- تركز تركيا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع فنزويلا رغم التوترات السياسية، حيث تسعى للحفاظ على التبادل التجاري والاستثمار، مع التركيز على مصالح الشعب والدولة. - شهدت العلاقات تطورًا منذ 2016 مع توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية، لكن حجم التبادل التجاري لا يزال محدودًا، حيث تصدر تركيا منتجات حيوانية وزيوت وحبوب، وتستورد المعادن الثمينة والوقود. - تؤكد تركيا على أهمية استقرار فنزويلا وتفضل الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف، مع تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة لتحقيق توازن في سياستها الخارجية.

رغم التطورات السياسية المتسارعة في فنزويلا، تؤكد أنقرة أنها ماضية في مقاربتها لعلاقاتها الخارجية، واضعةً المصالح الاقتصادية في صدارة أولوياتها. وبينما يُثار التساؤل حول مصير الاتفاقات الاقتصادية والطموحات التجارية بين تركيا وكاراكاس، تشير قراءات تركية إلى أن حجم التبادل ومحدودية الاستثمارات يتيحان هامش مناورة واسعًا في التعامل مع مختلف السيناريوهات.

في السياق، قلّل المحلل التركي سمير صالحة من آثار خطف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على اقتصاد بلاده، ريثما تستقر الأوضاع في كاراكاس، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وفنزويلا لا يتجاوز مليار دولار في أحسن الأحوال. ورغم ذلك، لم يُنكر صالحة العلاقات الطيبة السابقة بين البلدين، لكنه شدد على أن بوصلة السياسة الخارجية التركية تحددها مصالح الشعب والدولة.

وقال صالحة لـ"العربي الجديد" إن تركيا تجيد فنون البراغماتية، وتفرّق بين الشخصي والعام، وبين المصالح والتوجهات الدولية، من دون أن تتخلى عمّا تراه مبدئيًا ويحقق لها مصالحها. وذكّر بمحافظة أنقرة على علاقاتها مع أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه، رغم الحرب بينهما، وكذلك بعلاقاتها مع إيران رغم العقوبات الأميركية والأوروبية.

واستدرك المحلل التركي أن السيناريوهات في فنزويلا مفتوحة على أكثر من احتمال؛ فإذا سيطرت الولايات المتحدة على المشهد وأدارت البلاد، كما قال الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي، فسيكون لذلك أسلوب تعامل مختلف، أما إذا بقيت فنزويلا، التي تمتلك ثروات هائلة وأكبر احتياطي نفطي في العالم سيدة نفسها، فستتعاطى تركيا مع هذا الواقع أيضًا. وبمعنى آخر، لن تتخلى تركيا عن استثماراتها وتجارتها مع فنزويلا، وربما تتابع التعاون مع الحكم الجديد، كما كانت تخطط في عهد مادورو لرفع حجم التبادل التجاري إلى ثلاثة مليارات دولار.

وشهدت العلاقات التركية - الفنزويلية تطورًا ملحوظًا منذ عام 2016، لتتجاوز قيمة التبادل التجاري في عام 2018 عتبة المليار دولار، مقارنة بأقل من 200 مليون دولار في عام 2017. وبعد الزيارات المتبادلة، ارتفعت الطموحات إلى رفع حجم التبادل إلى ثلاثة مليارات، ثم إلى خمسة مليارات دولار، كما أعلن سابقًا ممثلو جمعية المصدرين الأتراك.

وترتبط العلاقات بين البلدين بعدة اتفاقات تجارية واقتصادية. فإلى جانب اتفاقية حماية الاستثمار بين تركيا وفنزويلا، التي وقّعها وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل خلال زيارته إلى تركيا عام 2023، والتي عبّر خلالها عن أمله في رفع حجم التجارة إلى ثلاثة مليارات دولار، كان البلدان قد وقّعا خلال زيارة مادورو إلى أنقرة عام 2022 ثلاث اتفاقيات: الأولى بين اتحاد وكالات السياحة التركية وشركة السياحة الحكومية الفنزويلية التابعة لوزارة السياحة، والثانية للتعاون في مجال حماية النبات، والثالثة للتعاون بين البنكين المركزيين للبلدين. كما وعد الرئيسان حينها بتعزيز العلاقات والتعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والصحة والبناء والسياحة.

من جهته، يرى المحلل والأستاذ الجامعي التركي وهبي بايصان أن تركيا، ورغم العلاقة المميزة السابقة مع الرئيس مادورو، لا تربط مصالحها أو مصير علاقاتها بالأشخاص، خصوصًا إذا تعلق الأمر بالولايات المتحدة، التي تجمع تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان علاقات مميزة ومتطورة مع الرئيس دونالد ترامب. وأضاف بايصان لـ"العربي الجديد": "سنشهد تغليب المصلحة التركية، مع ضرورة الحفاظ على القانون الدولي وحقوق الشعب الفنزويلي".

وأشار بايصان إلى أن العلاقات التجارية مع فنزويلا لم تكن كبيرة، إذ لم تتجاوز 1.2 مليار دولار قبل عامين، قبل أن تتراجع خلال العام الأخير، كما أن الاستثمارات التركية هناك محدودة، وتقتصر على قطاعات الأغذية والنقل وصناعة الأسمدة. ولفت إلى أن تركيا، التي تستورد نحو 360 مليون برميل نفط سنويًا، لا تستورد النفط من فنزويلا، بل على العكس، تستورد من الولايات المتحدة.

وقد وقّعت أخيرًا مع واشنطن اتفاقًا لاستيراد 500 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، بعقد يمتد لتسع سنوات. وأكد أن ما أُثير العام الماضي حول مشاريع واستثمارات تركية في قطاعات الغاز والتعدين والبتروكيماويات والذهب في فنزويلا، لم يتجاوز مرحلة النقاش والطرح العام، ولم يُتوّج باتفاقات رسمية أو يُؤطر بآليات قانونية، باستثناء مشروع إنشاء مصنع أسمدة بتمويل تركي.

وحول طبيعة السلع المتبادلة بين البلدين، أوضح بايصان أنه رغم الاتفاقات التجارية منذ عام 2018، لم يصل حجم التبادل إلى طموح الثلاثة مليارات دولار، بل ظل يدور حول عتبة المليار دولار. وتقتصر صادرات تركيا إلى فنزويلا على المنتجات الحيوانية، والدهون والزيوت النباتية، والمطاط ومنتجاته، والحبوب والطحين والحلويات، فيما تستورد تركيا من فنزويلا الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، والمعادن الثمينة، واللؤلؤ، والمجوهرات المقلدة، والوقود المعدني، والحديد والفولاذ.

ويرى مراقبون أن تركيا لن تتخذ موقفًا حادًا بعد خطف الرئيس الفنزويلي، بل ستفضل أنقرة الحفاظ على علاقاتها مع جميع الأطراف، وربما تعرض نفسها وسيطًا لحل الأزمة في إطار القانون الدولي، كما تفعل بين روسيا وأوكرانيا. كما تؤكد أنقرة أهمية استقرار فنزويلا وراحة وسعادة الشعب الفنزويلي، وهو ما شدد عليه بيان وزارة الخارجية التركية، الذي دعا جميع الأطراف إلى التصرف بحذر لتفادي نتائج سلبية على صعيد الأمن الإقليمي والدولي.