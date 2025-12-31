- تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية في 2026، مع التركيز على السياسة الضريبية وتأثيرها على المواطنين، بعد تقلبات 2025 مثل تراجع الشيكل والأعباء الاقتصادية للحرب. - تشمل الإجراءات الضريبية زيادات طفيفة في الإعفاء الضريبي وتجميد شرائح ضريبة الدخل، مع تأجيل إصلاحات مثل ضريبة الأملاك غير المبنية. - تعكس الأوضاع الاقتصادية حالة عدم اليقين، مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق، وتبني وزارة المالية مقاربة تجمع بين التقشف والإصلاحات الضريبية، وسط قلق من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

مع اقتراب الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، يزداد القلق الاقتصادي في إسرائيل على أكثر من جبهة. فبعد عام 2025 الذي اتّسم بتقلبات حادة، بين تسجيل سوق الأسهم مستويات قياسية، وتراجع قيمة الشيكل، واستمرار الأعباء الاقتصادية للحرب، إلى جانب المخاوف المتصاعدة من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص العمل، تتقدّم السياسة الضريبية إلى صدارة الاهتمام بوصفها العامل الأكثر مباشرة في التأثير على معيشة الإسرائيليين مع بداية العام الجديد.

ومثل الأعوام الثلاثة الماضية، من المتوقع أن يبدأ عام 2026 من دون موازنة عامة مُقَرّة، بل في ظل موازنة مؤقتة غير مُحدَّثة، ما يضيف طبقة جديدة من الغموض إلى المشهد الاقتصادي. فالكثير من القرارات الضريبية رهن إقرار الموازنة في الكنيست، وهو أمر غير مضمون في ظل المناخ السياسي الراهن، ولا سيما بعد عامين من حرب طويلة ومكلفة. في هذا السياق، أعدّت وزارة المالية مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية الذي يتضمن سبعة فصول من التعديلات الضريبية المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ مطلع 2026.

إلا أن جزءاً من هذه التعديلات أُقِرّ مسبقاً، فيما لا تزال إصلاحات أخرى عالقة أو مؤجلة بانتظار مسار تشريعي غير محسوم، رغم الوعود الحكومية، ومنها تعهّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتوسيع شرائح ضريبة الدخل للعاملين. في ما يلي عرض مُنظَّم للإجراءات التي ستدخل حيّز التنفيذ فوراً، وتلك المؤجلة، من دون أي تغيير في مضمونها، وفق ما نقلها موقع "واي نت غلوبال":

إجراءات ضريبية نافذة مع بداية 2026

إعفاء ضريبة التقاعد

سيشهد الإعفاء الضريبي على دخل التقاعد زيادة طفيفة، ضمن خطة سبق إقرارها. سترتفع نسبة الإعفاء من 57% إلى 57.5% في 2026، ثم إلى 62.5% في 2027، على أن تصل إلى 67% ابتداءً من 2028 للجزء الأول من الدفعات الشهرية. ويُعدّ هذا التعديل محدود الأثر ورمزياً إلى حد كبير.

تجميد شرائح ضريبة الدخل

للعام الثاني على التوالي، تُجمَّد شرائح ضريبة الدخل من دون تعديلها وفق التضخم، ما يعني زيادة فعلية في العبء الضريبي بنحو 3% على جميع المكلّفين. ونتيجة هذا التجميد، سيدفع الأفراد مئات، وربما آلاف الشواكل سنوياً، مقارنة بما كانوا سيدفعونه لو جرى تحديث الشرائح. ويشمل ذلك جميع المستويات الضريبية، وصولاً إلى الشريحة العليا التي تبلغ فعلياً 50% بعد احتساب الضريبة الإضافية.

ضريبة القيمة المضافة

ستبقى ضريبة القيمة المضافة عند مستوى 18%، بعدما ارتفعت من 17% في العام السابق، على الرغم من تعهّدات سابقة بإعادتها إلى مستواها الأدنى. ويطاول هذا المعدل جميع السلع والخدمات من دون استثناء.

ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية

من المقرر رفع ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية إلى 48% في 2026، مقارنة بـ45% حتى نهاية 2025. وكانت الضريبة مهددة بالارتفاع إلى 52% أو حتى 83%، لولا التوصل إلى تسوية داخل لجنة المالية في الكنيست. وبموجب هذا الحل الوسط، سيُخفَّض أيضاً سقف الامتياز الضريبي من 30 ألف شيكل إلى 22 ألف شيكل، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى استمرار دعم انتشار السيارات الكهربائية، خصوصاً منخفضة الكلفة.

إصلاحات ضريبية مؤجلة بانتظار الكنيست

ضريبة الأملاك غير المبنية

لم يُقَرّ اقتراح فرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% على الأراضي غير الزراعية غير المبنية، رغم موافقة الحكومة عليه. ويواجه المشروع معارضة واسعة، خصوصاً في سنة انتخابية، إضافة إلى رفض من مقاولين وخبراء اقتصاديين لإعادة ضريبة أُلغيت قبل 25 عاماً. وكانت الإيرادات المتوقعة، بنحو خمسة مليارات شيكل، مخصصة لتمويل توسيع شرائح ضريبة الدخل.

ضريبة إضافية على مستثمري العقارات

اقتراح فرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على بيع العقارات غير السكنية، فوق ضريبة أرباح رأس المال، لا يزال مجمداً بعد أن أُحبط في محاولات سابقة، ولن يُعاد بحثه قبل إقرار الموازنة.

