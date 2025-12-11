مجلس النواب الأردني يُقر بالأغلبية موازنة 2026

أقر مجلس النواب الأردني اليوم الخميس، بـأغلبية 86 صوتا، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعجز مقداره 2,125 مليون دينار (حوالي 3 مليارات دولار).

وطالب عددٌ من النواب بخفض العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وركّزت الخطابات النيابية خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة على قضايا معيشية واقتصادية متكررة. وعلى مدى أربعة أيام من النقاش، تحدّث 126 نائبًا، اتسمت بعض مداخلاتهم بسقف مرتفع، وشهدت الجلسات صدامات بين النواب، إلى جانب وعود لا تلامس الواقع.

وكرر النواب مطالبهم السنوية المتمثلة في زيادة رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لتحسين مستوى المعيشة، ورفع مخصصات المحافظات والمناطق الأقل حظًا، وتوجيه المشاريع الرأسمالية نحو تحفيز التشغيل والحد من البطالة والفقر.

وأُقِرّت الموازنة كما وردت من الحكومة من دون تعديلات تُذكَر، ومن غير وجود التزام واضح بتنفيذ توصيات اللجنة المالية، واشارت الحكومة إلى أنها "ستعمل على تنفيذ ما تستطيع" ضمن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة. وهو ما يجعل الخطابات النيابية، تكرارا لا يغيّر في الواقع الاقتصادي للبلاد.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة "الموازنة العامة" حيث استمع إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان، إن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف الشهر الحالي؛ لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسماليَّة المُدرجة فيها دون تأخير مع مطلع العام المقبل، فلا مجال للتباطؤ أو التلكُّؤ أمام الحكومة.

وأضاف حسان: "نسعى لإنجاز المراحل النهائيَّة من توقيع الاتفاقيَّات والإغلاق المالي لبعض المشاريع لتبدأ الحكومة بطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع قبل نهاية العام المقبل؛ ليتمَّ إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030، وهي أولويَّةٌ وطنيَّةٌ استراتيجيَّة. وهذه ليست وعوداً أو أمنيات، بل إعلاناً واضحاً عمَّا ستنفِّذه الحكومة العام المقبل والذي يليه.

وتابع: "ما خصَّصناه للمشاريع والنَّفقات الرأسماليَّة والمقدَّر بمليار و600 مليون دينار سينفق كاملاً ليُسِهمَ في تحريك قطاعات اقتصاديَّة واسعة، إلى جانب تمويل البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجيَّة كُبرى، بذلنا خلال العام الحالي جهوداً كبيرة للإعداد لها، ونبدأُ تنفيذها العام"

وأوضح: "هذه المشاريع بمجملها تصل قيمتها الاستثماريَّة لأكثر من 10 مليارات دولار، الغالبيَّة العظمى منها استثمارات محليَّة وخارجيَّة؛ علماً بأنَّنا ضاعفنا الإنفاق الرأسمالي على مشروع النَّاقل الوطني ليصل إلى ربع مليار دينار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وقمنا بتخصيص قرابة 100 مليون دينار للأعوام الثَّلاثة المقبلة لمشروع غاز الرِّيشة.

وتلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب وقال إن مشروع موازنة عام 2026 يشكّل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، ويركّز على مشاريع نوعية في التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يشمل إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.

وبيّن أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية خلال عام 2025، أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و2.8% في الربعين الأول والثاني، وتراجع التضخم إلى 1.9%، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 24.6 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36%.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بخفض العجز والدين العام تدريجياً، مع توقع تقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي بحلول 2028، مشيراً إلى أن دعم الحماية الاجتماعية ارتفع 9%، وأن الإيرادات المحلية ستغطي 89% من النفقات الجارية في عام 2026.

وشدد الوزير على التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة المالية وملاحظات النواب، ومتابعة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكداً أن الموازنة تعتمد الواقعية والشفافية، وتمنح أولوية لدعم القوات المسلحة وتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأضاف، واصل الاقتصاد تسجيل أقل المعدلات إقليمياً لمعدل التضخم حيث بلغ 1.9% خلال الشهور العشرة الأولى لهذا العام، بما يعزز استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وسجلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية مستويات غير مسبوقة بلغت 24.6 مليار دولار حتى نهاية فبراير/ تشرين الثاني لعام 2025 وهي كافية لتغطية المستوردات لمدة تتجاوز 9 شهور، وأشار إلى أنّ الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب 2027 بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.

وقدرت الحكومة في الموازنة العامة لعام 2026 الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليارات دينار (نحو 15.412 مليار دولار) منها 10.196 مليارات دينار إيرادات محلية، و735 مليون دينار من المنح الخارجية.

وأشارت إلى أن الإيرادات المحلية تغطي نحو 89% من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية 671 مليون دينار، وقُدرت النفقات الجارية بنحو 11.456 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، في حين بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار.