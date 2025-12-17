مجلس الأعمال السوري - البريطاني… ما بعد التجارة؟

- إعادة تعريف العلاقة الاقتصادية: مجلس الأعمال السوري-البريطاني يسعى لتعزيز العلاقة بين سورية والعالم عبر الاستثمار والتجارة والمعرفة، بهدف دمج سورية في شبكة المعرفة العالمية وبناء اقتصاد قائم على الخبرات والقيمة المعرفية. - التحديات والفرص الاقتصادية: رغم نمو التبادل التجاري بين سورية وبريطانيا، يميل الميزان لصالح بريطانيا. التحدي هو تحويل التجارة إلى تبادل مستدام للمعرفة وتوطين مهارات التعقيد الاقتصادي، مما يتطلب هياكل تنظيمية لتعزيز الإنتاجية. - التعقيد الاقتصادي كمحرك للتنمية: يسعى المجلس لتحويل الصناعات السورية إلى سلاسل قيمة عالمية معقدة، مما يعزز الابتكار والإنتاجية. يتطلب ذلك تعاونًا دوليًا لنقل المعرفة والتقنيات، مما يتيح لسورية فرصة للانتقال إلى اقتصاد معرفي متقدم.

بشيءٍ من التمعّن والتدقيق، يمكن النظر إلى مجلس الأعمال السوري - البريطاني بوصفه أكثر من مجرد إطار لتبادل السلع؛ فهو يعيد تعريف العلاقة بين سورية الجديدة والعالم عبر بوابة الاستثمار والتجارة والمعرفة، ويضع البلد المثقل بظلام ستة عقود، على تماس مباشر بشبكة المعرفة العالمية، مساهمًا في إدماجها ضمن مسار اقتصادي، يقوم على تراكم الخبرات، وارتفاع القيمة المعرفية للمنتجات.

وهذا تحديدًا ما يشكّل جوهر التعقيد الاقتصادي، الذي تحتاجه سورية للعبور نحو المستقبل؛ إذ لا تنهض اقتصادات الدول بمجرد توسع تجارتها، بل عندما تنتقل بنيتها الصناعية تدريجيًا نحو منتجات وخدمات تستند إلى معرفة أعلى، وقدرات تقنية أعمق، وتشابكات إنتاجية أكثر تطورًا. المنصة التي أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إطلاقها في لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لا تشكّل مجرد خطوة بروتوكولية، بل تعبّر عن مشيئة سورية رسمية وأهلية، في انفصال نهائي عن إطار الإنتاج التقليدي، المتأرجح بين المواد "الخام" و"نصف المصنّعة"، الذي فرضته السلالة المتوحشة على المنتجين السوريين لخمسة عقود ونصف.

من هذا المنظور، يمكن للمجلس أن يتحوّل إلى رافعة تحويلية تدفع سورية نحو بنية اقتصادية أكثر تعقيدًا، عبر توجيه الاستثمارات والمعرفة والتقانات، إلى القطاعات القادرة على تغيير طبيعة الإنتاج، وإطلاق دورة جديدة من النمو المستدام.

بيانات مشجعة

يأتي إعلان إنشاء المجلس بعد بيانات مشجّعة كشفتها وزارة الأعمال والتجارة البريطانية نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشير إلى نمو لافت بلغ 200% في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنة المنتهية في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها، المنتهية في الربع الثاني من عام 2024. غير أنّ أهمية المجلس تتجاوز هذا الارتفاع الظرفي في الأرقام، الذي يشبه - في المثل الصيني الشائع - "وجبة السمك"؛ فالمكسب الحقيقي يكمن في "تعلّم صيد السمك"، أي في بناء قدرة سورية مستدامة على تحفيز مولدات المعرفة، وتوطين مسارات نوعية في الصناعة والإنتاج.

