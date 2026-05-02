مبيعات السيارات الكهربائية.. تباطؤ في الصين وأميركا وزيادة بأوروبا

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعاً في الربع الأول من 2026. وبحسب تقرير نشرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات الاقتصادية، بلغ عدد السيارات الكهربائية في 43 سوقاً رئيسية نحو 2.7 مليون سيارة، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وهذا أمر غير معتاد، إذ كانت الأرقام تسجل زيادات ملحوظة باستمرار، حيث ارتفعت خلال عام 2025 بأكمله بنحو الثلث تقريباً.

ويعود السبب الرئيسي في ضعف الأرقام، وفقاً للتقرير ذاته الذي نشرته وكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، إلى التطورات في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية بفارق كبير؛ فقد سجلت المبيعات هناك نحو 1.32 مليون سيارة كهربائية، بانخفاض قدره 20% مقارنة بالعام السابق. وفي الولايات المتحدة، كان التراجع أكثر حدة نسبياً، إذ بلغ 23% ليصل إلى نحو 233 ألف سيارة. ولم تتمكن الزيادات في مناطق أخرى من العالم من تعويض هذا التراجع، رغم أن المبيعات في أوروبا ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة. وكان من بين العوامل الدافعة لذلك تحقيق مبيعات قوية في ألمانيا وفرنسا.

ورغم انخفاض الأرقام المطلقة، واصلت السيارات الكهربائية تعزيز أهميتها عالمياً، من بين أسباب ذلك أن مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق تراجعت بنسبة 8%، وهو انخفاض أكبر بكثير. وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، وفقاً للتحليل، نحو 16%، وهو أعلى مستوى يسجل في أي ربع أول. كما ترى شركة الاستشارات أن التراجع في الصين يرجع بشكل أساسي إلى عوامل مؤقتة مثل خفض الحوافز الحكومية، مشيرة إلى أن الاتجاه هناك بدأ بالفعل في التحسن. وبناء على ذلك، تتوقع شركة الاستشارات أن تعود مبيعات السيارات الكهربائية للارتفاع في الربع الثاني.

وقال الخبير في الشركة، هارالد فيمر، إن البيئة الحالية صعبة، لكن الشركات الأوروبية تمكنت من تقليص الفجوة، وأضاف: "نماذجها الجديدة متطورة تقنياً وتلبي أذواق العملاء. وينعكس هذا بالفعل في أسواقها المحلية من خلال ارتفاع أحجام المبيعات، التي قد تتلقى دعماً إضافياً نتيجة زيادة محتملة في الطلب بسبب أسعار الوقود الحالية". ومع ذلك، يرى الخبير أن شركات صناعة السيارات الأوروبية لا تزال بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالتكاليف وسرعة الابتكار.

وكشفت بيانات حديثة أن أعداد السيارات الكهربائية الخالصة، والهجينة القابلة للشحن، والسيارات المزودة بموسع للمدى، وصلت إلى أكثر من 74 مليون سيارة في شوارع العالم بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 19 مليون سيارة عن العام السابق. وكانت أعلى زيادة في هذه الأعداد بـ 19 مليون سيارة سُجِّلَتْ في عام 2023. وتحتل الصين الصدارة بفارق شاسع، حيث تضم حوالي 44 مليون سيارة كهربائية، أي نحو 60% من هذه السيارات. وتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني بنحو 7 ملايين سيارة. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 3.2 ملايين سيارة، تليها المملكة المتحدة بـ 2.8 مليون، ثم فرنسا بـ 2.5 مليون سيارة. بينما تمتلك الدول الأوروبية الكبرى بما يشمل ألمانيا وفرنسا أكثر من 16 مليون سيارة كهربائية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)