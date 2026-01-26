ما علاقة سياسات ترامب بارتفاع سعر الذهب والمعادن النفيسة؟

- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، حيث تجاوزت أونصة الذهب 5100 دولار، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وضعف الدولار، مما جعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين. - ارتفع الذهب بنسبة 18% منذ بداية العام و64% في عام 2025، مع زيادة الطلب من البنوك المركزية وتدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة. - ارتفعت أسعار الفضة أيضًا، متجاوزة 110 دولارات للأونصة، مدفوعة بالطلب الصناعي وانخفاض قيمة العملة، مما يعزز الطلب على الأصول الملموسة ذات القيمة الحقيقية.

تجاوز سعر أونصة الذهب عتبة 5100 دولار الاثنين لأول مرة في التاريخ، مستفيداً من مكانته ملاذاً آمناً وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وشهد سعر المعدن النفيس ارتفاعاً مطرداً خلال العامين الماضيين مدفوعاً بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة (31,1 غراماً) بسعر يزيد قليلاً عن 2000 دولار في يناير/كانون الثاني 2024.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 5093.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.41 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5110.50 دولار في وقت سابق اليوم. بعد تخطيه عتبة 5000 دولار الأحد. وتجاوز سعر الفضة 100 دولار الجمعة وارتفع فوق 110 دولارات للأونصة الاثنين.

وقفز سعر المعدن الأصفر نحو 18% تقريباً منذ بداية العام الحالي، و64% في عام 2025، مسجلاً أكبر مكاسب سنوية منذ 1979، مدفوعاً بالطلب على أصول الملاذ الآمن وتيسير السياسة النقدية الأمريكية وزيادة الطلب من البنوك المركزية بما في ذلك استمرار الصين في شراء للشهر الرابع عشر في ديسمبر كانون الأول، فضلًا عن تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وتسارع الارتفاع الأخير في سعر الذهب خصوصاً بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند التي تعهد الرئيس الأميركي بالاستحواذ عليها وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم لمشروعه. ولم ينعكس الهدوء النسبي الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إذ تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعرفات جمركية جديدة، تراجعاً في ارتفاع أسعار الذهب. ولا تزال الأسعار تتأثر بالتطورات الجيوسياسية في أوكرانيا وغزة وإيران.

سياسات ترامب تدفع المستثمرين للأصول الآمنة

وتُسهم التغييرات المتكررة بمواقف الإدارة الأميركية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب. ويوضح المحلل في شركة "إيه جيه بيل" دان كوتسوورث لوكالة فرانس برس، أن المستثمرين "يترددون في التخلي" عن المعدن النفيس "خشية أن يستيقظ دونالد ترامب بفكرة أخرى مثيرة للجدل".

وقال أولي هانسن، رئيس قسم استراتيجيات السلع في ساكسو بنك لوكالة رويترز، إن ترامب وحالة الضبابية التي يحدثها على مستويات عدة ما زالا المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار وزخم الاستثمار المدفوع بالخوف من فوات الفرصة. وفي أحدث تهديداته بفرض رسوم جمركية، قال ترامب يوم السبت، إنه سيفرض رسوماً جمركية قدرها 100% على كندا إذا مضت قدماً في اتفاقية تجارية مع الصين.

وعمد المستثمرون أيضاً إلى تقليص مراكزهم في الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع واحتمال الإعلان عن رئيس جديد للبنك. وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في إشارة إلى ضعف يجعل المعادن المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وقال محللون لرويترز، إن الذهب لا يزال أمامه فرصة لمزيد من الارتفاع هذا العام، وربما باتجاه 6000 دولار، في ظل تصاعد التوترات العالمية والطلب القوي من البنوك المركزية وكذلك الأفراد. وقال ألكسندر زومبفه، المتعامل في المعادن النفيسة لدى هيريوس ميتالز في ألمانيا، إنه لا يمكن استبعاد مزيد من الصعود في سيناريوهات الضغوط، لا سيما إذا تراجعت الثقة في العملات أو الأصول المالية بقدر أكبر، مضيفاً أن مثل هذه التحركات ربما تترافق مع تصحيحات حادة على فترات.

وقال وانغ تاو، المحلل الفني في رويترز، إن الذهب في المعاملات الفورية تجاوز مستوى مقاومة عند 5070 دولاراً، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نطاق يتراوح من 5154 إلى 5206 دولارات للأوقية. وأضاف أن المعدن الأصفر ربما يرتفع في نهاية المطاف إلى 5427 دولار.

مشكلات بنيوية ترفع أسعار الذهب

ويشير كايل رودا، المحلل في أستراليا لدى موقع "كابيتال دوت كوم" إلى أنه "بالنظر إلى المشكلات البنيوية التي تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي والنظام السياسي، تُمثل المعادن النفيسة ملاذاً آمناً حقيقياً". ويقول "بالإضافة إلى السياسة النقدية التوسعية والتطور الهائل للذكاء الاصطناعي وإعادة تسليح الدول وحملات إدارة ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، باتت المعادن النفيسة في صلب وضع استثنائي".

ويوضح ستيفن إينس من شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول أن الضغوط والانتقادات التي يمارسها ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة الأميركية بنسب أكبر تُعزز هذه التحفظات وتُؤجج المخاوف من أن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي "خاضعاً للتأثير". وقد كشف باول مؤخراً عن أن وزارة العدل فتحت إجراءات قانونية ضده، ما قد يُفضي إلى توجيه اتهامات جنائية إليه. وندد رئيس البنك المركزي بشدة بمحاولة ترهيب المؤسسة لعدم اتباعها "توصيات الرئيس".

الفضة بسعر قياسي جديد

لكن وفقاً لنيل ويلسون من "ساكسو ماركتس"، فإنّ "عاملاً أكثر أهمية" كان يدعم سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، وهو "انخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات الدين الحكومي"، ما "يؤدي إلى تعطش لا يشبع" للأصول الملموسة ذات القيمة الحقيقية. بمعنى آخر، يسعى المستثمرون إلى تأمين ثرواتهم باللجوء إلى أصول حقيقية قادرة على الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل، من بينها الذهب.

وقد حذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الفضة التي تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025. وتجاوز سعر الفضة، الاثنين، 110 دولارات للأونصة بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 147% خلال العام الماضي، مدعوماً بالطلب الصناعي في قطاعي الطاقة الشمسية والإلكترونيات. يشير المحلل في شركة "تريد نيشن" ديفيد موريسون إلى أن سعر الفضة يشهد ارتفاعاً ملحوظاً وسط حالة من التفاؤل المفرط، مدفوعة بـ"الخوف من تفويت الفرصة" (FOMO)، فضلاً عن "شائعات نقص الإمدادات".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)