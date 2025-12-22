متاجر الأقسام في سباق الجمال الرقمي

- تواجه متاجر الأقسام الأميركية تحديات بسبب التحول في أنماط الاستهلاك نحو التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، مما أدى إلى تراجع دورها في سوق الجمال والعناية الشخصية الذي يُقدّر بـ129 مليار دولار. - تستثمر الشركات في تحديث متاجرها ومنصاتها الإلكترونية لتقديم تجربة تسوق مميزة، حيث قامت متاجر مثل "مايسيز" و"نوردستروم" بتجديد طوابق التجميل وإضافة تقنيات متطورة ومساحات فاخرة. - أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لاكتشاف العلامات التجارية، حيث يلجأ المستهلكون إلى المؤثرين للحصول على توصيات، بينما تستمر "أمازون" و"تيك توك" في تعزيز مكانتهما كبائعين رئيسيين.

في ظل التحوّل المتسارع في أنماط الاستهلاك، تجد متاجر الأقسام الأميركية نفسها أمام اختبار اقتصادي صعب، مع تغيّر طرق اكتشاف المنتجات وشرائها في سوق الجمال والعناية الشخصية، الذي تُقدَّر قيمته بنحو 129 مليار دولار في الولايات المتحدة. فالتكنولوجيا، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، لم تعد عوامل مساندة للبيع، بل أصبحت محركات رئيسية تعيد تشكيل العلاقة بين المستهلك والعلامة التجارية، وتفرض على اللاعبين التقليديين إعادة تعريف دور المتجر نفسه.

متسوّقات يُبقين مديري متاجر الأقسام مستيقظين ليلاً، ويستمدن أفكار المكياج من مقاطع تيك توك وغيرها من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لا من موظفي بيع مستحضرات التجميل عند العدّادات. ويستخدمن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات منتجات تناسب ميزانياتهن، ولمعرفة كيف سيبدو كريم أساس أو أحمر شفاه معيّن عليهن، وعندما يشترين، يكون ذلك عادةً من "أمازون".

وبحسب "أسوشييتد برس"، تقول كيلسي: "أستخدم تشات جي بي تي مستشاراً تجميلاً شخصياً لي. متاجر الأقسام؟ قد أمرّ فيها من أجل الديكور، لكنهم فقدوني عملياً، إلا إذا تمكنت من الحصول على تجربة بحث عن المنتجات نفسها التي أحصل عليها وأنا أتصفّح هاتفي في المنزل". بعد أن كانت الوجهة الأولى للجمال، بدأت متاجر الأقسام تفقد المبيعات وسلطتها بوصفها صانعة للاتجاهات في مجال العناية بالبشرة والمكياج منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، مع نمو متاجر سيفورا وألتا بيوتي، اللتين حولتا التسوق لمستحضرات التجميل إلى تجربة أكثر مرحاً واعتماداً على الخدمة الذاتية.

لكن تغيّر تفضيلات المستهلكين السريع يدفع جميع أنواع تجار التجزئة اليوم إلى سباق محموم للتفوّق بعضهم على بعض من أجل اقتطاع حصة من سوق الجمال والعناية الشخصية. وتشتد المنافسة أكثر من أي وقت مضى بفعل سهولة التجارة الإلكترونية. أما "أمازون"، التي أضافت تدريجياً علامات تجميل فاخرة إلى مجموعتها الضخمة، فهي أكبر بائع إلكتروني لمنتجات الجمال والعناية الشخصية في البلاد، وفقاً لشركة أبحاث السوق يورومونيتور إنترناشونال.

كما وفّرت وسائل التواصل الاجتماعي مصادر جديدة للإرشاد في مجال الجمال. فبدلاً من مستشاري المتاجر، يلجأ كثير من المستهلكين إلى مقاطع فيديو يقدمها مؤثّرون، أو مؤسسو علامات تجميل، أو أطباء جلدية للحصول على النصائح. ويتوجه المتسوّقون أيضاً إلى تيك توك وإنستغرام للبحث عمّا يُعرف بالبدائل، أي النسخ الأرخص من منتجات باهظة الثمن. ويقول جيك بيورسيث، مؤسس وكالة الإعلان المتخصصة بجيل Z "ترندستترز": "المتاجر أصبحت أشبه بصالة عرض، لكن الشرارة نفسها تحدث على تيك توك".

لمواكبة هذا التحوّل، تستثمر الشركات التي تمتلك متاجر فعلية ومنصات إلكترونية في تحديثات تهدف إلى منح عشّاق الجمال تجربة لا يمكنهم الحصول عليها في أي مكان آخر. فقد جددت "مايسيز" و"نوردستروم" طوابق التجميل في متاجرهما الرئيسية في نيويورك، عبر إضافة مساحات أوسع، وعلامات فائقة الفخامة، وتقنيات متطورة. وفي "نوردستروم"، يمكن للزبائن حجز موعد لتركيب رموش صناعية بواسطة روبوت مقابل 170 دولاراً. وجاء إطلاق هذه التحديثات بالتزامن مع موسم التسوق في الأعياد، الذي يشكّل نحو ربع إجمالي مبيعات مستحضرات التجميل الراقية في الولايات المتحدة، بحسب شركة أبحاث السوق سيركانا.

أسباب إضافية للبقاء فترة أطول

تُدخل متاجر الأقسام الساعية لزيادة مبيعات الجمال بعض خصائص الخدمة الذاتية التي اشتهرت بها "سيفورا". فقد أنشأت "نوردستروم" مثلاً باراً للجمال مزوّداً بمرايا مضاءة جيداً، حيث يُسمح للزبائن بأخذ المكياج من عدّادات مختلفة، في محاولة للجمع بين حرية التجربة والجوّ الفاخر. وقال مسؤولون تنفيذيون في "مايسيز" و"نوردستروم" إن التغييرات الأخيرة صُممت لخلق أجواء جذابة تشجّع المتسوّقين على البقاء فترة أطول والإنفاق أكثر. وشمل التجديد في متجر "مايسيز هيرالد سكوير" مقاعد مريحة وأجهزة لتحليل البشرة تساعد في تبرير أسعار الكريمات والمستحضرات التي قد تصل إلى مئات الدولارات.

