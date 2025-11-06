مباحثات تركية روسية حول الغاز بعد تخفيض استيراد النفط

- تحركات تركيا في سوق الطاقة: تسعى تركيا لتقليص اعتمادها على النفط الروسي وتنويع مصادر الطاقة، مستغلة انتهاء العقد السنوي مع غازبروم الروسية لتفاوض أفضل. - الضغوط الدولية وتوجهات تركيا: تواجه تركيا ضغوطًا من الولايات المتحدة لتقليص وارداتها من روسيا، وتبحث عن بدائل من دول مثل العراق وليبيا والسعودية، مع الحفاظ على توازن علاقاتها. - استراتيجية تركيا في الطاقة: تهدف تركيا لتكون مصدراً للطاقة، مع التركيز على تنويع المصادر واستيراد الغاز الأميركي، وتستهدف تبادل تجاري بقيمة 100 مليار دولار مع واشنطن وموسكو.

يبدو أن تركيا ستنضم تدريجياً إلى الدول التي تحاصر روسيا للضغط من أجل وقف الحرب على أوكرانيا. فبعد تقليص وارداتها من النفط الروسي قبل أيام، بدأت أنقرة مباحثات مع موسكو حول حجم واردات الغاز، قبل انتهاء العقد السنوي الموقّع بين شركة غازبروم الروسية وشركة بوتاش التركية المملوكة للدولة، في 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الذي يشمل إمدادات مجتمعة تصل إلى 21.75 مليار متر مكعب سنوياً. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر أن روسيا وتركيا تجريان محادثات للحفاظ على حجم إمدادات الغاز من شركة غازبروم، بينما تتفاوضان على تجديد عقدي توريد رئيسيين عبر خطوط الأنابيب.

وأشارت الوكالة إلى أن السوق التركية الكبيرة تُعد شريان حياة لشركة غازبروم، التي فقدت تقريباً سوق الغاز الأوروبية بعد أن أدت الحرب إلى تسريع جهود تنويع مصادر الإمداد. ويُفترض أن يمنح هذا الوضع تركيا نفوذاً تفاوضياً لتخفيض الأسعار عند تجديد العقود. وتُظهر بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EMRA) أن شركة غازبروم صدّرت العام الماضي 21.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا، ما جعل أنقرة ثاني أكبر مشترٍ للغاز الروسي عبر الأنابيب بعد الصين، وهو ما ساعد في دعم النتائج المالية للشركة الروسية خلال العام الجاري.

وأشارت بلومبيرغ قبل أيام إلى أن شركتي توبراش (Turkiye Petrol Rafineleri AS) وستار رافينري (Star Rafineri AS) التابعة لمجموعة سوكار الأذربيجانية، بدأتا البحث عن بدائل للنفط الروسي لدى مورّدين آخرين، من أبرزهم العراق وليبيا والسعودية وكازاخستان، وذلك تماشياً مع توجّه أنقرة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الخام الروسي.

وذكرت الوكالة أن تركيا، ثالث أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين والهند، تعرّضت منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لضغوط مباشرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقليص وارداتها من موسكو قبل إعلان العقوبات الأخيرة. ومع تصاعد الضغط الغربي، قررت الحكومة التركية الانضمام إلى جهود حلفائها في تقليص المشتريات الروسية بهدف زيادة الضغط على الكرملين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتبحث مصافي التكرير التركية حالياً عن أنواع نفط مشابهة من حيث الكثافة والجاذبية للنفط الروسي، بما يتوافق مع سياسة أنقرة الرامية إلى تنويع الموارد الطاقوية. ومع ذلك، لا تعتزم أنقرة وقف الاستيراد بشكل كامل في الوقت الراهن.

بدوره، يقول المحلل التركي باكير أتاجان إن بلاده حريصة على استمرار استيراد الغاز الروسي، متوقعاً أن تُؤدي المباحثات إلى تجديد العقد نهاية الشهر المقبل، لأن تركيا تستورد الغاز بأسعار تفضيلية، وهي حريصة على توازن علاقاتها مع روسيا من جهة، ومع الغرب والولايات المتحدة من جهة أخرى. ويضيف أتاجان في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تركيا تتطلع إلى أن تكون مصدّراً للطاقة مستفيدة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها مع كلٍّ من روسيا والغرب في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن شركة بوتاش تسعى لتجديد العقد مع غازبروم، بالتوازي مع توقيعها اتفاقاً لاستيراد الغاز الأميركي بعقد مدته 20 عاماً مع شركة التجارة السويسرية ميركوريا إنرجي غروب.

وحول إمكانية تقليص استيراد الغاز الروسي كما قلّصت تركيا استيراد النفط، يشير المحلل التركي إلى أن ذلك غير مستبعد، لكنه يستبعد قطع العلاقات أو وقف الاستيراد نهائياً، لأن قوة تركيا ــ برأيه ــ تكمن في استمرار علاقاتها مع الأطراف المتنازعة، واستثمارها عبر احتضان المفاوضات وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير، مضيفاً أن أنقرة تتطلع إلى تبادل تجاري مع واشنطن بقيمة 100 مليار دولار، وتسعى للقيمة ذاتها مع موسكو.

وتنوّع تركيا مستوردات الطاقة، إلا أن روسيا وإيران، بوصفهما المورّدين التقليديين، تأتيان في مقدمة مصدّري النفط والغاز لبلدٍ يستورد نحو 95% من استهلاكه من النفط بفاتورة سنوية تبلغ نحو 50 مليار دولار. ولا يزيد إنتاج تركيا من النفط على 132 ألف برميل يومياً، فيما يصل استهلاكها إلى نحو مليون برميل يومياً، وتسُد العجز عبر الاستيراد من روسيا التي كانت تمد نحو 40% من احتياجات تركيا النفطية قبل أن ترتفع العام الماضي إلى 66% للنفط و41% للغاز.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK)، تلتها أذربيجان بنسبة 21.2%، ثم إيران بنسبة 17.1%. أما في ما يتعلق بالغاز، فقد زادت الاكتشافات المحلية التركية في السنوات الأخيرة، وأصبحت تسد نحو 28.1% من الاستهلاك المحلي، إلا أن أنقرة لا تزال تستورد حاجتها أساساً من روسيا (41%)، تليها الجزائر ونيجيريا وقطر والنرويج، إضافة إلى الولايات المتحدة بنسبة محدودة.