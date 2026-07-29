ما هي أسباب القلق العالمي من اجتماع "الفيدرالي الأميركي"؟

- من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، لكن التضخم المتزايد قد يدفع لرفع مفاجئ، وسط انقسام آراء الأعضاء وتحديات رئيس البنك المركزي في توجيه القرار. - قرارات الفيدرالي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث تحدد تكاليف الاقتراض وتقييمات العملات، وتؤثر على النمو الاقتصادي، مع تأثيرات مختلفة لأسعار الفائدة المرتفعة أو المنخفضة. - تأثيرات الفيدرالي تمتد للأسواق المالية العالمية، حيث تؤثر على الأسهم والسندات والسلع، وتعزز قيمة الدولار، مما يسبب اضطرابات للأسواق الناشئة، وسط انتقادات سياسية من الرئيس ترامب.

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند اختتام اجتماعه اليوم الأربعاء، لكن صانعي السياسات كما المتعاملين في السوق يترقبون احتمال رفع مفاجئ للفائدة مع نفاد الصبر إزاء التضخم المتزايد.

في نهاية المطاف، ومع انقسام آراء زملائه الثمانية عشر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتساوي في الاجتماع الأخير حول رفع أسعار الفائدة هذا العام، سيقع على عاتق رئيس البنك المركزي الأميركي كيفن وارش مهمة توجيه النتيجة نحو التثبيت أو الرفع. كما يبقى من غير المؤكد ما إذا كان سيلتزم بسياسته المتمثلة في تقديم تفسيرات قليلة وعدم تقديم أي توجيهات مستقبلية بعد اتخاذ قرار السياسة النقدية، وهو ما يُرجح أن يثير معارضة في كلا الاتجاهين.

من المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي قرارها في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش). ومن المقرر أن يعقد وارش مؤتمراً صحافياً بعد ذلك بنصف ساعة، وفق وكالة "رويترز".

قال وارش، الذي تولى منصب رئيس البنك المركزي في مايو، إنه "لا يتسامح" مع التضخم الذي تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات، والذي كان يتسارع حتى الشهر الماضي حيث أدت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء العالمية، كما أدى الاستثمار في مراكز البيانات والإنفاق الآخر المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب.

وفي الوقت نفسه، حصل وارش على دعم جميع زملائه في اجتماع 16-17 يونيو لإبقاء سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي في نطاق 3.50% - 3.75%، إلا أن ضغوط الأسعار قد خفت منذ اجتماع صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي. فقد تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.5% على أساس سنوي في يونيو، بعد أن كان 4.2% في مايو، وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع وسط تجدد الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق نار آخر بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن لماذا يهتم العالم بهذا القرار؟

تترقب الأسواق والحكومات بحرص قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن سياسة سعر الفائدة للبنك المركزي الأميركي تحدد بشكل مباشر تكاليف الاقتراض العالمية، وتؤثر على تقييمات العملات، وتحدد مسار النمو الاقتصادي في غالبية دول العالم.

بشكل عام، تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يُخفض أسعار الأسهم عادةً، بينما قد تُشجع أسعار الفائدة الثابتة أو المنخفضة على استثمارات أكثر مخاطرة مثل الأسهم والعملات الرقمية. غالباً ما يتفاعل سوق الأسهم فوراً عندما تُعدّل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة، حيث يُعيد المستثمرون تقييم أرباح الشركات وآفاق نموها المستقبلي.

وأيضاً تعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية وعوائد السندات بشكل كبير على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يبدو متشددًا (يميل نحو أسعار فائدة أعلى لمكافحة التضخم) أو متساهلًا.

ويقول مراقبو الاحتياطي الفيدرالي، إن قراراته تساعد المسؤولين على تحديد اتجاهات التضخم على المدى الطويل بشكل أفضل. ويتولى الاحتياطي الفيدرالي مهمة الحفاظ على التضخم عند مستوى قريب من 2% مع زيادة التوظيف إلى أقصى حد، مما يعني أن خياراته تشير إلى ما إذا كان الاقتصاد الأوسع يعاني فرط النشاط أو يواجه تباطؤاً. وغالباً ما تنظر البنوك المركزية الكبرى الأخرى إلى لهجة وتوقيت الاحتياطي الفيدرالي لتوجيه سياساتها النقدية المحلية وإدارة ضغوط سعر الصرف.

اقتصاد دولي كيفن وارش يقود تحولاً في سياسة تواصل الاحتياطي الفيدرالي

ويعتبر الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، لذا تؤثر قرارات الفيدرالي الأميركي وسياسته النقدية على كل النشاطات الاقتصادية الدولية من البورصات الكبرى وصولاً إلى الأسواق المحلية، إذ إن التحكم في تكاليف الاقتراض يعني تأثيرات مباشرة على كل ما يرتبط بالقروض التي يحتاج إليها المستهلك، التاجر وصولاً إلى الحكومات.

ويشرح موقع "بنكرايت" المالي، أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل متسلسل على جميع أنواع الاقتراض تقريبًا. فعندما تنخفض أسعار الفائدة (أو ترتفع)، تتحرك معها تكاليف الاقتراض على قروض السيارات، وبطاقات الائتمان، والقروض السكنية وغيرها. لكن لقرارات الاحتياطي الفيدرالي آثار جانبية أخرى. فبدايةً، قد تحفز تكاليف الاقتراض المنخفضة الشركات على توظيف عمال جدد أو الاستثمار في مبادرات جديدة. أما أسعار الفائدة المرتفعة، فقد تدفع الشركات والمستهلكين على حد سواء إلى التراجع عن عمليات الشراء الكبيرة أو التوظيف، مما يؤدي إلى تفاقم أزمات سوق العمل.

