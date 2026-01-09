مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي تنمو 0.2% وقبرص تسجل أفضل أداء

- ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2% في نوفمبر، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بزيادة مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.4%، رغم تراجع مبيعات الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%. - على أساس سنوي، تسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 2.3% مقارنة بـ1.9% في أكتوبر، مع تسجيل أعلى الزيادات في لوكسمبورغ والبرتغال والدنمارك، بينما شهدت كرواتيا وبلجيكا وسلوفاكيا أكبر الانخفاضات. - أظهرت البيانات أن قبرص والبرتغال والدنمارك حققت أعلى زيادات سنوية في مبيعات التجزئة، بينما سجلت رومانيا وسلوفاكيا والنمسا تراجعات ملحوظة.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، أنّ مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت على نحو تجاوز التوقعات في نوفمبر/ تشرين الثاني، مدفوعاً بعائدات المنتجات غير الغذائية مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2% على أساس شهري، مقابل توقعات خبراء الاقتصاد بتحقيق نمو 0.1%، ولكن وتيرة النمو تراجعت مقارنة بزيادة بواقع 0.3% في أكتوبر الماضي.

في المقارنة الشهرية بحسب القطاعات، أظهرت البيانات أنّ حركة نوفمبر داخل منطقة اليورو كانت غير متجانسة بين السلع. فقد تراجع حجم المبيعات في فئة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، بينما ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات بنسبة 0.4%، وكانت المحرك الأهم للزيادة الإجمالية، في حين انخفضت مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بنسبة 0.1%.

وعلى أساس سنوي، أوضحت البيانات تسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 2.3% من 1.9% في أكتوبر. وإضافة إلى ذلك، كان هذا أفضل من النمو المتوقع الذي كان يبلغ 1.6%.

وأظهرت البيانات أنّ المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي سجلت نمواً مطرداً بنسبة 0.2% في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات 2.3% أسرع من زيادة بنسبة 2% في الشهر السابق. وبشأن الأداء بين الدول الأعضاء في المقارنة الشهرية لإجمالي حجم تجارة التجزئة، ذكرت بيانات "يوروستات" أنّ أعلى الزيادات سُجلت في لوكسمبورغ بنسبة 5.8%، تلتها البرتغال بنسبة 2.2% ثم الدنمارك بنسبة 1.9%. وفي المقابل كانت أكبر الانخفاضات في كرواتيا بنسبة 2.2%، ثم بلجيكا بنسبة 1.6%، ثم سلوفاكيا بنسبة 1.5%.

وعلى مستوى الدول في المقارنة السنوية لإجمالي تجارة التجزئة، أشارت بيانات "يوروستات" إلى أن أعلى الزيادات كانت في قبرص بنسبة 8.5%، ثم البرتغال بنسبة 6.5%، ثم الدنمارك بنسبة 6.2%. وفي الاتجاه المقابل، سُجلت تراجعات في رومانيا بنسبة 4.6%، وسلوفاكيا بنسبة 2.8%، والنمسا بنسبة 2.2%، إضافة إلى تراجع طفيف في لوكسمبورغ بنسبة 0.1%.

يضم الاتحاد الأوروبي الذي تأسس عام 1957، 27 دولة عضواً، وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، مع مغادرة المملكة المتحدة في عام 2020.