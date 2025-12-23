مباحثات سورية - قطرية لتطوير طريق مطار دمشق الدولي

- تطوير طريق مطار دمشق الدولي: بحث وزير النقل السوري مع وفد شركة UCC القطرية مشروع تطوير الطريق، الذي يعد محوراً استراتيجياً لتحسين مدخل العاصمة وربطها بالمطار والمعابر الحدودية، مع التركيز على السلامة المرورية والهوية البصرية الجديدة. - مقترحات شاملة للتأهيل: قدمت الشركة مقترحات لتقسيم الطريق إلى أربعة قطاعات، تشمل تحسينات في الإنارة، التشجير، الأرصفة، واللوحات المرورية، بهدف تحسين المشهد العام ورفع مستوى السلامة. - استثمارات في السكك الحديدية: تسعى الحكومة لتنفيذ مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على إعادة تشغيل المحاور الاقتصادية، وتحتاج شبكة السكك الحديدية لاستثمارات تقدر بـ5.5 مليارات دولار.

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، اليوم الثلاثاء، مع وفد من شركة UCC أورباكون القابضة القطرية، أفكاراً أولية لتطوير طريق مطار دمشق الدولي، خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق. ويعكس المشروع توجها حكوميا لإعادة تأهيل أحد أهم محاور النقل المرتبطة بالعاصمة السورية وحركتها الخارجية، في ظل حديث حكومي متزايد عن تحديث البنية التحتية وتحسين صورة المداخل الرئيسة للمدن.

وقدم وفد الشركة عرضاً لتأهيل الطريق الممتد من المطار مروراً بمدينة دمشق وصولاً إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، مع تقسيمه إلى أربعة قطاعات تراعي طبيعة الاستخدام والبيئة المحيطة بكل مقطع. وتضمن العرض مقترحات لأعمال المعالجة والتأهيل، وتنسيق الألوان، وتحديث أعمدة الإنارة، إضافة إلى التشجير والتعشيب والأرصفة واللوحات المرورية، بما يهدف إلى تحسين المشهد العام ورفع مستوى السلامة المرورية.

كما جرى استعراض نماذج عالمية لتصميم بوابات المطارات، في إطار إعداد تصور حديث للبوابة الرئيسة لمطار دمشق الدولي، يعكس ما تصفه وزارة النقل بالهوية البصرية الجديدة للدولة، ويتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا النوع من المرافق.

وقال الوزير بدر إن مشروع تطوير طريق مطار دمشق الدولي "يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بأولوية لدى وزارة النقل، نظراً لدوره الحيوي في تحسين مدخل العاصمة وربطها بالمطار والمعابر الحدودية، بما ينسجم مع أعلى معايير السلامة المرورية والهوية البصرية الجديدة للدولة". وأضاف أن الوزارة "تعمل على اعتماد تصاميم قياسية حديثة تستفيد من التجارب العالمية، مع الحرص على تنفيذ المشروع وفق جدول زمني واضح وبالتعاون مع شركات ذات خبرة إقليمية ودولية".

وبحسب وزارة النقل، يندرج المشروع ضمن مساعي تحديث البنية التحتية للطرق في سورية، وتحسين شروط السلامة المرورية، وتعزيز الشراكات مع شركات إقليمية ودولية، ولا سيما في مشاريع الطرق المرتبطة بالمطارات والمعابر الحدودية، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي وصورة قطاع النقل في البلاد.

وفي سياق متصل، قال وزير النقل يعرب بدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تدرس تنفيذ عدد من المشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT)، بالتوازي مع خطة إسعافية قصيرة الأمد وخطة خمسية لإعادة تأهيل شامل، بما يعيد لسورية دورها محور ربط إقليمياً في النقل السككي.

ولفت إلى أن شبكة السكك الحديدية في البلاد "تحتاج إلى استثمارات تُقدّر بنحو 5.5 مليارات دولار لإصلاحها وتطويرها وفق المعايير الدولية"، موضحاً أن "1052 كيلومتراً فقط من أصل 2800 كيلومتر هي قيد التشغيل حالياً".

وأوضح بدر أن الوزارة تركز في المرحلة الراهنة على إعادة تشغيل المحاور ذات الجدوى الاقتصادية، ولا سيما الخط الرابط بين مناجم الفوسفات ومرفأ طرطوس، إضافة إلى محور اللاذقية–حلب، لما لذلك من دور في تأمين إيرادات تُستخدم لاحقاً في إصلاح بقية شبكة السكك الحديدية.