مجلس النواب الأميركي يقر مشروع تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة

اتخذ مجلس النواب الأميركي الثلاثاء، خطوة لتجنب إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة المقرر إجراؤها هذا الخريف، وذلك من خلال تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ورغم أن الموعد النهائي لاتخاذ القرار لا يزال يبعد أكثر من شهرين، فإن قادة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي لا يريدون المخاطرة بحدوث إغلاق حكومي آخر قد يؤثر سلباً في مزاج الناخبين قبيل توجههم إلى صناديق الاقتراع. وتحدى رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديمقراطيين للتصويت ضد مشروع القانون، قائلاً وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إنه إذا فعلوا ذلك "فسيتحملون وحدهم مسؤولية الفوضى التي ستنجم إذا أُغلقت الحكومة بعد 30 سبتمبر/ أيلول".

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 220 صوتاً مقابل 205، في تصويت جاء إلى حد كبير على أساس الانتماء الحزبي. ومن غير المعتاد للغاية أن يقر الكونغرس مشروع قانون تمويل مؤقت قبل أشهر من نهاية السنة المالية. وعادة ما يتحرك المشرعون قبل الموعد النهائي بأيام قليلة أو حتى ساعات. لكن بعد مغادرة المشرعين العاصمة هذا الأسبوع، من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلساته لمدة 16 يوماً فقط قبل حلول الموعد النهائي للتمويل.

وإغلاق الحكومة الفيدرالية أو توقفها يعني عدم قدرة بعض وكالاتها على مواصلة العمل بسبب نفاد التمويل. فالإغلاق الحكومي تعليق جزئي لعمليات الحكومة الفيدرالية ناتج من فشل الكونغرس في إقرار تشريعات المخصصات المالية، أو من رفض الرئيس التصديق على هذه التشريعات. وخلال فترة الإغلاق، تُجبر الوكالات الفيدرالية التي لا تمتلك سلطة قانونية لصرف الأموال على إيقاف وظائفها غير الأساسية، بينما تظل الخدمات الأساسية مستمرة في العمل.

وتعتبر وكالات الأمن وسلامة النقل والمواصلات والمراقبة الجوية وخدمات الطوارئ، من الفئات المستثناة من الإغلاق، فهم يواصلون العمل على أن تُدفَع أجورهم بعد عودة الحكومة. كذلك تعتبر مراقبة الطيران وإدارة أمن المواصلات من الجهات الحيوية وسيواصل موظفوها عملهم، والأمر نفسه ينطبق على جهات إنفاذ القانون (الشرطة)، وحرس الحدود والجيش والرعاية الطبية (المستشفيات).

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)