وفي قسم "بارفان دو مارلي"، يجرّب الزبائن العطور وهم يرتدون نظارات واقع افتراضي تهدف إلى غمرهم في أجواء قصر يعود إلى القرن الثامن عشر، وهو مصدر الإلهام الذي تستند إليه دار العطور الفرنسية في تسويق علامتها. وقالت نيكوليت بوسكو، نائبة رئيس "مايسيز" لقسم الجمال: "هذا هو مستقبل الجمال، في إشارة إلى التكنولوجيا التفاعلية التي تعتبرها الشركة محوراً أساسياً لتقديم تجربة تسوق راقية".

وتتوقع "مايسيز" إعادة تصميم أقسام الجمال في 40 متجراً إضافياً، بهدف جذب المتسوّقين من مختلف الأعمار، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة توني سبرينغ، مضيفاً: "نحن نحاول بجد أن نأخذ فكرة متجر الأقسام ونجعلها حميمة وودّية ومريحة". أما "نوردستروم"، فكشفت في سبتمبر/أيلول عن الطابق المعاد تصميمه لقسم الجمال في متجرها بوسط مانهاتن، والذي يضم مساحة لاختبار أدوات تجميل مثل أقنعة العلاج بالضوء LED، إضافة إلى جهاز محدّد العطور الذي يوفّر رائحة جافة لما يصل إلى 60 عطراً مختلفاً. كما وسّعت الشركة منطقة العلاجات التجميلية في متجرها الرئيسي بنيويورك وعدد من الفروع الأخرى، لتشمل سبا طبياً يقدّم حقن البوتوكس والفيلر الجلدي بأسعار تراوح بين 575 و1050 دولاراً.

نظرة أقرب إلى المنافسة

أعادت "سيفورا" تعريف تجربة شراء مستحضرات التجميل من خلال مفهوم "افعلها بنفسك"، عبر مرايا وأدوات تطبيق أحادية الاستخدام، ومنتجات جاهزة للأخذ، في تباين واضح مع نموذج متاجر الأقسام التقليدي القائم على العدّادات المغلقة. لكن حتى هذا النموذج بات يحتاج إلى تجديد. فالشركة تعمل حالياً على تحديث 720 متجراً لها في الولايات المتحدة وكندا، عبر إعادة تنظيم محطات التجميل ومنح الزبائن مزيداً من الخصوصية، وتسريع عمليات الدفع باستخدام أجهزة متنقلة. أما "ألتا"، التي تجمع بين العلامات الدوائية والفاخرة، فتوسّع قائمة خدماتها لتشمل ثقب الأذن، والمانيكير الروبوتي، وتخطط لإضافة تمديد رموش آلي إلى خدماتها العام المقبل. كما دخلت "وولمارت" بدورها إلى المنافسة عبر إدخال علامات أعلى سعراً ومستقلة، وإنشاء عدّادات تجميل في 100 متجر تتيح للزبائن تجربة المنتجات مباشرة.

وسائل التواصل الاجتماعي وسباق الجمال الكبير

بعد عمله في حدث أزياء في متجر "نوردستروم" الرئيسي في مانهاتن، توجّه إيفان ليون، وهو مصفف أزياء حر يبلغ من العمر 35 عاماً، إلى عدّاد عطور "توم فورد"، وغادر بعد ساعة وقد أنفق 537 دولاراً على زجاجتي عطر، ليستخدمهما معاً ضمن ما يُعرف بتراكب العطور، وهي صيحة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويمثّل ليون أملاً لمتاجر الأقسام، لكنه في الوقت نفسه يعكس التحدي البنيوي الذي تواجهه في ظل عادات تسوق هجينة تجمع بين المتجر الفعلي والمنصات الرقمية، وفق الوكالة.

ولا يقتصر دور تيك توك على إطلاق صيحات تجميل جديدة، بل أصبح منصة لاكتشاف العلامات التجارية والشراء المباشر منها. وقد برز "تيك توك شوب"، الذي أُطلق عام 2023، باعتباره أحد أكبر البائعين الإلكترونيين لمنتجات الجمال في الولايات المتحدة، فيما تتراجع الحصص السوقية الإلكترونية لـ"مايسيز" و"نوردستروم". أما "أمازون"، التي تستحوذ على نحو نصف مبيعات الجمال والعناية الشخصية عبر الإنترنت، فتواصل تطوير أدوات رقمية تحاكي تجربة المتجر الفعلي، في وقت تستثمر فيه "سيفورا" بدورها في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات مخصّصة عبر الإنترنت.

تعكس هذه التحوّلات سباقاً اقتصادياً أوسع يتجاوز مستحضرات التجميل، ليطاول مستقبل متاجر الأقسام نفسها باعتبارها نموذجاً تجارياً. فمع انتقال سلطة التأثير من البائع إلى الخوارزميات والمؤثرين، لم يعد المتجر مكاناً للبيع فقط، بل أداة لبناء تجربة وقيمة مضافة تبرّر كلفته العالية. وفي سوق يزداد تشظّياً وتنافسية، يبدو أن بقاء متاجر الأقسام مرهون بقدرتها على الجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والخبرة الإنسانية، في محاولة لاستعادة دورها في اقتصاد استهلاكي بات رقميّاً بامتياز.