تجاوز عدد العملات المشفرة 15 مليوناً في 2025 حسب بيانات "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap). ورغم الضجيج الذي يملأ فضاءها، من الارتفاعات المفاجئة إلى الانهيارات الدراماتيكية، ما زال سوق العملات المشفرة واحداً من أكثر القطاعات إغراءً للمستثمرين الباحثين عن العائد والمغامرة في آنٍ معاً. لكن خلف فوضى الأسعار وتغريدات المشاهير، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن العثور على العملات المشفرة التي يمكن أن تجمع بين الربحية والأمان؟

الجواب ليس بسيطاً، إلا أن السنوات الأخيرة أثبتت أن بعض العملات المشفرة استطاعت فعلاً تجاوز الاختبارات القاسية، من انهيارات البورصات إلى تشديد القوانين، لتُظهر متانة في بنيتها وثقة في مجتمعها ومطوريها. هذه العملات لم تُبنَ على الصدفة أو الحظ، بل على مشاريع واضحة واحتياجات حقيقية، تمتد من التمويل اللامركزي إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

في تقرير أصدرته مجلة "فوربس" (Forbes) اليوم الجمعة، تسليط للضوء على 10 من العملات المشفرة يُجمع المحللون على أنها الأكثر أماناً واستدامة عام 2025، مع عرض لتطورها خلال عام كامل برصد من "العربي الجديد"، وكيف استطاعت أن تحافظ على مكانتها رغم التقلبات، مع مقارنة دقيقة في الأسعار والاتجاهات.

1- كاردانو (Cardano): استقرار مدروس في عالم متقلّب

تُعدّ كاردانو واحدة من أكثر المنصات تطوراً من حيث التصميم والنهج العلمي، إذ تعتمد على نظام إثبات الحصّة (Proof of Stake) لتقليل استهلاك الطاقة ودعم العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية. سعرها الحالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 يبلغ 0.53 دولار، مقارنةً بنحو 0.68 دولار في نوفمبر 2024، أي انخفاض سنوي يقارب -22%. ورغم التراجع الطفيف، فإنها تبقى من أكثر العملات استقراراً بفضل تركيزها على التطبيقات الواقعية في التعليم والهوية الرقمية.

2- بينانس كوين (BNB): عملة المنظومة الأقوى

انطلقت بينانس كوين رمزاً لتخفيض رسوم التداول في منصة بينانس (Binance)، لكنها تحولت اليوم إلى عمود رئيسي في اقتصاد المنصة بأكمله. تُستخدم في تسديد رسوم التحويلات وتشغيل العقود الذكية على سلسلة بينانس كوين. يبلغ سعرها حالياً 934 دولاراً، مقابل 609 دولارات في نوفمبر 2024، أي ارتفاع سنوي مذهل بنحو +53%، ما يعكس توسع المنظومة رغم القيود التنظيمية على البورصات المركزية.

3- بيتكوين (Bitcoin): الذهب الرقمي بلا منازع

هي العملة التي بدأت الثورة، وما زالت حتى اليوم تقودها بثقة. رغم الانتقادات المتعلقة باستهلاك الطاقة، فإن بيتكوين تظلّ الملاذ المفضل للمستثمرين في أوقات الاضطراب. يبلغ سعرها في نوفمبر 2025 نحو 99,864 دولاراً، بعدما كانت تقارب 36,000 دولار في نوفمبر 2024، أي قفزة هائلة بنسبة +177% خلال عام واحد فقط. يعتبرها المستثمرون "الذهب الرقمي" الذي يحتفظ بالقيمة في وجه التضخم.

4- بولكادوت (Polkadot): جسر بين العوالم الرقمية

تسعى بولكادوت إلى ربط شبكات بلوكشين المختلفة ضمن منظومة واحدة آمنة وسريعة. ميزتها الكبرى هي دعمها لـ"بارا تشينز"، وهي سلاسل فرعية قادرة على معالجة بيانات متخصصة. سعرها الحالي 2.75 دولار، مقارنةً مع 4.6 دولارات في نوفمبر 2024، أي انخفاض بنسبة -40%. ورغم ذلك، تُعد من العملات الواعدة بفضل بنيتها التقنية الفريدة ودورها في تطوير الجيل الثالث من بلوكشين.

5- إيثيريوم (Ethereum): محرك الابتكار في البلوكشين

لا تزال إيثيريوم القلب النابض للعقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (DApps). ملايين المشاريع الرقمية تُبنى على شبكتها بفضل مرونتها الضخمة. تتداول حالياً بسعر 3,224 دولاراً، مقارنةً مع 2,140 دولاراً في نوفمبر 2024، أي زيادة سنوية بنحو +51%. ورغم مشكلات ازدحام الشبكة وارتفاع رسوم "الغاز"، فإن انتقالها إلى نظام إثبات الحصّة عزز جاذبيتها البيئية والاستثمارية.

6- لايتكوين (Litecoin): الفضة المشفرة التي لا تصدأ

منذ إطلاقها عام 2011، حافظت لايتكوين على مكانتها عملةً سريعةً ومستقرةً. فهي تُعدّ النسخة الأخف من بيتكوين، بزمن معالجة لا يتجاوز 2.5 دقيقة للكتلة. سعرها اليوم 86.9 دولاراً مقابل 70 دولاراً في نوفمبر 2024، أي نمو سنوي يقارب +24%. ورغم غياب الابتكارات الجديدة، فإنها تحافظ على قاعدة مستخدمين ثابتة ومصداقية عالية في السوق.

7- سولانا (Solana): سرعة البرق في عالم الكريبتو

بفضل نظامها الهجين بين إثبات التاريخ والحصّة، تُعتبر سولانا من أسرع الشبكات في العالم، قادرة على معالجة آلاف المعاملات في الثانية. سعرها الحالي 152 دولاراً مقارنةً مع 58 دولاراً قبل عام، أي ارتفاع مدهش بنسبة +162%. ورغم الانقطاعات السابقة في الشبكة، فإنها استعادت ثقة المطورين والمستثمرين عبر دعم قوي من مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) وقطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

8- ترون (TRON): قوة الترفيه والمحتوى الرقمي

تركّز ترون على دعم صُنّاع المحتوى وتمكينهم من تحقيق الدخل المباشر من أعمالهم، ما يجعلها متميزة في مجال الإعلام الرقمي. سعرها يبلغ 0.28 دولار مقابل 0.12 دولار في نوفمبر 2024، بارتفاع سنوي قدره +133%. ورغم الجدل حول مؤسسها جاستن صن، فإنها تظل خياراً جذاباً بسبب رسومها المنخفضة واعتمادها المتزايد في تطبيقات الألعاب والبث المباشر.

9- العملات المشفرة من ريبل (XRP): عابر الحدود بسرعة البرق

تُعدّ ريبل من أبرز العملات التي أثبتت جدواها في تحويل الأموال الدولية الفورية برسوم شبه معدومة، ما جعلها شريكاً مفضّلاً للمؤسسات المالية. سعرها حالياً 2.17 دولار مقارنة مع 0.63 دولار في نوفمبر 2024، أي ارتفاع هائل بنسبة +244% خلال عام واحد. ورغم استمرار الجدل حول مركزية إدارتها، إلا أن شراكاتها المصرفية القوية تجعلها من أكثر العملات ثباتاً.

10- ليدو ستكد إيث (Lido Staked ETH): عائد ذكي من الإيثيريوم

يُعتبر هذا الرمز أحد الابتكارات الذكية في عالم التمويل اللامركزي، إذ يتيح لحاملي الإيثيريوم كسب مكافآت التخزين دون تجميد أموالهم. سعره حالياً 3,225 دولاراً، مقابل 2,095 دولار في نوفمبر 2024، أي زيادة سنوية تقارب +54%. ورغم المخاوف من هيمنة منصة Lido على جزء كبير من السوق، يبقى stETH خياراً مفضلاً لمن يسعى إلى دخل سلبي مستقر.