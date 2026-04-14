- الحصار الأمريكي على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية يزيد من عدم اليقين بشأن الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لصادرات النفط والغاز العالمية، مما يؤثر على حركة الشحن وتغيير مسارات السفن منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير. - شهد مضيق هرمز عبور ناقلات نفط غير إيرانية إلى دول آسيوية مثل ماليزيا والصين والهند، مما يعكس التنسيق بين الدول لضمان استمرار تدفق النفط رغم التحديات. - تأثرت دول أخرى مثل باكستان وتايلاند بالحركة عبر المضيق، مما يشير إلى الجهود المبذولة لضمان استمرار تدفق النفط رغم التوترات الجيوسياسية.

يزيد الحصار الأميركي المفروض على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية من حالة عدم اليقين بشأن الشحن عبر مضيق هرمز، الذي أغلق بشكل شبه كامل منذ بداية الحرب الإيرانية.

في العادة، يمر ما يقرب من خُمس صادرات النفط والغاز العالمية عبر مضيق هرمز. فيما يلي نظرة على بعض ناقلات النفط غير الإيرانية التي عبرت المضيق منذ بداية الحرب الأميراكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/ فبراير، مصنفة حسب وجهة الشحنة.

ماليزيا

دخلت ناقلة النفط الخام العملاقة "سيريفوس" التي ترفع علم ليبيريا وخرجت من منطقة الرسو التجريبية لممر هرمز التي تتجاوز جزيرة لارك الإيرانية في 10 إبريل. ومن المتوقع أن تصل الناقلة، التي تحمل النفط الخام المحمل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أوائل مارس، إلى ميناء ملقا الماليزي في 21 إبريل.

عبرت ناقلة النفط "أوشن ثاندر"، المحملة بالنفط الخام العراقي والمستأجرة من قبل وحدة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الماليزية "بتروناس"، الممر المائي في 5 إبريل، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها البالغة مليون برميل من خام البصرة الثقيل في ميناء بنجيرانغ الماليزي في 18 إبريل.

قال شخصان مطلعان على الأمر لوكالة رويترز إن الناقلتين من بين سبع سفن مرتبطة بماليزيا سمحت لها إيران بعبور المضيق.

الصين

غادرت ناقلتا النفط العملاقتان "كوسبيرل ليك" و"هي رونغ هاي" اللتان ترفعان العلم الصيني مضيق هرمز في 11 إبريل. ومن المتوقع أن تصل "كوسبيرل ليك"، المحملة بالنفط العراقي، إلى ميناء تشوشان الصيني في 1 مايو. أما "هي رونغ هاي" فتتجه إلى ميانمار لتفريغ شحنتها من النفط الخام السعودي.

تم استئجار كلتا ناقلتي النفط العملاقة من قبل شركة يونيبك، الذراع التجارية لشركة الطاقة الصينية العملاقة سينوبك.

أظهرت بيانات شركة كيبلر أن ناقلة النفط العملاقة "دالكوت"، التي عبرت المضيق في الثاني من إبريل، تتجه إلى ميانمار لتفريغ حمولتها من النفط الخام السعودي في الثاني والعشرين من إبريل. وعادةً ما يُنقل النفط الخام المُفرغ في ميانمار إلى مصفاة يونان التابعة لشركة بتروتشاينا.

في 31 مارس، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن ثلاث سفن صينية أبحرت مؤخراً عبر مضيق هرمز بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.

الهند

غادرت ناقلتان عملاقتان على الأقل وناقلتان من طراز سويزماكس الخليج في شهري مارس وإبريل لتفريغ النفط الخام في الهند.

تتجه ناقلة النفط العملاقة "هابروت"، التي عبرت المضيق في 2 إبريل، إلى باراديب لتفريغ خام أبو ظبي لصالح شركة النفط الهندية في 15 إبريل.

وفي الوقت نفسه، قامت ناقلة النفط العملاقة "ماراثي" بتفريغ النفط الخام السعودي في ميناء السكة لصالح شركة "ريلاينس إندستريز" في 28 مارس، وفقًا لبيانات شركة "كيبلر".

أظهرت البيانات أن ناقلة النفط "سميرني" من فئة "سويزماكس" التي ترفع علم ليبيريا غادرت المضيق في 12 مارس/آذار، وقامت بتفريغ مليون برميل من النفط الخام السعودي في مومباي لصالح شركة تكرير النفط الحكومية "هندوستان بتروليوم" (HPCL.NS) في 16 مارس/آذار. كما غادرت ناقلة أخرى من فئة "سويزماكس" تُدعى "شينلونغ" المضيق في 6 مارس/آذار، وقامت بتفريغ الكمية نفسها من النفط الخام السعودي في مومباي في 11 مارس/آذار.

أظهرت بيانات شركة "كيبلر" أن ناقلة النفط "إم إس جي" التي ترفع علم الغابون، والمحملة بوقود متبقٍ، تتجه إلى ميناء بيبافاف الهندي بعد عبورها المضيق في 9 إبريل/نيسان. كما أظهرت البيانات أن ناقلة النفط "نافارا" التي ترفع علم ليبيريا، والتي عبرت المضيق في 31 مارس/آذار، قامت بتفريغ زيت الوقود في ميناء سيكا في 8 إبريل/نيسان.

أعلنت الحكومة في أواخر مارس أن ناقلتين للغاز البترولي المسال (LPG) متجهتين إلى الهند تحملان حوالي 94 ألف طن متري من غاز الطهي قد عبرتا مضيق هرمز بأمان وتتجهان نحو الهند.

أظهرت بيانات شركة Kpler أن السفينة BW Tyr قامت بتفريغ حمولتها في مومباي وبيبافاف بين 5 و7 إبريل، بينما قامت السفينة BW Elm بتفريغ حمولتها في ثلاثة موانئ هندية بين 6 و15 إبريل.

قبل ذلك، غادرت أربع ناقلات غاز البترول المسال الأخرى التي ترفع العلم الهندي المضيق - شيفاليك، وناندا ديفي ، وباين غاز، وجاج فاسانت.

باكستان

دخلت ناقلتان ترفعان العلم الباكستاني إلى الخليج في 12 إبريل. أظهرت البيانات أن ناقلة النفط من طراز أفراماكس شالامار كانت تتجه إلى الإمارات العربية المتحدة أمس الاثنين لتحميل خام داس، بينما تتجه ناقلة النفط من طراز باناماكس خيربور إلى الكويت لتحميل المنتجات المكررة. وعبرت ناقلة النفط من طراز أفراماكس "بي. أليكي" المضيق في 28 مارس وقامت بتفريغ النفط الخام السعودي في كراتشي في 31 مارس.

تايلاند

قال مسؤول تايلاندي وشركة النفط الكبرى المالكة للسفينة في 25 مارس/آذار إن ناقلة نفط تايلاندية مملوكة لشركة بانجتشاك كوربوريشن قد عبرت مضيق هرمز بأمان بعد تنسيق دبلوماسي بين تايلاند وإيران، ولم يُطلب منها دفع أي مبلغ للهروب من الحصار.

أظهرت بيانات شركة Kpler أن ناقلة النفط من طراز Suezmax المسماة Pola قد فرغت مليون برميل من خام الخفجي في تايلاند وسنغافورة.

(رويترز، العربي الجديد)