متجر هارودز البريطاني يعلن عن سرقة بيانات عملائه في هجوم إلكتروني

- تعرض متجر هارودز البريطاني لاختراق أمني استهدف مزودًا خارجيًا، مما أدى إلى سرقة بيانات العملاء مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال، دون المساس بكلمات المرور أو تفاصيل الدفع. - الهجمات السيبرانية أصبحت تهديدًا متزايدًا للمتاجر الكبرى في بريطانيا، حيث استهدفت قراصنة الإنترنت متاجر مثل ماركس آند سبنسر وهارودز، مما أدى إلى اعتقال أربعة أشخاص. - هجوم على شركة "جاغوار لاند روفر" أوقف عملياتها، مسببًا خسائر كبيرة، ودفع نقابة العمال للمطالبة بتدخل حكومي لحماية حقوق العمال.

حذر متجر هارودز البريطاني الشهير عملاءه من أن بياناتهم تعرضت للسرقة في اختراق لنظام التشغيل استهدف إحدى الشركات المزودة للمتجر.

وقال المتجر المشهور ببضائعه الفارهة في رسالة عبر البريد الإلكتروني لعملائه، الليلة الماضية، إن معلومات مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال لبعض العملاء عبر الإنترنت سُرقت من أنظمة مزود خارجي.

وأضاف المتجر أن الهجوم حادث منفصل وأن من يقفون وراءه لم يحصلوا على كلمات المرور أو تفاصيل الدفع الخاصة بالعملاء. وقال بيان للمتجر: "أكد الطرف الثالث (الذي استهدفه الهجوم) أن هذه حادثة معزولة وقد تم احتواؤها، ونحن نعمل معهم عن كثب لضمان اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة. وقد أخطرنا جميع السلطات المعنية".

وقد أصبحت سلاسل المتاجر البريطانية الكبرى هدفاً للهجمات السيبرانية التي تقوم بها مجموعات قرصنة غير منظمة، وخلال العام الحالي، استهدف قراصنة الإنترنت متاجر ماركس آند سبنسر الشهيرة وسلسلة تعاونيات "كو أوب" وهارودز نفسه الذي تعرض لهجوم في مايو/أيار الماضي. وقد أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إلقاء القبض على أربعة أشخاص على صلة بهذه الهجمات. لكن المتحدث باسم المتجر نفى أن يكون نظام المعلومات الداخلي لهارودز قد استُهدف هذه المرة.

نمط متكرر

لكن مجموعة قرصنة أخرى هاجمت في أواخر أغسطس/آب الماضي نظام المعلومات الخاص بشركة "جاغوار لاند روفر" التي تنتج سيارات جاغوار ورانج روفر الشهيرة في بريطانيا وحول العالم.

وأدى الهجوم الى توقف الشركة عن جميع عمليات التصنيع والبيع، الأمر الذي يكبدها خسائر أسبوعية تبلغ حوالي 100 مليون دولار، بعدما أغلقت الشركة نظامها بالكامل خوفاً من وصول القراصنة إلى مزيد من المعلومات.

وأثار استمرار هجوم "جاغوار لاند روفر" تفاعلات سياسية بعدما كشفت بعض الشركات المزودة لها نيتها تسريح عمالها مع توقف العمل والإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ في الأسبوع الماضي إنها قامت بسداد بعض مستحقات المزودين يدوياً بسبب توقف أنظمة الدفع الإلكترونية لديها. لكن نقابة "يونايت" العمالية دعت الحكومة للتدخل وضمان حقوق العمال في الشركات المزودة لجاغوار لاند روفر المملوكة لمجموعة "تاتا" الهندية بأسرع ما يمكن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، قوله إن الهجمات الإلكترونية قد تبدو نظرية وتقنية، لكنها تترك "أثراً واقعياً على أشخاص حقيقيين، المهاجمون يزدادون براعة في إحداث تلك التأثيرات، ويعملون باستمرار على تطوير أساليبهم".