خفض ضريبة الدخل

أبرز وعود التخفيف الضريبي لعام 2026 لم تُترجم بعد إلى تشريع. وفي حال إقرارها لاحقاً، قد يحصل موظفون يتقاضون نحو 16 ألف شيكل شهرياً على تخفيف بأثر رجعي بمئات أو آلاف الشواكل، من خلال تعديل الشرائح ونسب الضريبة. غير أن تنفيذ هذه الخطوة مرتبط بتأمين مصادر تمويل واضحة.

قيود على تسييل الشيكات

تشمل المقترحات الجديدة تشديد القيود على التعامل النقدي وتسييل الشيكات المؤجلة، بما في ذلك حظر المعاملات التي تتجاوز 6 آلاف شيكل، ومنع الاحتفاظ بأكثر من 200 ألف شيكل نقداً. ولم تُقَرّ هذه التعديلات بعد، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي.

الإبلاغ عن دخل الإيجارات

تقترح وزارة المالية إلزام جميع المالكين، حتى من هم دون الحد الخاضع للضريبة، بالإبلاغ عن دخل الإيجارات، بهدف تعزيز الرقابة ومكافحة التهرّب الضريبي. وإذا أُقِرّ الاقتراح، قد يحقق إيرادات إضافية بنحو 130 مليون شيكل سنوياً، مع تطبيقه بأثر رجعي.

ضريبة جديدة على البنوك

لا يزال اقتراح فرض ضريبة على البنوك يواجه عقبات سياسية وقانونية، بما في ذلك التماس أمام المحكمة العليا. وحتى في حال إقراره، يبقى احتمال تطبيقه بأثر رجعي قائماً.

تخفيض رسوم وإجراءات المركبات

تشمل المقترحات إلغاء فحص الصلاحية للمركبات الجديدة خلال السنوات الأربع الأولى، وتقليص عدد الفحوص لاحقاً، إضافة إلى إلغاء الامتحان العملي الداخلي لرخص القيادة، ما قد يوفر على المتقدمين نحو 250 شيكلاً. وجميع هذه الإجراءات بانتظار إقرار الموازنة.

ضريبة على السجائر الإلكترونية

تخطط الحكومة لفرض ضريبة ثابتة على سوائل وأجهزة التدخين الإلكتروني، لكنها لن تدخل حيّز التنفيذ قبل إقرار الموازنة، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي.

إعفاءات ضريبية للمهاجرين الجدد

لم يُفعَّل بعد اقتراح منح إعفاءات ضريبية للمهاجرين الجدد خلال سنواتهم الأولى في إسرائيل، بدءاً من القادمين في 2026. ويثير الاقتراح جدلاً واسعاً حول استفادة أصحاب الدخل المرتفع منه، فيما يبقى مصيره معلقاً بانتظار التشريع، مع احتمال تطبيقه بأثر رجعي.

حصاد 2025 بين التعافي الهش وضغوط المالية العامة

يأتي الجدل حول الضرائب مع مطلع 2026 في أعقاب عام اقتصادي بالغ التعقيد لإسرائيل. فعلى الرغم من الأداء القوي لسوق الأسهم خلال 2025، والذي سجّل مستويات قياسية مدفوعاً بانتعاش قطاع التكنولوجيا وبعض الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هذا النمو ظلّ محدود الأثر على الاقتصاد الحقيقي ومعيشة الأسر. فقد عانى الاقتصاد خلال العام من اختلالات متزايدة، أبرزها استمرار ضعف الشيكل أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية، في ظل بيئة تضخمية لم تُقابَل بتحديث تلقائي لشرائح الضرائب أو الأجور. كما شكّلت النفقات العسكرية المرتفعة، نتيجة الحرب المستمرة وتداعياتها الأمنية، عبئاً ثقيلاً على المالية العامة، ووسّعت فجوة العجز في الموازنة.

وفي الوقت نفسه، واجهت الحكومة تراجعاً في الإيرادات الضريبية المرتبطة بالنشاط العقاري والاستهلاك الخاص، مقابل ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاجتماعي والدفاعي وخدمة الدين. هذا الواقع دفع وزارة المالية إلى تبنّي مقاربة مزدوجة: من جهة، الإبقاء على إجراءات تقشفية غير مباشرة، مثل تجميد شرائح ضريبة الدخل ورفع ضريبة القيمة المضافة، ومن جهة أخرى، طرح إصلاحات ضريبية مؤجلة تهدف إلى إعادة التوازن المالي من دون تفجير أزمة سياسية أو اجتماعية فورية.

كما زاد التحول المتسارع نحو الأتمتة والذكاء الاصطناعي من حالة عدم اليقين في سوق العمل، وسط مخاوف من تراجع الطلب على وظائف تقليدية، مقابل نمو غير متكافئ في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. وهو ما عزّز الفجوة بين الشرائح الاجتماعية، وجعل أي تغيير ضريبي موضع تدقيق شعبي واسع. في هذا السياق، تعكس موازنة 2026 المؤقتة حالة إدارة أزمة أكثر منها رؤية اقتصادية طويلة الأمد، حيث تُؤجَّل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مثل خفض ضريبة الدخل أو فرض ضرائب جديدة على الثروة والعقارات، إلى حين اتضاح المشهد السياسي والمالي. وبينما تُطبَّق بعض الزيادات الضريبية تلقائياً مع بداية العام، يبقى العبء الأكبر واقعاً على الطبقة الوسطى، التي تتحمل كلفة التأجيل وعدم اليقين، في انتظار موازنة شاملة قد تتأخر مرة أخرى.