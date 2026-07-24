مبيعات التجزئة البريطانية تتخطى التوقعات في يونيو

- ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 1% في يونيو، مدفوعة بتحسن الطقس ومباريات كأس العالم، متجاوزة التوقعات بانخفاض 0.3%. - شهدت السلع الخارجية وأجهزة التكييف والملابس إقبالاً كبيراً، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين، رغم هشاشة التحسن بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة. - تراجع التضخم لأدنى مستوى في أكثر من عام، مما أتاح لبنك إنجلترا التفكير في تخفيف أسعار الفائدة، لكن المخاوف من ارتفاع تكاليف القروض العقارية لا تزال قائمة.

ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة تفوق التوقعات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إذ ساعد تحسن الطقس ومباريات بطولة كأس العالم في صرف أنظار المستهلكين عن ارتفاع تكاليف المعيشة. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن إجمالي حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني ارتفع في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1%، مقابل 1.2% في مايو/أيار السابق عليه، حين اجتذب كثير من تجار التجزئة المستهلكين بعروض الاقتطاعات. وكان الخبراء يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة في يونيو/حزيران بنسبة 0.3%.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي السلع التي شهدت إقبالاً كبيراً في يونيو/حزيران؟ ما هي العوامل التي تجعل تحسن مبيعات التجزئة هشاً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن هانا فينسلباك، كبيرة خبراء الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني، قولها إن شهر يونيو/حزيران شهد إقبالاً كبيراً على السلع المصممة للاستخدام في الخارج وأجهزة التكييف والملابس، مشيرة إلى أن المستلزمات الرياضية حققت مبيعات جيدة عبر منصات التسوق الإلكتروني.

وتشير هذه البيانات إلى تحسن ثقة المستهلك البريطاني في يونيو/حزيران، بعد أن تأثرت في الشهور السابقة بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. كما استفادت الأسر البريطانية من تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من عام، بفعل انخفاض أسعار الوقود والغذاء، وسط مؤشرات على استقرار أوضاع سوق العمل في البلاد. غير أن هذا التحسن يظل هشاً بعد انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة مجدداً وزيادة تكاليف القروض العقارية.

اقتصاد دولي بريطانيا تغرق في أخطر عجز مالي منذ سنوات

يأتي تحسن مبيعات التجزئة في بريطانيا في لحظة اقتصادية دقيقة، إذ ظل الاقتصاد البريطاني منذ مطلع العام يتأرجح بين إشارات تعافٍ محدودة وضغوط متجددة ناجمة عن التوترات في المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم المحلي.

وكان بنك إنكلترا المركزي قد تعامل خلال الأشهر الماضية بحذر شديد مع مساره النقدي، موازناً بين ضرورة كبح التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة نسبياً في مطلع العام، ومخاطر إبطاء النمو عبر إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة.

مبيعات التجزئة في بريطانيا (يونيو مقابل مايو) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وقد جاء تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام، كما أشار التقرير، ليمنح صناع القرار هامشاً أكبر للتفكير في تخفيف تدريجي لأسعار الفائدة، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستهلكين ودفع الإنفاق نحو الارتفاع. إلا أن هذا التحسن جاء هشاً منذ البداية، لارتباطه الوثيق بعاملين متقلبين: الطقس ومناسبة رياضية موسمية، وليس بتحول بنيوي في القدرة الشرائية للأسر. والأهم من ذلك أن انهيار الهدنة الأميركية الإيرانية أعاد إشعال المخاوف من موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. وهذا ما قد ينعكس مباشرة على فاتورة الوقود والتدفئة في بريطانيا، ويهدد بإعادة تأجيج التضخم مجدداً، في وقت تراقب فيه الأسواق من كثب أي تحرك مقبل لبنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة، خصوصاً مع تصاعد تكاليف القروض العقارية التي تشكل عبئاً مباشراً على ملايين الأسر البريطانية المثقلة بالديون.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)