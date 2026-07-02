- شهدت هيونداي موتور تراجعًا في مبيعاتها العالمية بنسبة 5.9% في يونيو، مع انخفاض المبيعات الخارجية والمحلية، لكنها تتوقع تعافيًا بفضل إطلاق سيارات جديدة. - حققت تويوتا موتور نموًا بنسبة 10.1% في مبيعاتها بأميركا الشمالية في يونيو، مع زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 35%، مما يعكس نجاح استراتيجيتها في الطاقة النظيفة. - يعكس التباين بين هيونداي وتويوتا اتجاهات أعمق في صناعة السيارات، حيث تواجه هيونداي ضغوطًا إقليمية، بينما تستفيد تويوتا من استراتيجيتها في السيارات الكهربائية والهجينة.

أعلنت شركة هيونداي موتور (Hyundai Motor)، أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية، تراجع مبيعاتها العالمية خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بضعف الطلب في الداخل والخارج. وباعت الشركة خلال الشهر الماضي 338,313 سيارة في جميع أنحاء العالم، بانخفاض نسبته 5.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 280,081 وحدة، بينما انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 6.2% لتصل إلى 58,232 وحدة. وباعت هيونداي موتور، في النصف الأول من العام الحالي كله، 1.96 مليون سيارة على مستوى العالم، بانخفاض نسبته 4.9% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إن من المتوقع أن تتعافى المبيعات تدريجياً، مدعومةً بإطلاق السيارة الصالون الرائدة المحدثة "جراندور" الشهر الماضي، والإصدار المخطط له للسيارة الصالون "أفانتي" المعاد تصميمها في النصف الثاني من العام.

نمو مبيعات تويوتا في أميركا الشمالية

أعلنت شركة تويوتا موتور (Toyota Motor)، فرع مجموعة تويوتا اليابانية العملاقة للسيارات في الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع مبيعاتها خلال الشهر الماضي وعلى مدار الربع الثاني من العام الحالي. وارتفع سهم الشركة في تعاملات بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس بنسبة 3.1% إلى 2807.50 ينّات.

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وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بلغت مبيعات سيارات تويوتا (Toyota) في الولايات المتحدة 212,793 سيارة، بزيادة نسبتها 10.1% سنوياً من حيث الكمية. وبلغ إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية 122,063 سيارة، بزيادة نسبتها 35% سنوياً، لتشكل السيارات الكهربائية بذلك 57.4% من إجمالي مبيعات تويوتا موتور في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وبلغت مبيعات سيارات العلامة التجارية "تويوتا" في الولايات المتحدة الشهر الماضي 183,627 سيارة، بزيادة نسبتها 11.2% سنوياً، في حين زادت مبيعات العلامة التجارية للسيارات الفارهة "لكزس" بنسبة 3.9% إلى 29,166 سيارة. وخلال الربع الثاني من العام الحالي كله، بلغت مبيعات تويوتا موتور في أميركا الشمالية 673,971 سيارة، بزيادة نسبتها 1.1%.

وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة نفسها 383,091 سيارة، بزيادة نسبتها 19.5%، لتشكل بذلك 56.8% من إجمالي مبيعات تويوتا موتور في أميركا الشمالية خلال الربع نفسه. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت مبيعات تويوتا في الولايات المتحدة 585,211 سيارة، بزيادة نسبتها 2.6% سنوياً، في حين بلغت مبيعات العلامة التجارية "لكزس" 88,760 سيارة، بتراجع نسبته 7.5% سنوياً.

يعكس هذا التباين بين أداء الشركتين اتجاهات أعمق في صناعة السيارات العالمية. فمبيعات هيونداي تأتي في سياق ضغوط متتالية تواجهها الشركة منذ بداية العام، إذ سبق أن حذّرت في إبريل/نيسان الماضي من أن صادراتها إلى أوروبا وشمال أفريقيا، التي تمر عادة عبر الشرق الأوسط، تتعرض لاضطرابات جراء التوترات الإقليمية، محذرة من أن تداعيات ذلك قد تستمر حتى بعد انتهاء الأزمة، نظراً إلى الوقت الطويل الذي تتطلبه إعادة بناء سلاسل التوريد.

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كما سجلت الشركة في عام 2025 كله تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% في مبيعاتها العالمية، متأثرة بتباطؤ الطلب الخارجي بفعل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات. في المقابل، يعكس أداء تويوتا القوي، خصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة الذي شكّل أكثر من نصف مبيعاتها في أميركا الشمالية، نجاح استراتيجية الشركة في التوسع بالطاقة النظيفة وسط تصاعد المنافسة العالمية على هذا القطاع، في وقت تواجه فيه صناعة السيارات تحديات مشتركة تتعلق بالرسوم الجمركية وتقلبات سلاسل التوريد والتحول نحو الكهرباء.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)