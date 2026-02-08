مايكروسوفت تسجل علاماتها التجارية في روسيا رغم الانسحاب من السوق

- قامت مايكروسوفت وزينيماكس ميديا بتسجيل علامتين تجاريتين في روسيا، رغم مغادرتهما السوق الروسي سابقًا، لحماية أصولهما الفكرية على المدى الطويل. - العلامة الأولى تتعلق ببرنامج "باوربوينت"، والثانية بلعبة "ديشونورد"، وتشمل فئات متعددة مثل الملابس والألعاب، مما يشير إلى نية حماية إمكانيات التوسع في المنتجات الاستهلاكية. - رغم القيود المفروضة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تواصل مايكروسوفت حماية حقوقها، مما يفتح الباب لشراكات مستقبلية في السوق الروسي.

قامت شركة "مايكروسوفت" وشركة "زينيماكس ميديا" بتسجيل علامتين تجاريتين في روسيا، مما أثار التساؤلات حول دوافع هذه الخطوة في الوقت الحالي، على الرغم من قرارالشركة السابق بمغادرة السوق الروسي.

ووفقًا لما ذكرته الوكالة الروسية اليوم الأحد، فقد جاءت طلبات التسجيل من أميركا في شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2025، وتمت الموافقة عليها وتسجيلها رسمياً في 22 و23 يناير/كانون الثاني 2026. وينتهي سريان الحق الحصري للعلامتين في 5 مايو/أيار و10 أكتوبر/تشرين الأول 2035 على التوالي.

واستنادا لبيانات "روسباتنت"، تتعلق العلامة الأولى ببرنامج "باوربوينت" (‏PowerPoint)، وتندرج تحت فئتي (09 و42) في التصنيف الدولي للسلع والخدمات، والتي تشمل برامج الحاسوب كخدمة.أما العلامة الثانية فتعود للعبة الفيديو "ديشونورد"‏ (Dishonored)، وتم تسجيلها ضمن فئات تتعلق بالمنتجات الورقية والملابس والأحذية والألعاب وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى خدمات الترفيه وتقديم ألعاب الحاسوب عبر الإنترنت.

ووصفت الخبيرة الاقتصادية الروسية تاتيانا نيكولايفنا خطوة مايكروسوفت بالقانونية والاستباقية الذكية لحماية أصولها الفكرية في السوق الروسي على المدى الطويل. وقالت إنها لا تعني بالضرورة عودة وشيكة للخدمات، بل تأميناً للمستقبل وحقوق العلامة التجارية".

وأضافت نيكولايفنا لـ"العربي الجديد" إن "التوقيت وإجراء التسجيل من خارج روسيا يظهران أن هذه إجراءات روتينية لإدارة المحفظة القانونية العالمية للشركة. ومع ذلك، فهي تؤكد قيمة السوق الروسي وأهميته الاستراتيجية حتى للشركات التي علقت عملياتها المباشرة"، وتابعت: "تسجيل علامة تجارية لفئات مثل الملابس والألعاب يشير إلى نية حماية إمكانيات التوسع في مجال المنتجات الاستهلاكية، مما قد يفتح الباب مستقبلاً لشكل من أشكال العودة عبر اتفاقيات ترخيص أو شراكات، وهو ما سيكون إيجابياً للمستهلك الروسي والاقتصاد المحلي".

في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قامت شركة مايكروسوفت بفرض قيود على توافر بعض منتجاتها للمستهلكين في روسيا. وعلى الرغم من ذلك، واصل الموزعون المحليون بيع تجديد التراخيص للبرمجيات التي سبق طرحها في السوق الروسية. وفي الإطار التشغيلي، اتخذت "مايكروسوفت روس" خلال العام ذاته إجراءات تقشفية جذرية شملت تسريح جميع موظفيها تقريباً، وإنهاء عقد الإيجار طويل الأجل لمقرها. لكن هذه الإجراءات لم تصل إلى حد تصفية الشخصية الاعتبارية للشركة، مما أبقى على هيكلها القانوني قائماً.

وتبقى دوافع مايكروسوفت وراء تسجيل العلامات التجارية في روسيا محل تحليل، بين من يراها خطوة قانونية بحتة للمحافظة على الحقوق، ومن يفسرها كإشارة محتملة لاستعداد الشركة لخيارات مستقبلية في السوق الروسي.