وأيضاً يمتد التأثير إلى الأسواق المالية العالمية، حيث تتأثر أسواق الأسهم، وعوائد السندات، وأسعار السلع الأساسية (مثل النفط والذهب) بشكل كبير، إذ حين يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة مثلاً، فإنه يضخ سيولة منخفضة التكلفة في السوق، مما يؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأسهم. أما إذا رفع الفيدرالي أسعار الفائدة أو أبقاها عند مستويات مرتفعة، فإن تكلفة الاقتراض تزداد، وهو ما قد يساهم في كبح التضخم ولكنه يضغط في الوقت نفسه على أرباح الشركات وتقييمات الأسهم.

وأيضاً يطاول قرار الفائدة قوة الدولار، حيث تميل الفائدة المرتفعة إلى تعزيز قيمته، حين يسعى المستثمرون للحصول على عوائد أعلى من الأصول الأميركية. ومن شأن قوة الدولار أن تسبب اضطرابات للأسواق الناشئة والدول النامية التي لديها ديون مقومة بالدولار، مما يجعل سداد تلك الديون أكثر تكلفة بكثير.

ويشرح موقع "أكسيوري" المالي المتخصص أن متداولي العملات الأجنبية يربطون عادةً بين إجراءات الفيدرالي وأسعار الصرف على النحو التالي: فروق أسعار الفائدة تجذب رؤوس الأموال أو تُنفرها. فعندما تصبح توقعات أسعار الفائدة أكثر جاذبية مع احتمال رفعها، تميل رؤوس الأموال إلى التدفق نحو الدولار من الخارج تحسبًا لعوائد أعلى، مما يُعزز الدولار. ومع ذلك، إذا أشار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توجهه نحو خفض أسعار الفائدة أو تبني موقف متساهل، فإن الدولار عادةً ما يضعف حيث تميل رؤوس الأموال الباحثة عن العوائد إلى بدائل ذات عوائد أعلى.

ويقول موقع "يو أس بنك" إنه قد تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على الأسهم من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين. وقد تنفق الشركات المزيد على سداد الديون، مما قد يحد من الاستثمار الرأسمالي، ويبطئ خطط التوسع، ويقلل من نمو الأرباح. كما يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة على القروض إلى إضعاف الطلب على المشتريات الحساسة لأسعار الفائدة.

ولا تكتفي الأسواق بمراقبة قرار سعر الفائدة بل تترقب أيضاً المؤتمر الصحافي لرئيسه بحثاً عن مؤشرات حول المستقبل، ولمعرفة إن كان يؤكد اتجاهات نحو ركود اقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم، وكيف يتعامل الفيدرالي مع التضخم، وما هي توقعاته.

تأثيرات ترامب

خفض الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة سلف وارش، جيروم باول، أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025 لتجنب ما اعتبره معظم صناع السياسات ضعفاً في سوق العمل، والذي استقر منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من تحسن قراءة يونيو، عاد التضخم، الذي بدا أنه يتراجع العام الماضي، إلى الارتفاع في عام 2026.

انتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول لفشله في تحقيق التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي اعتبرها ضرورية لإنعاش الاقتصاد، واختار وارش بنفسه على أمل أن يفتح ذلك الباب أمام سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وحتى الآن، ألقى ترامب باللوم على أعضاء آخرين في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لتقييد صلاحيات وارش في ما يتعلق بأسعار الفائدة. قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة يوم الاثنين: "يجب أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم. كيفن رائع، لكن لديه مجلس إدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ذوو توجهات سياسية للغاية".

لم يحظَ احتمال خفض سعر الفائدة بأي تأييد يُذكر من صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت أحدث توقعاتهم، التي نُشرت بعد انتهاء اجتماع الشهر الماضي، أن واحداً منهم فقط توقع انخفاض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

وعلى النقيض من ذلك، وفي ظل حالة عدم اليقين المحيطة بنتيجة اجتماع هذا الأسبوع، قام أحد المحللين حتى بتوقع إمكانية حدوث زيادة كبيرة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وكتب ديريك تانغ، المحلل في شركة التنبؤات LH Meyer، في مذكرة نشرتها "رويترز": " في رأينا، فإن رفع سعر الفائدة (خاصة 50 نقطة أساس) سيكون مدفوعًا أكثر بدوافع التظاهر والمصداقية"، حتى مع قوله إن رفع سعر الفائدة بشكل كبير من شأنه أن يضع حداً لأي شكوك حول استسلام وارش للضغوط الرئاسية وسيمثل "تغيير النظام" الذي وعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بأنه سيجلبه إلى البنك المركزي.

خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في 17 يونيو/حزيران عقب الاجتماع، صرّح وارش بأنه يعتبر الأسواق المالية من أهم مصادر المعلومات بالنسبة لمحافظي البنوك المركزية. وأوضح أن أحد أسباب عدم رغبته في إطلاع الأسواق على رأيه بشأن المسار الأمثل لأسعار الفائدة هو إجبار المستثمرين على التفاعل مع البيانات الاقتصادية بدلاً من تصريحات صانعي السياسات.

كتب خبراء اقتصاديون في بنك باركليز في مذكرة: "مع قلة التوجيهات بشأن آلية رد الفعل في ظل الرئيس الجديد، تملأ الأسواق الفراغ بتكهنات بأن وارش قد يخطط لرفع مفاجئ لأسعار الفائدة لتعزيز مصداقية مكافحة التضخم. ويكمن الخطر في أن هذه التكهنات نفسها قد تبدأ في التأثير على السياسة النقدية".