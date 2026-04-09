ما نعرفه عن كيفن وارش المرشّح لرئاسة البنك المركزي الأميركي

توقع مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت تولي كيفن وارش رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مايو/ أيار المقبل، معرباً عن ثقته في بدء إجراءات تعيينه رسمياً قريباً. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بزنس"، اليوم الخميس، أن جلسات الاستماع الخاصة بتعيين كيفن وارش قد تبدأ الأسبوع المقبل. وأضاف أن رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول لمّح إلى استعداده لمغادرة البنك المركزي بمجرد تعيين خلف له.

كيفن وارش هو خبير اقتصادي أميركي رشّحه الرئيس دونالد ترامب لشغل منصب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي خلفاً لجيروم باول الذي تنتهي فترة رئاسته في شهر مايو/ أيار 2026. وقد وُلد كيفن وارش في 13 إبريل/ نيسان 1970 في منطقة ألباني، بولاية نيويورك، حصل على بكالوريوس الآداب في السياسة العامة من جامعة ستانفورد عام 1992، مع تخصص في الاقتصاد والإحصاء.

التحق بكلية الحقوق جامعة هارفارد لدراسة القانون والاقتصاد والسياسات التنظيمية، وحصل على دكتوراه في القانون عام 1995. أكمل دراسات في اقتصاديات السوق وأسواق رأس مال الدين في كلية هارفارد للأعمال وكلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما أجرى دراسات عليا وما بعد الدكتوراه في السياسة الاقتصادية بالتعاون مع معهد هوفر للحرب والثورة والسلام.

مسيرة كيفن وارش المهنية

من عام 1995 إلى عام 2002، كان وارش عضواً في قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة مورغان ستانلي وشركاه في نيويورك، حيث شغل منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي، وقدّم استشارات مالية للعديد من الشركات في قطاعات صناعية متنوعة. من عام 2002 إلى عام 2006، شغل وارش منصب المساعد الخاص للرئيس جورج بوش الابن لشؤون السياسة الاقتصادية، ومنصب السكرتير التنفيذي للمجلس الاقتصادي الوطني.

وشملت مسؤولياته الرئيسية الشؤون المالية المحلية، والسياسات التنظيمية المصرفية والأوراق المالية، وحماية المستهلك، وقدّم المشورة للرئيس وكبار مسؤولي الإدارة بشأن قضايا الاقتصاد الأميركي، لا سيما تدفقات الأموال في أسواق رأس المال، والأوراق المالية، والقطاع المصرفي، وقضايا التأمين. وشارك وارش في فريق عمل الرئيس المعني بالأسواق المالية، وعمل كحلقة وصل رئيسية بين الإدارة والهيئات التنظيمية المالية المستقلة.

عام 2006، رشّحه الرئيس بوش لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، وأصبح أصغر عضو يشغل هذا المنصب في تاريخ المجلس، من فبراير/ شباط 2006 حتى مارس/ آذار 2011، واضطلع بدور مهم في إدارة الاتصالات مع المؤسسات المالية والمشاركة في جهود إنقاذ بورصة وول ستريت والشركات الكبرى. وفي 30 يناير/ كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس ترامب ترشيح وارش لشغل منصب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وقال عنه: "أعرفه منذ فترة طويلة، ولا يساورني الشك في أنه سيخلّد اسمه واحداً من أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق".