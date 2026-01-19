مباحثات قطرية مصرية لتطوير التعاون في الصناعات الهندسية

- اجتمع الوكيل المساعد لشؤون الصناعة القطري مع بعثة المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصري لبحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، مع التركيز على قطاعات الكابلات والأجهزة الكهربائية والإنشاءات المعدنية. - تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكات بين الشركات القطرية والمصرية، بما في ذلك تنظيم لقاءات ثنائية دورية وبعثات تجارية، ودعم إنشاء قنوات اتصال مع تجمعات رجال الأعمال في قطر. - شهد التبادل التجاري بين قطر ومصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمته 128.4 مليون دولار في 2024، مع توقعات بزيادة إضافية في المستقبل، خاصة في الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية.

اجتمع الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة القطرية صالح ماجد الخليفي، اليوم الاثنين، مع بعثة المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصري برئاسة شريف الصياد، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة لبحث آفاق تطوير التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين في مجال الصناعات الهندسية.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكات بين الشركات القطرية والمصرية، وبحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري في السلع والمنتجات الهندسية، لا سيما في قطاعات الكابلات، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومكونات الإنشاءات المعدنية المرتبطة بالمشروعات الهندسية، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق القطرية وتعزيز تنافسية هذه القطاعات.

وتناول الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في قطاع الصناعات الهندسية من خلال تشجيع تنظيم لقاءات ثنائية دورية بين الشركات في البلدين، وبحث إمكانية تنظيم بعثة تجارية للشركات القطرية إلى مصر، إضافة إلى دعم جهود المجلس التصديري في إنشاء قنوات اتصال مباشرة مع تجمعات رجال الأعمال في قطر، مثل غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، بما يدعم بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد.

ويأتي ذلك في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر ومصر خلال السنوات الأخيرة، إذ يعمل البلدان على تعميق التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بين قطاعي الأعمال بما يواكب تطلعات البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتنويع القاعدة الإنتاجية، خصوصاً في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات الهندسية.

ويشهد التبادل التجاري والاستثمارات القطرية في مصر نمواً واضحاً خلال الأعوام الأخيرة، مع توجه مشترك لرفع الأرقام إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 128.4 مليون دولار في عام 2024 مقابل 72.1 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو تقارب 78%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. ووصل التبادل التجاري إلى نحو 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية مع بحث اتفاق تجارة حرة بين البلدين.

وتتركز أهم الصادرات المصرية إلى قطر في الخضروات والفواكه، تليها الآلات والأجهزة الكهربائية ومحضرات الأغذية، في حين تصدر قطر إلى مصر، بالأساس، اللدائن ومنتجات كيميائية ووقود وزيوت معدنية وألومنيوم.