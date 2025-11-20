مباحثات تجارية بين الهند وأفغانستان في نيودلهي

- تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند وأفغانستان تطورًا ملحوظًا مع زيارة وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي إلى نيودلهي، حيث يلتقي بمسؤولين هنود لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي بين البلدين. - تأتي الزيارة في ظل تعليق أفغانستان للتبادل التجاري مع باكستان، حيث دعت حكومة طالبان التجار لإنهاء تعاملاتهم مع الشركات الباكستانية، مما يعزز التوجه نحو تعزيز العلاقات مع الهند. - شهدت صادرات الفواكه الأفغانية نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 580 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي والدولي وتحسن عمليات التصدير.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند وأفغانستان تطورًا نوعيًا مع الزيارة الحالية التي يجريها وزير التجارة والصناعة الأفغاني نور الدين عزيزي إلى نيودلهي، والتي وصفتها وزارة التجارة والصناعة الأفغانية بأنها "بداية جديدة" في التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأكدت الوزارة أنّ كابول تعمل على تعزيز دورها في تنمية المنطقة اقتصاديًا وتجاريًا، مشيرةً إلى أن الوزير عزيزي يعقد خلال زيارته سلسلة لقاءات مهمة مع المسؤولين الهنود بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري.

وأوضحت الوزارة أن عزيزي التقى حتى الآن بكل من وزير خارجية الهند جي شنكر والمدير العام لمنظمة الترويج التجاري الهندية نيروج خاروال، وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفرص رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

كما أعلن الوزير قبل مغادرته كابول أنه سيعقد اجتماعات مع مستثمرين هنود ومسؤولين حكوميين معنيين بالتجارة والصناعة، إلى جانب لقاءات مع القطاع الخاص بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة. وأكد عزيزي أن المباحثات ستتضمن بحث آلية تبادل السلع عبر ممر تشابهار الإيراني، وأنه سيطلب من الهند تسهيلات جديدة لتفعيل هذا المسار الحيوي، بما يتيح للتجار الأفغان والهنود المشاركة بفعالية أكبر في العملية التجارية.

وتأتي زيارة عزيزي بعد أسبوع واحد من إعلان حكومة طالبان وقف التبادل التجاري مع باكستان بشكل كامل. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر قد أعلن تعليق التعاون الاقتصادي والتجاري مع إسلام آباد، داعيًا التجار إلى إنهاء صفقاتهم وسحب أموالهم من باكستان خلال ثلاثة أشهر.

وفي بيان لاحق، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن تُتخذ أي إجراءات بحق التجار الذين ينهون تعاملاتهم مع الشركات الباكستانية بعد انقضاء المهلة. كما قامت قوات الأمن الأفغانية بجولات على المتاجر في المدن الرئيسية، مطالِبة أصحاب المحال بالتوقف عن بيع المنتجات الباكستانية خلال ثلاثة أشهر، وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات الأفغانية أولاً، ثم غير الباكستانية، والتوقف الكامل عن شراء المنتجات القادمة من باكستان.

إلى ذلك، أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن قيمة صادرات الفواكه الطازجة والجافة بلغت 580 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ401 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الصادرات. وأضاف البيان أن استمرار الطلب المحلي والدولي على الفواكه الأفغانية والتحسن في عمليات التصدير يدعمان توقعات بارتفاع أكبر في قيم الصادرات خلال الفترة المقبلة.