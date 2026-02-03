متداولو النفط "الخوارزميون" يخسرون للعام الثالث على التوالي

- تكبّد مستشارو تداول السلع (CTAs) خسائر للسنة الثالثة بسبب التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تعتمد استراتيجياتهم على تتبع الاتجاهات باستخدام خوارزميات آلية. - في عام 2025، واجهت الصناديق تحديات بسبب تقلبات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية والصراعات، مع تحسن مؤقت بفضل فائض المعروض، لكن التوترات الجيوسياسية أعادت السوق للتأرجح. - التوقعات تشير إلى زيادة حصة CTAs في التداول اليومي بحلول 2026، مع تنويع المحافظ لتشمل معادن، وتقليل الاعتماد على الطاقة لتحقيق أرباح من فوارق الأسعار.

تكبّد المتداولون الخوارزميون في سوق النفط العالمي، المعروفون باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، خسائر للسنة الثالثة على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000، وفق ما نقلت "بلومبيرغ" عن شركة التحليلات "كبلر" (Kpler) اليوم الثلاثاء، في وقت كانت الآمال معلّقة على تعافٍ محتمل خلال عام 2026، قبل أن تفرض التقلبات الجيوسياسية اختباراً مبكراً لتلك التوقعات.

ومستشارو تداول السلع هؤلاء هم عبارة عن صناديق أو جهات استثمارية تدير أموال المستثمرين باستخدام نماذج تداول منهجية (Systematic)، وغالباً خوارزميات آلية، للمتاجرة في السلع (النفط والذهب والحبوب وغيرها)، وتعتمد أساساً على استراتيجيات تتبّع الاتجاه (Trend Following)، ولا تركز على التحليل الأساسي التقليدي، بل على أربعة أمور أساسية هي: حركة الأسعار والزخم والتقلبات والأنماط التاريخية.

فخلال العام الماضي، أدت تقلبات الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب الاضطرابات الممتدة من إيران إلى أوكرانيا، إلى حرمان هذه الصناديق من الإشارات الاتجاهية الواضحة التي تعتمد عليها لتحقيق الأرباح. وتُعرف هذه الصناديق بدورها في تضخيم تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً، بما يجعل أداءها شديد الحساسية للتغيرات المفاجئة في السوق. ولفترة وجيزة، بدا أن الرياح تميل لصالح هذه الصناديق، مع تزايد القناعة بوجود فائض معروض في سوق النفط نهاية العام الماضي، ما أتاح لها تسجيل ربع سنوي إيجابي نادر. غير أن معظم عام 2025 اتسم بصعوبة اقتناص الاتجاهات، في ظل سياسات تجارية أميركية غير متوقعة، واستمرار الصراعات في الشرق الأوسط.

وهذا التحسّن المؤقت دفع هذه الصناديق إلى تعزيز وجودها في عقود خام غرب تكساس الوسيطة قصيرة الأجل، ما ساهم في زيادة حدة التقلبات، وتعقيد المشهد أمام المتعاملين الفعليين في السوق، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مثل احتمال توجيه ضربات أميركية لإيران. ووصف صندوق "كايلر كابيتال" (Cayler Capital) بيئة التداول خلال العام الماضي بأنها "أسواق متقلبة بنطاقات خادعة، واختراقات وهمية سرعان ما تنعكس"، مضيفاً أن هذه الظروف "توجد خصيصاً لإرباك النماذج الكمية واستنزاف أعصاب المتداولين"، حسب ما نقلت عنه "بلومبيرغ".

مستشارو تداول السلع صناديق أو جهات استثمارية تدير أموالاً، باستخدام نماذج تداول منهجية، وغالباً خوارزميات آلية، للمتاجرة في السلع (النفط والذهب والحبوب وغيرها)، وتعتمد أساساً على استراتيجيات تتبّع الاتجاه

وتُظهر بيانات كابلر أن هذه الصناديق غيّرت مراكزها في النفط الأميركي خلال نحو 80% من أسابيع 2025، في دلالة على الارتباك الشديد. وتركزت فترات الاستقرار النسبي في الربع الرابع، مع ارتفاع الإنتاج من دول أوبك وخارجها، ما عزز سردية فائض المعروض. غير أن بوصلة السوق سرعان ما عادت للتأرجح بين وفرة الإمدادات وعوامل داعمة للأسعار، تشمل التوتر بين واشنطن وطهران، وتعطل الصادرات من البحر الأسود، وعاصفة شتوية ضربت الولايات المتحدة.

وهذا المشهد دفع المتداولين الخوارزميين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، حيث تحولت صناديق مستشاري تداول السلع من مراكز بيع صافية إلى شراء صاف في وقت سابق من الشهر الحالي، استناداً إلى ما بدا أنه اتجاه صعودي جديد. وقفز خام غرب تكساس بنحو 7% الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، قبل أن يتراجع بقوة مع انحسار حدة التوتر الأميركي - الإيراني. وبحسب كابلر، لا تزال عوائد هذه الصناديق سلبية بشكل طفيف منذ بداية يناير/كانون الثاني الفائت، مع استمرار التقلبات الجيوسياسية في تقويض الأداء، كما حدث العام الماضي.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الصناديق مرشحة لزيادة حصتها من أحجام التداول اليومية في عقود خام غرب تكساس قصيرة الأجل خلال فترات التحركات الكبيرة إلى 35% بحلول 2026، مقارنة بنحو 15% إلى 25% في العام الماضي. ورغم تعثر العديد من استراتيجيات تتبع الاتجاه في 2025، نجحت بعض النماذج المنهجية في تحقيق أرباح على امتداد منحنى الأسعار، خصوصاً في فوارق الأسعار بين المنتجات المكررة.

ويرى محللون أن تفوق خام برنت على غرب تكساس يعكس ارتباط الأخير الأكبر بالأصول الكلية مثل الأسهم والمعادن، ما يجعله أكثر ضجيجاً بالنسبة للمتداولين المنهجيين، في حين يعكس برنت أساسيات سوق النفط بشكل أوضح. كما شكّلت فوارق أسعار وقود الديزل (Gasoil) نقطة مضيئة، مع ارتفاع نشاط صندوق مستشاري تداول السلع فيها بنحو 56%، وسط توقعات بزيادة التعرض الخوارزمي لمنتجات التكرير بنحو الربع خلال 2026. وفي مسعى لتنويع المحافظ وتقليص الاعتماد على الطاقة، بدأت بعض الصناديق، مثل كايلر كابيتال، توسيع نماذجها لتشمل معادن تفوقت على الطاقة هذا العام، مع خطط لإطلاق برنامج تداول منهجي للمعادن خلال الربع الحالي.