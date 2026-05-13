مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي

- وافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يمهد لتحول في السياسة النقدية وسط تضخم متزايد وتقلب الأسواق العالمية. - يُعتبر وارش شخصية مؤثرة في السياسة النقدية الأميركية، وله تاريخ في تشديد السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار، مما يثير توقعات بتوجهات أكثر تشدداً لمواجهة التضخم. - تعيين وارش قد يمنح إدارة ترامب نفوذاً أكبر على السياسة النقدية، في ظل ترقب الأسواق العالمية لتأثيرات قرارات الفائدة الأميركية على الاقتصاد العالمي.

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، على تعيين كيفن وارش مرشح الرئيس دونالد ترامب، رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، في خطوة تفتح الباب أمام تحول مهم في السياسة النقدية خلال مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وتقلب الأسواق العالمية. ويأتي إقرار تعيين وارش في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحديات اقتصادية معقدة تشمل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ بعض مؤشرات النمو، إضافة إلى تزايد المخاوف في الأسواق من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويُنظر إلى كيفن وارش وهو العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره من الشخصيات المؤثرة في دوائر السياسة النقدية الأميركية، إذ سبق أن لعب دوراً بارزاً خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، كما عُرف بمواقفه الداعية إلى تشديد السياسة النقدية عند الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار. ويترقب المستثمرون توجهات كيفن وارش بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً بعد بيانات تضخم أميركية أظهرت استمرار الضغوط السعرية، ما عزز توقعات الأسواق بأن الفيدرالي قد يتبنى نهجاً أكثر تشدداً في مواجهة التضخم.

كما يرى محللون أن وصول وارش إلى رئاسة البنك المركزي قد يمنح إدارة ترامب نفوذاً أكبر على توجهات السياسة النقدية، في ظل العلاقة الحساسة تاريخياً بين البيت الأبيض والاحتياط الفيدرالي بشأن مستويات الفائدة وتأثيرها على النمو والأسواق والانتخابات. كذلك تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية حالة ترقب حادة لمسار الفائدة الأميركية، لما لذلك من تأثير مباشر على الدولار وأسواق الأسهم وأسعار الذهب والسندات وتدفقات الاستثمار العالمية.

ويُعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي المؤسسة الأهم في تحديد السياسة النقدية الأميركية، إذ يتحكم في أسعار الفائدة وبرامج السيولة، ما يجعل قراراته ذات تأثير واسع على الاقتصاد العالمي بأكمله.