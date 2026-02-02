مبيعات تسلا تتهاوى في أوروبا.. الأدنى في فرنسا منذ 3 سنوات

- تواجه تسلا ضغوطاً في السوق الأوروبية مع تراجع مبيعاتها في فرنسا بنسبة 42% والنرويج بنسبة 88%، مما يعكس فقدان الزخم السابق في القارة. - المنافسة تشتد مع علامات مثل فولكسفاغن وستيلانتيس، بالإضافة إلى صعود الشركات الصينية مثل "بي واي دي"، مما يضعف موقف تسلا في السوق. - انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا بنسبة 27% عام 2025، رغم ارتفاع تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 30%، مما يشير إلى تحول في ديناميكيات السوق.

تواصل شركة تسلا مواجهة ضغوط حادة في السوق الأوروبية مع بداية العام الجديد، إذ سجلت مبيعاتها تراجعاً لافتاً في عدد من أبرز أسواق السيارات الكهربائية، في مؤشر إلى فقدان الزخم الذي تمتعت به سابقاً في القارة. وأوردت بلومبيرغ، اليوم الاثنين، أن مبيعات تسلا في فرنسا تراجعت 42% خلال الشهر الماضي لتقتصر على 661 سيارة فقط، وهو أدنى مستوى تسجله الشركة في السوق الفرنسية منذ أكثر من ثلاث سنوات، نقلاً عن رابطة صناعة السيارات الفرنسية (PFA).

وتُعد فرنسا ثالث أكبر سوق أوروبي لتسجيل السيارات الكهربائية بعد ألمانيا وبريطانيا، إلا أن أداء تسلا فيها بات أضعف من علامات منافسة مثل "كابرا" (Cupra) التابعة لمجموعة فولكسفاغن، و"جيب" (Jeep) التابعة لمجموعة ستيلانتيس.

أما في النرويج، التي شكّلت استثناءً إيجابياً لشركة تسلا العام الماضي، فقد جاءت الأرقام صادمة، إذ انهارت تسجيلات سيارات الشركة بنسبة 88% خلال يناير/كانون الثاني. وكانت تسلا قد استفادت في 2024 من اندفاع المستهلكين للشراء قبل تطبيق تغييرات ضريبية جديدة، إلا أن تشديد الحكومة النرويجية الشهر الماضي قواعد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أدى إلى هبوط إجمالي مبيعات السوق بنسبة 76%.

وبحسب "بلومبيرغ"، شهد الطلب على سيارات تسلا تراجعاً واسعاً في معظم أنحاء أوروبا خلال عام 2025، مدفوعاً جزئياً بردات فعل سلبية تجاه الدور السياسي للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، لا سيما ارتباطه بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعمه شخصيات يمينية في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. وفي الوقت ذاته، تواجه تسلا منافسة متزايدة من شركات أوروبية عريقة، تتقدمها فولكسفاغن وستيلانتيس، إضافة إلى صعود قوي للمصنّعين الصينيين، وعلى رأسهم "بي واي دي" (BYD)، الذين يوسّعون حضورهم في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية.

وعلى مستوى القارة الأوروبية ككل، انخفضت مبيعات تسلا بنسبة 27% خلال عام 2025، في وقت ارتفعت فيه تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات في السوق الأوروبية بنحو 30%، وفق بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية. وتعكس هذه الأرقام تحوّلاً لافتاً في مشهد المنافسة، إذ بات نمو سوق السيارات الكهربائية لا ينعكس تلقائياً على مبيعات تسلا، كما كان الحال في السنوات السابقة.