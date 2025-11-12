ما الذي تجب معرفته عن خطة ترامب الجمركية؟

- التأثير الاقتصادي للتعرفات الجمركية: تهدف سياسات ترامب الجمركية إلى حماية الصناعات الأمريكية وزيادة الإيرادات، لكنها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، حيث تتحمل الشركات والمستوردون التكاليف وينقلونها للمستهلكين. الإيرادات المتوقعة لا تكفي لتقليص العجز المالي الكبير. - التحديات القانونية والسياسية: تواجه السياسات الجمركية تحديات قانونية بشأن شرعيتها، وقد تؤدي قرارات المحكمة إلى إعادة الأموال للمستوردين، مما يضعف الثقة في السياسة ويؤثر على الوضع السياسي لترامب. - الواقعية الاقتصادية والسياسية: تعكس وعود ترامب بإعادة توزيع عائدات التعرفات محاولة لتسويق الحمائية كعدالة اجتماعية، لكنها تثير تساؤلات حول استدامتها وتأثيرها السلبي على القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية.

يتفاخر الرئيس دونالد ترامب بأن تعرفاته الجمركية تحمي الصناعات الأميركية، وتجذب المصانع إلى الولايات المتحدة، وتدرّ الأموال على الحكومة الفيدرالية، وتمنحه نفوذاً دبلوماسياً. والآن، يدّعي أنها يمكن أن تموّل أيضاً مكافأة نقدية للأسر الأميركية، إذ يعد الرئيس بما يسميه "عائدات التعرفة الجمركية" السخية.

وبحسب "أسوشييتد برس"، فقد اقترح ترامب هذه الفكرة على منصته "تروث سوشال" يوم الأحد، بعد خمسة أيام من خسارة حزبه الجمهوري الانتخابات في ولايتي فيرجينيا ونيوجيرسي وغيرها، إلى حدّ كبير بسبب استياء الناخبين من أدائه الاقتصادي — وبشكل خاص نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. وكتب الرئيس في منشوره أن "التعرفات تجلب الكثير من الأموال، لدرجة أن أرباحاً لا تقل عن 2000 دولار للشخص الواحد (باستثناء ذوي الدخل المرتفع!) ستُدفع للجميع".

لكن خبراء الميزانية سخروا من الفكرة، التي أعادت إلى الأذهان خطة إدارة ترامب قصيرة الأمد لما سُمّي بـ"شيكات أرباح دوج"، والتي كان يُفترض تمويلها من تخفيضات الملياردير إيلون ماسك في الموازنة الفيدرالية. وقالت إيريكا يورك، نائبة رئيس سياسة الضرائب الفيدرالية في مؤسسة الضرائب غير الحزبية: "الأرقام ببساطة لا تتطابق".

ولا تزال التفاصيل نادرة، بما في ذلك ما إذا كانت هناك حدود للدخل، وما إذا كانت المدفوعات ستشمل الأطفال أم لا. حتى وزير خزانة ترامب، سكوت بيسنت، بدا مفاجأً بعض الشيء من خطة الأرباح الجريئة. فخلال ظهوره الأحد في برنامج "ذس ويك" على قناة ABC، قال إنه لم يناقش الفكرة مع الرئيس، واقترح أن المقصود قد لا يكون إرسال شيكات حكومية للمواطنين، بل ربما تخفيضات ضريبية.

في المقابل، تحقق التعرفات الجمركية بالفعل عائدات كبيرة، إذ بلغت 195 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة 153% عن 77 ملياراً في السنة المالية 2024. لكنها لا تزال تمثل أقل من 4% من إيرادات الحكومة الفيدرالية، ولم تفعل الكثير لتقليص العجز الفيدرالي الهائل الذي بلغ 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2025. ويقول خبراء الميزانية إن حسابات ترامب لا تصمد أمام الأرقام.

بينما يقدّر جون ريكو، محلل مختبر الميزانية في جامعة ييل لوكالة أسوشييتد برس، أن تعرفات ترامب ستدرّ ما بين 200 و300 مليار دولار سنوياً من العائدات. لكن توزيع أرباح بقيمة 2000 دولار — إذا شمل جميع الأميركيين بمن فيهم الأطفال — سيكلف نحو 600 مليار دولار. وقال ريكو: "من الواضح أن الإيرادات المتوقعة لن تكون كافية". وأشار أيضاً إلى أن ترامب لا يمكنه ببساطة صرف هذه الأرباح من تلقاء نفسه، إذ يتطلب ذلك تشريعاً من الكونغرس.

