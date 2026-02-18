مايكروسوفت تضخ 50 ملياراً للدول النامية

- استثمار مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي: أعلنت مايكروسوفت عن خطتها لاستثمار 50 مليار دولار في دول "الجنوب العالمي" بحلول نهاية العقد، لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية والناشئة. - تحول استراتيجي عالمي: يشهد العالم موجة استثمارية غير مسبوقة في الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى بناء مراكز بيانات ضخمة وتطوير نماذج لغوية متقدمة، مما يعزز الاقتصاد الرقمي العالمي. - نمو الأسواق الناشئة: توسع الاستثمار في "الجنوب العالمي" يعكس تحولاً في خريطة النمو العالمي، حيث تسعى الشركات إلى تنويع الإيرادات والاستفادة من هوامش نمو أعلى في الاقتصادات الصاعدة.

قالت شركة مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، إنها تسير على المسار الصحيح لاستثمار 50 مليار دولار بحلول نهاية العقد، دعماً لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول ما يُعرف بـ"الجنوب العالمي". وأوضحت الشركة أنها تعتزم ضخ هذا المبلغ في إطار خطتها لتعزيز انتشار الذكاء الاصطناعي في البلدان النامية والناشئة أو منخفضة الدخل.

وجاء الإعلان خلال قمة الذكاء الاصطناعي المنعقدة في نيودلهي، حيث يلتقي كبار التنفيذيين من شركات الذكاء الاصطناعي العالمية مع عدد من قادة الدول هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. ويُقصد بمصطلح "الجنوب العالمي" الدول النامية أو الناشئة أو منخفضة الدخل، التي يقع معظمها في نصف الكرة الجنوبي. وكانت مايكروسوفت قد كشفت العام الماضي عن استثمارات بقيمة 17.5 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في الهند، في إطار تعميق رهان شركة التكنولوجيا الأميركية على واحدة من أسرع الأسواق الرقمية نمواً في العالم.

سباق استثماري عالمي على الذكاء الاصطناعي

تأتي خطة مايكروسوفت لاستثمار 50 مليار دولار في دول "الجنوب العالمي" ضمن موجة استثمارية غير مسبوقة تقودها كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم، في ظل تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى محرك نمو رئيسي للاقتصاد الرقمي العالمي. وخلال العامين الماضيين، تصاعدت النفقات الرأسمالية للشركات التقنية بوتيرة قياسية، مدفوعة بالحاجة إلى بناء مراكز بيانات ضخمة، وتطوير نماذج لغوية متقدمة، وتأمين قدرات حوسبة عالية الأداء.

هذا التوسع لا يقتصر على الأسواق المتقدمة، بل يمتد بشكل متزايد إلى الاقتصادات الناشئة، حيث تتقاطع ثلاثة عوامل أساسية وهي نمو الطلب الرقمي بارتفاع استخدام الإنترنت والخدمات السحابية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، والتحول الديمغرافي حيث إن شريحة شبابية واسعة تمثل قاعدة مستخدمين ومطورين محتملين، وتكلفة تشغيل تنافسية عبر انخفاض نسبي في تكاليف التشغيل مقارنة بالأسواق الغربية.

في ما يخص الشركات، لم يعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مجرد خيار تقني، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وابتكار نماذج أعمال جديدة. وتشير تقديرات مؤسسات استشارية عالمية إلى أن مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تصل إلى تريليونات الدولارات خلال العقد المقبل، ما يدفع الشركات إلى تسريع ضخ رؤوس الأموال لتأمين موقع تنافسي مبكر.

كما أن توسع الاستثمار في "الجنوب العالمي" يعكس تحوّلاً في خريطة النمو العالمي، إذ تسعى الشركات إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الأسواق المشبعة، والاستفادة من هوامش نمو أعلى في الاقتصادات الصاعدة. في هذا السياق، يشكل إعلان مايكروسوفت إشارة واضحة إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصراً على الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بل بات رهانه التالي في الأسواق الناشئة التي يُتوقع أن تمثل مركز الثقل الاقتصادي والتكنولوجي خلال العقد المقبل.

(رويترز، العربي الجديد)