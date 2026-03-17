متوسط أسعار الديزل في أميركا يتجاوز 5 دولارات مع استمرار حرب إيران

- تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة خمسة دولارات للغالون بسبب تراجع الإمدادات نتيجة الحرب في المنطقة، مما يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. - الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الديزل العالمية، حيث يؤثر الإغلاق في مضيق هرمز على 10-20% من الإمدادات العالمية، مما أدى إلى خفض الإنتاج في مصافي التكرير الآسيوية. - لم تنجح الإجراءات العالمية في كبح ارتفاع أسعار الوقود، حيث بلغ متوسط سعر البنزين 3.76 دولارات للغالون، مع توقع استمرار الارتفاع ما لم تُستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز.

تجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة خمسة دولارات للغالون، وذلك للمرة الثانية فقط في التاريخ، مع تراجع إمدادات هذا الوقود الصناعي بسبب الحرب في المنطقة، بحسب شركة تتبع أسواق الوقود (جاس بادي). وحذر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار الديزل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، إذ يستخدم هذا الوقود في التصنيع والشحن، ولأن ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل السلع تنعكس في النهاية على أسعار المستهلكين.

وقد يشكل تضخم أسعار الوقود خطراً كبيراً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه حزبه الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني. وأظهرت بيانات "جاس بادي"، أمس الاثنين، بتوقيت الشرق الأميركي، أن متوسط سعر التجزئة للديزل في الولايات المتحدة تجاوز خمسة دولارات للغالون. وكانت المرة الوحيدة الأخرى التي تجاوز فيها سعر بيع الديزل بالتجزئة هذا المستوى في ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما كانت أسواق النفط العالمية لا تزال تعاني من تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام.

وسبّبت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، اضطراباً شديداً في سلاسل إمداد الديزل العالمية، نظراً لأن الشرق الأوسط مورد رئيسي لكل من هذا الوقود ونوع النفط الخام الأنسب لإنتاجه. ويؤثر الإغلاق شبه الكامل الذي تفرضه إيران في مضيق هرمز على ما يتراوح بين 10 و20% من إجمالي إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. علاوة على ذلك، دفع تراجع تدفق النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مصافي التكرير الآسيوية العديد منها إلى خفض الإنتاج، مما أثر بشكل أكبر على توافر الديزل عالمياً.

ويعاني الديزل من نقص في الإمدادات منذ سنوات بسبب الاضطرابات الناجمة عن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية والعقوبات الغربية على صادرات موسكو. وتؤجج الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المخاوف بشأن الإمدادات. وقدر خبير الاقتصاد في مجال الطاقة فيليب فيرليجر، الأسبوع الماضي، أن خسارة إمدادات الديزل المرتبطة باضطرابات مضيق هرمز بين ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل يومياً، أو ما يقرب من 5 إلى 12% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وأضاف أن 500 ألف برميل يومياً من الديزل ستضيع بسبب حظر الصادرات من مصافي التكرير في المنطقة.

ولم تفلح سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها ترامب وقادة عالميون آخرون، بما في ذلك سحب احتياطيات نفطية قياسية من قبل الدول الصناعية، في كبح ارتفاع أسعار الوقود حتى الآن. وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.76 دولارات للغالون الواحد في الساعة 6:10 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لبيانات "جاس بادي". وكتب باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل النفط في "جاس بادي"، في مدونة أمس الاثنين: "ما لم تُستأنف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل ملموس، فمن المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الوقود".

(رويترز، العربي الجديد)