ورغم أن معدلات النمو البيني وصلت فعلًا إلى 200%، فإن الميزان التجاري يميل بوضوح لصالح بريطانيا؛ فحصة الصادرات السورية لم تتجاوز مليون جنيه إسترليني من قيمة التجارة البينية البالغة نحو 6 ملايين جنيه خلال تلك الفترة. ويظهر النمط ذاته في علاقتنا التجارية مع الأردن؛ إذ ارتفعت صادراته إلى سورية بنسبة 390% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليصل حجم التجارة البينية إلى 214.8 مليون دولار. أما الصادرات السورية، ومعظمها منتجات زراعية وحيوانية، فقد حققت مكاسب إضافية بعد التحرير، فسجّلت 90 مليون دولار مقارنة بـ48 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

العبرة هنا لا تكمن في فحص الأرقام لمعرفة حجم الخلل في الميزان التجاري فحسب، بل في طرح الأسئلة الأعمق: لماذا يزوّدنا أشقاؤنا الأردنيون بالمنتجات الكيماوية؟ وما الذي ينقصنا، بعد أن انقضى طغيان العقود الستة، لنراكم معرفة إنتاجية ترفع قيمة صادراتنا إليهم وإلى سواهم من الوجهات؟ فجزء كبير من الإجابة عن مثل هذه الأسئلة، يرتبط بغياب الهياكل التنظيمية القادرة على تحويل التبادل التجاري إلى عملية مستدامة لتبادل المعرفة وتوطين مهارات التعقيد الاقتصادي. الخلاصة: خريطة التعقيد الاقتصادي تصنّف الدول بناءً على ما تنتجه، وليس على كمية ما تنتجه.

إن وجود روافع مؤسسية من هذا النوع، يتيح تحرير القدرات الإنتاجية الكامنة التي وأدتها الديكتاتورية البائدة، ويدفعها نحو بناء اقتصاد أكثر تعقيدًا وحداثة؛ اقتصاد قادر على تحويل لحظة الانفتاح الراهنة، إلى مسار تنموي طويل المدى، لا مجرد طفرة عابرة في أحجام التجارة.

ما هو التعقيد الاقتصادي؟

الإطار التنظيمي الجديد، يشكّّل نقلة نوعية مؤسسية في واقع الصناعات السورية، شرط أن يُوظَّف بشكل صحيح. ويمكن تقييم فرص هذا النجاح من خلال عدسة التعقيد الاقتصادي، الذي يُعَرَّف بأنه خريطة معرفة، تكشف البنية الصناعية العميقة لأي دولة، وتحدد مواطن قوتها وضعفها، ومدى تراكم معرفتها الإنتاجية الابتكارية. لذا، إن التحدي الجوهري الذي يواجه هذا المجلس، يتعدى حدث إعلانه، ليصل إلى جوهر المهمة: كيفية تحويل هذه النهج إلى محرّك فعّال، يُسرّع وتيرة تراكم المعرفة المحلية، وينقل الصناعات السورية نقلة نوعية من نمط الإنتاج البسيط إلى قلب سلاسل القيمة العالمية المعقدة.

والعلاقة بين التعقيد الاقتصادي والقيمة المضافة، على هذا النحو: التعقيد الاقتصادي مؤشر على عمق معرفتنا الصناعية باعتبارنا دولة، وقدرتنا على إيجاد المزيد من الروابط بين المنتجات. هو قاعدة البيانات أو رأس المال المعرفي للدولة. في حين أن القيمة المضافة هي الربح أو "العائد"، الذي نحققه من استغلال تلك المعرفة. فالقمح الذي نصدّره خامًا، يرتقي من "القيمة المنخفضة" إلى "القيمة العالية" جدًا، خلال عبوره في ممر التعقيد الاقتصادي.

إن إنشاء بنك جينات محلي للحبوب -كمثال تقريبي يوضح المغزى- وتحويل مخرجاته إلى براءات اختراع سورية يعدّ تعقيدًا. وتحليل التربة واستخدام الذكاء الصناعي، والتنبؤ بالأمراض، تحوّل بياناتنا إلى أموال. وفي صناعة القمح يمكننا تعقيد المنتجات أيضًا، من دقيق تقليدي، إلى دقيق وظيفي، مدعّم بالبروتينات والفيتامينات لمرضى السكري أو الرياضيين. حتى قشّ القمح، يمكننا "تعقيده" إلى ألواح صديقة للبيئة، وعبوات تغليف ومنسوجات. وهلمّ جرّا، لدرجة قد نرفع فيها "لا تبيعوا حبة قمح خام".

