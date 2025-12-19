مبيعات النفط السعودي تتجه إلى قفزة مع بداية 2026

- تستعد السعودية لزيادة مبيعات النفط الخام في 2026، مع توقعات بتلقي الأسواق إمدادات إضافية من الولايات المتحدة إلى آسيا، وسط مخاوف من فائض عالمي. من المقرر أن تستلم المصافي الصينية 50 مليون برميل من النفط السعودي، وهو أعلى كمية منذ أغسطس الماضي. - تتجه نحو الولايات المتحدة 509 آلاف برميل يومياً من الخام السعودي، مع توقعات بزيادة الشحنات إلى 594 ألف برميل يومياً في يناير، مما يضغط على أسعار النفط في سوق خليج الولايات المتحدة. - تشير التوقعات إلى فائض قدره 3.8 ملايين برميل يومياً في 2024، مع زيادة الحفر من المنتجين وضعف نمو الطلب، بينما أعلنت أوبك+ عن وقف أي زيادات في الإنتاج خلال الربع الأول من 2026.

تستعد السعودية، أكبر مصدّري النفط في العالم، لزيادة مبيعات النفط الخام مع بداية عام 2026، في وقت يتوقع فيه أن تتلقى الأسواق من الولايات المتحدة إلى آسيا إمدادات إضافية، وسط مخاوف متنامية من فائض عالمي في النفط، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن من المقرر أن تستلم المصافي الصينية نحو 50 مليون برميل من النفط السعودي، وهو ما يعادل حوالي 1.6 مليون برميل يومياً، وهي أعلى كمية مخصصة منذ أغسطس/آب الماضي، وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ. ومن المتوقع أن تصل هذه الشحنات في أواخر يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط.

وفي الوقت نفسه، يتجه نحو الولايات المتحدة نحو 509 آلاف برميل يومياً من الخام السعودي الذي تم تحميله في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب بيانات من شركة Kpler Ltd. ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل، إذ تقدر شركة OilX، التابعة لـEnergy Aspects، أن تصل شحنات النفط السعودية إلى الولايات المتحدة في يناير إلى 594 ألف برميل يومياً. وتشير هذه التدفقات إلى أعلى مستويات منذ عام 2022، ما يضغط على أسعار النفط في سوق خليج الولايات المتحدة.

وتشير هذه المؤشرات، بحسب بلومبيرغ، إلى أن أسواق النفط العالمية ستغرق في الإمدادات خلال العام المقبل، في ظل زيادة الحفر من قبل المنتجين، بما في ذلك أعضاء منظمة أوبك، بينما يتوقع أن يبقى نمو الطلب ضعيفاً. وقد وافقت أوبك وحلفاؤها سابقاً على زيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة من 2025 في محاولة لاستعادة حصصهم في السوق. ومع تراجع أسعار النفط، أعلنت مجموعة أوبك+ الشهر الماضي عن وقف أي زيادات أخرى في الإنتاج خلال الربع الأول من 2026. ومن بين أبرز الجهات المتوقعة، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الأسواق ستشهد فائضاً قدره 3.8 ملايين برميل يومياً في العام المقبل.

كما شهدت اليابان زيادة في تدفقات النفط السعودي، حيث بلغ الخام المحمّل في نوفمبر/تشرين الثاني والمتجه إلى طوكيو نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وهو الأعلى منذ إبريل/نيسان 2023، وفق بيانات Kpler أيضاً. وتشير التوقعات إلى أن صادرات أرامكو المتجهة إلى اليابان خلال تحميل ديسمبر/كانون الأول قد تتجاوز 1.4 مليون برميل يومياً، مع احتمال تعديل هذه الأرقام لاحقاً. وفي سوق المشتقات النفطية، تشير المؤشرات إلى وفرة في الإمدادات، حيث يظهر منحنى العقود الآجلة للمعيار الشرق أوسطي "دبي" هيكلية "كونتانغو"، أي تداول العقود المؤجلة بسعر أعلى من العقود القريبة، وهو ما يعكس ضعف الطلب الفوري.