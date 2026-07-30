- شهدت الأسواق الأميركية ارتفاعًا في عقود مؤشرات الأسهم الآجلة بفضل نتائج قوية لمايكروسوفت، مما ساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار القلق بشأن تكلفة استثماراته. - تراجعت أسهم شركات كبرى مثل "ميتا" بسبب الأعباء المالية لمشاريع الذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت أسهم "فورتينت" و"ستاربكس" بفضل تحسين توقعاتها للإيرادات، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الأمن السيبراني وإنفاق المستهلكين. - أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مما زاد من عدم اليقين في الأسواق، مع توقعات برفعها في اجتماع سبتمبر، بانتظار بيانات اقتصادية مهمة مثل الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفعت عقود مؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة، الخميس، في محاولة لتعويض جانب من الخسائر الحادة التي مُنيت بها الأسواق في الجلسة السابقة، مدعومة بنتائج قوية لمايكروسوفت هدّأت جزءاً من المخاوف المرتبطة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، فيما بقيت الأسواق حذرة بانتظار بيانات اقتصادية مفصلية قد تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية. وجاءت القفزة بعد أن رفعت مايكروسوفت توقعاتها لإيرادات الربع الحالي ونمو خدمات الحوسبة السحابية، متجاوزة تقديرات الأسواق، كما قدمت رؤية أقل من المتوقع للإنفاق الرأسمالي، مؤكدة قدرتها على الاستمرار في توليد تدفقات نقدية قوية خلال سنتها المالية الجديدة. وقفز سهم الشركة بنحو 9% في تعاملات ما قبل الافتتاح، ما منح أسهم التكنولوجيا دفعة قوية.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعية داو جونز بنسبة 0.4%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.62%، وقفزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.34%، في إشارة إلى محاولة الأسواق استعادة التوازن بعد موجة البيع الأخيرة، حسب "رويترز"، لكن رغم هذا الزخم لم تتبدد المخاوف بالكامل، إذ لا يزال المستثمرون قلقين من الكلفة الباهظة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي لدى شركات التكنولوجيا الكبرى. وكانت نتائج "ألفابت" و"تسلا"، الأسبوع الماضي، قد أثارت موجة بيع واسعة، بعدما أظهرت ضغوطاً على التدفقات النقدية، ما انعكس سلباً على أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، ودفع مؤشر ناسداك إلى التراجع بنحو 10% عن ذروته المسجلة مطلع يونيو/حزيران.

وفي المقابل، ازدادت الضغوط على "ميتا" بعدما كشفت الشركة عن هبوط بنسبة 91% في التدفقات النقدية الحرة خلال الربع الثاني، في إشارة إلى الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها التوسع في مشاريع الذكاء الاصطناعي، ليتراجع سهمها 8.5% في التداولات السابقة للافتتاح. وتتجه الأنظار أيضاً إلى نتائج "آبل" و"أمازون" المقرر إعلانها بعد إغلاق جلسة الخميس، وسط ترقّب لمعرفة ما إذا كانت الشركتان ستتمكنان من تبديد المخاوف المتزايدة بشأن تكلفة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الأرباح المستقبلية.

وكانت أسواق الأسهم الأميركية قد أنهت تعاملات، الأربعاء، على انخفاضات حادة، بعدما أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%، إلا أن الرسائل المتباينة الصادرة عن رئيسه الجديد كيفن وارش أربكت المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

ونقلت الوكالة عن رئيس استراتيجية الأسواق في شركة "إيبوري"، ماثيو رايان، قوله إن تصريحات وارش لم تقدم مؤشرات واضحة على أن رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول بات أمراً مرجحاً، رغم الانقسام في التصويت داخل الاحتياط الفيدرالي. في المقابل، أظهرت سوق السندات استمرار حالة التوتر، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في 19 عاماً، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى تحسباً لاستمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح مسار السياسة النقدية.

ووفق أداة فيدواتش (FedWatch) التابعة لمجموعة سي إم إي (CME)، فإن الأسواق تسعّر حالياً احتمالاً يبلغ 63% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع "الاحتياط الفيدرالي" في سبتمبر. وتنتظر الأسواق خلال ساعات صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يونيو/حزيران، إضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وهي مؤشرات قد تؤثر بقوة في توقعات أسعار الفائدة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم كوالكوم بنسبة 4.2% بعد أن جاءت توقعات أرباح الربع الرابع دون تقديرات المحللين، مع تحذير الشركة من تراجع أسرع من المتوقع في الإيرادات المرتبطة بمنتجات "آبل". في المقابل، قفز سهم فورتينت بنحو 11.3% عقب رفع توقعاتها للإيرادات السنوية، مستفيدة من استمرار الطلب القوي على خدمات الأمن السيبراني، بينما ارتفع سهم ستاربكس بنسبة 6.5% بعد تحسين توقعاتها للمبيعات والأرباح السنوية، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين رغم البيئة الاقتصادية المتقلبة.