"مايكروسوفت" تطلق مبادرة بمليار دولار لتشجيع مشاريع الذكاء الاصطناعي

- أعلنت مايكروسوفت بالتعاون مع إي واي عن مبادرة لإنفاق مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التمويل والضرائب والموارد البشرية، بهدف نقل المشاريع من المرحلة التجريبية إلى التنفيذ الواسع. - أطلقت غوغل صندوقاً بقيمة 750 مليون دولار لدعم حلول الذكاء الاصطناعي، بينما قدمت كي بي إم جي وأنثروبيك نموذج "كلود" لموظفيها، بهدف دمج التقنيات في أدوات الشركات وتحقيق نتائج فعالة. - تجري هيئة المنافسة البريطانية تحقيقات في هيمنة مايكروسوفت على برمجيات الأعمال، لدراسة تأثير دمج منتجاتها على سوق الحوسبة السحابية ومنافسة الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، عملاق التكنولوجيا الرقمية، اليوم عن مبادرة لتشجيع عملائها على إطلاق مشاريع كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي. وكشفت تقارير الخميس عن شراكة بين مايكروسوفت وشركة الاستشارات الدولية "إي واي" (EY) لإنفاق أكثر من مليار دولار بهدف تشجيع عملائهما على إطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي. وقال إيرول غاردنر، نائب رئيس الاستشارات العالمية في "إي واي"، في مقابلة مع "بلومبيرغ" إن المبادرة تهدف إلى مساعدة الشركات على نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي من المرحلة التجريبية إلى جهود واسعة النطاق، وهي المرحلة التي يمكن للعملاء عندها "تحقيق عائد فعلي على الاستثمار".

وستركز الشركتان في البداية على مجالات التمويل والضرائب والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، ضمن قطاعات الخدمات المالية والصناعة والطاقة والسلع الاستهلاكية والتجزئة والحكومة والرعاية الصحية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحالفات بين شركات تطوير الذكاء الاصطناعي وشركات الاستشارات خلال الأشهر الأخيرة، في إطار سعيها لدفع العملاء إلى اعتماد هذه التكنولوجيا على نطاق واسع.

وكانت شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" قد أطلقت في إبريل/نيسان صندوقاً بقيمة 750 مليون دولار لمساعدة شركات استشارية مثل "ماكنزي" و"ديلويت" على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي لعملائها. كما أعلنت "كي بي إم جي" و"أنثروبيك" هذا الشهر أن شركة الاستشارات ستوفر نموذج الذكاء الاصطناعي "كلود" لموظفيها، إلى جانب دمج التقنية في بعض أدواتها الخاصة.

وقالت ديب كوب، كبيرة مسؤولي الإيرادات في وحدة المبيعات العالمية للشركات لدى "مايكروسوفت": "هناك شعور قوي بالإلحاح والضغط حالياً نشعر به جميعاً". وأضافت: "نريد أن نوائم أنفسنا بطريقة تمكننا من تحقيق نتائج أكثر فاعلية للعملاء".

وتهدف المبادرة إلى الجمع بين منتجات "مايكروسوفت" للذكاء الاصطناعي وخبراتها الهندسية، وبين معرفة "إي واي" بالقطاعات المختلفة ومهاراتها في إدارة التغيير، بحسب كوب. كما ستوفر "مايكروسوفت" مهندسين للعمل جنباً إلى جنب مع مستشاري "إي واي" لمساعدة العملاء في مشاريع الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء الذكيين.

لكن المليارات التي أنفقتها الشركات على الذكاء الاصطناعي لم تؤدِ دائماً إلى نمو مربح. فقد أظهرت دراسة أجراها "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" عام 2025 أن 95% من مشاريع الذكاء الاصطناعي في الشركات فشلت في تحقيق عائد استثماري، ما زاد الضغط على شركات الذكاء الاصطناعي لإثبات جدوى تقنياتها وتحقيق نتائج ملموسة لعملائها.

تحقيقات بريطانية

على صعيد آخر، أعلت هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا اليوم الخميس أنها تجري تحقيقات في هيمنة شركة "مايكروسوفت" على برمجيات الأعمال باستخدام صلاحياتها الجديدة للإشراف على شركات التكنولوجيا الكبرى. وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) إن تحقيقها بشأن "الوضع الاستراتيجي في السوق" — وهو الرابع من نوعه بموجب الصلاحيات التي مُنحت لها العام الماضي — سيدرس ما إذا كان دمج منتجات مثل "ويندوز" و"وورد" و"إكسل" و"تيمز" و"كوبايلوت" ومنتجات أخرى ضمن حزمة واحدة يشكل ممارسة غير تنافسية.

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" إن الشركة الأميركية "ملتزمة بالعمل بسرعة وبشكل بنّاء مع هيئة المنافسة والأسواق لتسهيل مراجعتها لسوق برمجيات الأعمال".

وأضافت الهيئة أن تصنيف الشركة باعتبارها ذات "وضع استراتيجي في السوق" — وهو تصنيف لا يفترض وجود مخالفات بحد ذاته — سيسمح أيضاً للهيئة بالتدخل في سوق الحوسبة السحابية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للهيئة، سارة كارديل، إن برمجيات الأعمال تمثل حجر أساس للاقتصاد البريطاني، إذ تعتمد مئات الآلاف من المؤسسات على أنظمة "مايكروسوفت". وقالت الهيئة البريطانية إن التحقيق سيدرس أيضاً مدى قدرة منافسي الذكاء الاصطناعي على الاندماج مع برمجيات الأعمال الخاصة بـ"مايكروسوفت". وتواجه "مايكروسوفت" تحقيقات احتكارية على مستوى العالم، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تتعلق ببرمجيات الأعمال والحوسبة السحابية وشراكات الذكاء الاصطناعي.