علاوة على ذلك، فإن الركيزة الأساسية في سياسات ترامب التجارية الحمائية — وهي فرض ضرائب مضاعفة على الواردات من جميع دول العالم تقريباً — قد لا تصمد أمام الطعن القانوني الذي وصل إلى المحكمة العليا الأميركية. ففي جلسة استماع الأسبوع الماضي، بدا القضاة متشككين في مزاعم إدارة ترامب بشأن سلطتها الواسعة لإعلان حالات طوارئ وطنية لتبرير فرض التعرفات، إذ تجاوز ترامب الكونغرس، الذي يمتلك وفق الدستور صلاحية فرض الضرائب، بما في ذلك التعرفات الجمركية.

وإذا ألغت المحكمة هذه التعرفات، فقد تجد إدارة ترامب نفسها مضطرة إلى إعادة الأموال إلى المستوردين الذين دفعوها، بدلاً من إرسال شيكات أرباح للأسر الأميركية. وقد يتمكن ترامب من إيجاد طرق أخرى لفرض تعرفات، حتى لو خسر القضية أمام المحكمة العليا، لكن ذلك سيكون معقداً ويستغرق وقتاً طويلاً. ويشير الاقتصاديون والمحللون الماليون إلى أن التعرفات تُدفع من المستوردين الأميركيين، الذين يحاولون عادة تمرير التكلفة إلى زبائنهم عبر رفع الأسعار. وقالت يورك من مؤسسة الضرائب: "خطة الأرباح هذه تفتقد الهدف"، مضيفة: "إذا كان الهدف هو مساعدة الأميركيين، فالأفضل ببساطة إلغاء التعرفات الجمركية".

بين الوعود الشعبوية وضغوط الواقع المالي

تأتي خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح "عائدات التعرفة الجمركية" في سياق اقتصادي حساس تشهده الولايات المتحدة، حيث تتصاعد المخاوف من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظلّ استمرار السياسات الحمائية التي يتبنّاها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وتعتمد هذه السياسات على فرض تعرفات جمركية مرتفعة على واردات البضائع من دول عدة، بما فيها الصين ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص العجز التجاري وتشجيع التصنيع المحلي.

ورغم أن ترامب يروّج للتعرفات باعتبارها وسيلة لحماية الصناعة الأميركية وزيادة إيرادات الدولة، إلا أن معظم الخبراء الاقتصاديين يرون أن آثارها الفعلية تنعكس سلباً على المستهلكين، إذ تتحمّل الشركات والمستوردون الأميركيون تكاليفها ثم ينقلونها إلى المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار. هذا الأمر ساهم في زيادة معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، ما جعل السياسات الجمركية موضع انتقاد واسع حتى داخل الأوساط الجمهورية.

وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية لتصل إلى 195 مليار دولار في السنة المالية 2025، مقارنة بـ77 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يشكل زيادة بنسبة تفوق 150%. لكن هذه الإيرادات لا تمثل سوى نحو 4% من إجمالي الدخل الفيدرالي، ما يجعلها مصدراً محدوداً مقارنة بحجم الإنفاق العام والعجز المالي الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار في العام نفسه.

اقتصادياً، يرى المحللون أن الاعتماد على الرسوم الجمركية مصدراً لتمويل السياسات الاجتماعية أو التحفيزية يمثل فهماً مبسطاً لدور التجارة الدولية في الاقتصاد الأميركي. فالتعرفات التي يفرضها ترامب، وإن بدت في ظاهرها وسيلة لزيادة إيرادات الدولة، فإنها تؤدي عملياً إلى رفع كلفة الإنتاج المحلي وتقويض القدرة التنافسية للصادرات الأميركية في الأسواق العالمية. كما أنها تثير ردات فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، اللذين هدّدا باتخاذ إجراءات مضادة قد تشمل فرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية.

سياسياً، تأتي هذه الوعود في ظلّ تحديات قانونية تواجهها إدارة ترامب، إذ تنظر المحكمة العليا في مدى شرعية فرض التعرفات عبر إعلان "حالة طوارئ وطنية"، وهو إجراء يعتبره العديد من الخبراء تجاوزاً لصلاحيات الكونغرس المنصوص عليها في الدستور. وفي حال أبطلت المحكمة هذه الإجراءات، قد تضطر الإدارة إلى إعادة الأموال التي جُمعت من المستوردين بدلاً من توزيعها على الأسر الأميركية، مما سيقلب المعادلة المالية رأساً على عقب ويضعف الثقة في فعالية هذه السياسة.

في النهاية، تعكس خطة ترامب ما يمكن وصفه بمحاولة سياسية – اقتصادية لإعادة تسويق الحمائية كأداة للعدالة الاجتماعية، لكنها تثير في المقابل تساؤلات جادة حول مدى استدامتها وقدرتها على الصمود في وجه التحديات القانونية والمالية المتصاعدة. ويبدو أن "عائدات التعرفة" ليست سوى وعد انتخابي لامع يهدف إلى تهدئة غضب الشارع، أكثر من كونها سياسة اقتصادية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.