ونذكّر في هذا السياق، أن ابتعاد سورية عن التعقيد الاقتصادي، لم يكن مجرد إخفاق تنموي عابر، بل كان خيارًا سياسيًا مُتعمّدًا لنظام الحكم الديكتاتوري البائد. فقد عملت تلك الطغمة، بشكل منهجي على إفقاد الاقتصاد السوري لأي تعقيد حقيقي. حصرت البلاد في دور المُصدّر الخام للمواد الزراعية، كالقمح والقطن المحلوج، في ما يشبه اقتصاد المستعمرة، وكانت سورية حقًا كذلك بالنسبة إليهم.

لقد قصد نظام المخلوع إبقاء القطن محلوجًا -مثلًا- وفساده منع تحويله إلى منسوجات أو منتجات وسيطة، لأنه آثر "سورية بلا تعقيد"، بلدًا سهل السيطرة، بعيدًا عن أي تحولات اقتصادية أو تقنية قد تنتج طبقات وسطى مستقلة، أو مراكز قوى اقتصادية خارج سيطرته، أو وعيًا مجتمعيًا نقديًا قائمًا على اقتصاد معرفي متقدم. حَكَمَنا بالقتل تحت التعذيب في السجن الكبير. ورثنا اليوم الهدف المُخطط له: اقتصاد ريعي، هش، ومُعزول. والنتيجة سورية خارج الكثير من المؤشرات، ومنها مؤشر التعقيد الاقتصادي.

على العكس، نجد أن أشقاءنا وجيراننا الأردنيين، يحتلون المرتبة الـ55، والسعوديون المرتبة الـ36، وبريطانيا العظمى المرتبة الـ10، وتركيا المرتبة الـ40، في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ضمن قائمة تضم 132 دولة، لعام 2023، وهو أحدث إصدار لمرصد التعقيد الاقتصادي.

اليوم، مع وجود مجلس الأعمال السوري-البريطاني، والمجلس التنسيقي الأعلى الأردني-السوري، واللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية-السورية، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع السعودية، والبرنامج التنفيذي لتنمية السياحة السورية، وغيرها من الاتفاقيات التي وُقعت بنشاط ملحوظ خلال فترة قصيرة، تتضح مسارات انتقال ذكي وموجّه، من اقتصاد بسيط إلى اقتصاد منتج عالي القيمة: من تصدير القمح منخفض القيمة المعرفية، إلى تعقيد منخفض (السيارات مثلًا)، وصولًا إلى التعقيد العالي مع الرقائق الإلكترونية. بمعنى اقتصاد قادر على خلق شبكة واسعة من المعرفة والإنتاجية المتقدمة.

أتذكرون ماليزيا وصادرات المطاط الخام البدائية؟ مع توطين التعقيد، انتقلت إلى صناعة الرقائق، وأصبحت "نمرًا". اليوم تجلس في المقعد رقم 26 داخل المؤشر! مهمة هذا الإطار التنظيمي الجديد موجهة بدقة وفق ما ورد على موقعه الإلكتروني: "مهمتنا: نعمل على تسهيل وتعزيز التجارة الدولية والاستثمار ونقل المعرفة والتعاون الأكاديمي بين بريطانيا وسورية، ونعمل كمحفز لنمو القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية للتعليم والتدريب".

من هذا المنطلق، يمكننا تصور جودة المعرفة البريطانية المقطّرة، وكذلك مخرجات تعاون مؤسساتها الأكاديمية مع نظيراتها السورية؛ معرفة تتمتع بقدرة عالية على نقل التقانات وتوليد خبرات إنتاجية جديدة. ولنتخيّل أخيرًا القطاع الخاص السوري، بنهمه الفطري والمألوف للابتكار والتجديد، وهو يتلقى محفزات تُطلق قوته الكامنة إلى مستوى إمكاناته الحقيقية، لا بوصفه تابعًا لاقتصاد عالمي، بل لاعبًا قادرًا على إنتاج قيمة معرفية ومراكمة تقانات جديدة. هذه ليست فرصة عادية، بل نافذة استراتيجية، تُحدد ما إذا كانت سورية ستظل عالقة في منخفض التعقيد، أو ستقفز إلى مستقبل المعرفة والابتكار.