مجلس المنافسة المغربي يفتح النار على احتكار أعلاف الدواجن

- أعاد مجلس المنافسة المغربي التحقيق في ملف الأعلاف المركبة للدواجن بسبب تقلبات أسعارها وتأثيرها على السوق، مع التركيز على ممارسات منافية للمنافسة لدى خمسة فاعلين في القطاع. - يواجه منتجو الدواجن ارتفاع تكاليف الإنتاج ويطالبون بتعديل أسعار الأعلاف المركبة، خاصة مع انخفاض أسعار المدخلات عالميًا، وسط ملاحظات المجلس حول تركيز السوق واختلالات تنافسية. - تسعى الحكومة المغربية لتعزيز إنتاج الدواجن عبر برنامج استثماري بقيمة 200 مليون دولار بحلول 2030، لزيادة إنتاج اللحوم والبيض، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع.

أعاد مجلس المنافسة المغربي إلى الواجهة من جديد ملف الأعلاف المركبة للدواجن التي تشهد أسعارها تقلبات قوية يعزوها منتجون إلى غياب الشفافية في السوق، بما لذلك من تأثير على أسعار الدواجن التي قفزت في بعض الفترات إلى مستويات قياسية.

وأعلن مجلس المنافسة، أمس الجمعة، عن قيام مصالح التحقيق والبحث لديه بعمليات زيارة وحجز متزامنة لدى خمسة فاعلين في قطاع الأعلاف المركبة للدواجن والأسواق المتصلة بها، ل سيما الكتاكيت، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة.

ولم يقدم المجلس تفاصيل حول هوية المستهدفين بتلك العمليات وما أفضت إليه، حيث أكد أن القيام بعمليات الزيارة والحجز، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها. وشدد على أنه يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في تلك الممارسات في حال ثبوتها بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب محمد عبود أن جمعيته دأبت على المطالبة بفتح تحقيق لتوضيح حقيقة نشاط الأعلاف المركبة في المغرب. وشدد في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن منتجي الدواجن لم يكفوا عن الشكوى من غلاء الأعلاف، حيث يرون أنها تتجاوز كلفة المدخلات المتمثلة بشكل خاص في الصوجا والذرة في السوق الدولية.

ارتفاع التكاليف

ودأب منتجو الدواجن على التعبير عن ضيقهم بارتفاع تكاليف الإنتاج التي ساهمت في بعض الفترات في الأعوام الأخيرة إلى بذل المستهلكين أسعاراً قياسية، حيث قفزت في بعض الفترات إلى ما بين 2.6 و2.8 دولار للكيلوغرام الواحد، بعدما لم تكن تتجاوز 1.5 دولار.

ودعوا شركات الأعلاف إلى إعادة النظر في أثمان الأعلاف المركبة، مبررين ذلك المطلب بتسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار المدخلات في السوق الدولية، في نفس الوقت الذي تحدثوا فيه أكثر من مناسبة عن غلاء أسعار الكتاكيت.

وأكد محمد عبود على أنه تتوجب توضيح طبيعة المنافسة في سوق الأعلاف في المغرب، مشدداً على أنه يفترض العمل على توضيح مدى جودة الأعلاف واحتوائها على البروتينات.

وسبق لمجلس المنافسة أن لاحظ في رأي له حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة بالمغرب وجود نسبة تركيز عالية في تلك السوق، متحدثاً عن الاختلالات التنافسية التي تعرفها سوق الأعلاف وكذا الأسواق الأخرى ذات الصلة، لا سيما سوق الكتاكيت، حيث تشكل نسبة هاتين المادتين نحو 75% من سعر تكلفة دجاج اللحم، وبالتالي تؤثران على سعر بيعه.

تحقيق سابق

و أعلن مجلس المنافسة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عن قرار يقضي بفتح تحقيق للوقوف على أسباب غلاء أعلاف الدواجن، وما إذا كان المنتجون يتبعون ممارسات من شأنها رفع الأسعار التي باتت تنعكس سلباً على صناعة الدواجن وأسعارها في الأسواق.

ويأتي لجوء مجلس المنافسة إلى آلية التحقيق في إطار ممارسته مهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية الرامية إلى تنظيم المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية التي تنعكس بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.

وكان مجلس المنافسة قد تلقى طلباً من رئيس مجلس النواب بشأن إعطاء الرأي بشأن وضعية المنافسة في أسواق إنتاج وتوزيع الأعلاف المركبة في المغرب، بعدما بادر لدعوة فاعلين في سوق تربية الدواجن من أجل الاستماع إليهم بخصوص أسعار الأعلاف ومدى تأثيرها على تكلفة الإنتاج.

وانصبت جلسات الاستماع على وضعية المنافسة داخل السوق مع تحديد أهم العناصر التي ترتكز عليه وحصر الفاعلين الأساسيين وحصصهم في السوق، كما جرى الاهتمام بهيكلة الأسعار على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيمة من المنتج إلى المستهلك النهائي.

أولوية مغربية

يشار إلى أن المغرب يراهن على تشجيع إنتاج الدواجن بهدف تعظيم العرض، حيث كانت الحكومة وقعت مع الفيدرالية "البيمهنية" في قطاع الدواجن عقد برنامج في مايو/أيار 2023، إذ يتوقع إنجاز استثمارات في حدود 200 مليون دولار في أفق 2030، حيث سيساهم العاملون في القطاع بـ140 مليون دولار والدولة بـ60 مليون دولار. ويرتقب أن يفضي ذلك، حسب عقد البرنامج، إلى رفع إنتاج لحوم الدواجن من 782 ألف طن حالياً إلى 912 ألف طن، ونقل إنتاج البيض من 6.9 مليارات وحدة إلى 7.6 مليارات وحدة.