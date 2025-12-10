مايكروسوفت تستثمر 17.5 مليار دولار في الهند

- أعلنت مايكروسوفت عن استثمار 17.5 مليار دولار في الهند لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مما يعزز حضورها في السوق الهندية ويبدأ العمل في منطقة الحوسبة السحابية بجنوب وسط الهند في 2026. - في سياق مشابه، تستثمر غوغل 15 مليار دولار في مركز بيانات بولاية أندرا براديش، بينما تخطط أمازون لاستثمار 35 مليار دولار بحلول 2030، مما يعزز البنية التحتية الرقمية ويخلق فرص عمل. - تعكس هذه الاستثمارات التحول الاستراتيجي في المنافسة العالمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز موقع الهند كمركز إقليمي وعالمي للابتكار الرقمي.

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء عن خطط لاستثمار 17.5 مليار دولار في الهند لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا بأنها "أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا". وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من الاستثمارات الضخمة التي تشهدها الهند من قبل شركات التكنولوجيا العالمية، في وقت يُتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد 900 مليون مستخدم بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ناديلا في منشور على منصة إكس: "لدعم طموحات البلاد، تلتزم مايكروسوفت بتخصيص 17.5 مليار دولار، وهو أكبر استثمار لنا على الإطلاق في آسيا، للمساعدة في بناء البنية التحتية، وتنمية المهارات، وتعزيز القدرات اللازمة لمستقبل تكون فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي أولوية في الهند". وجاء إعلان ناديلا عقب لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، حيث شكره على المحادثة الملهمة حول فرص الذكاء الاصطناعي في الهند.

وفي بيان رسمي، أوضحت مايكروسوفت أن الاستثمار سيتم توزيعه على مدى أربع سنوات، مشيرة إلى أن من أولويات خطتها "بناء بنية تحتية ضخمة وآمنة لتمكين تبنّي الذكاء الاصطناعي في الهند". وأضافت الشركة أن جوهر هذا الجهد يتمثل في التقدم الكبير في منطقة الحوسبة السحابية بجنوب وسط الهند ومقرها حيدر أباد، والمتوقع أن تبدأ عملها في منتصف عام 2026.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن "سعادته" باختيار مايكروسوفت للهند وجهةً لأكبر استثماراتها في آسيا، قائلاً عبر منصة إكس: "سيستغل شباب الهند هذه الفرصة للابتكار والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي من أجل كوكب أفضل"، مضيفاً: "عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن العالم متفائل بشأن الهند". ومن المقرر أن تبدأ خطة الإنفاق الممتدة لأربع سنوات في عام 2026، ما سيمنح مايكروسوفت أكبر حضور للحوسبة السحابية في الهند.

ومع وجود نحو مليار مستخدم للإنترنت وبنية تقنية قوية، أصبحت الهند وجهة استراتيجية لعمالقة التكنولوجيا الأميركيين الذين يستثمرون مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتُعد مراكز البيانات فرصتها الرئيسية للانضمام إلى سباق النمو التكنولوجي العالمي، خاصة في ظل محدودية قدراتها على تصنيع الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق ذاته، أعلنت غوغل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن نيتها استثمار 15 مليار دولار على مدى خمس سنوات لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، في أكبر التزام لها في الدولة الأكثر سكاناً في العالم. كما كشفت مايكروسوفت في وقت سابق من اليوم نفسه عن خطة أخرى لاستثمار أكثر من 7.5 مليارات دولار كندي (5.42 مليارات دولا) في كندا خلال العامين المقبلين، تشمل قدرات سحابية جديدة من المقرر إطلاقها في النصف الثاني من عام 2026. ويأتي هذا ضمن إجمالي إنفاق مخطط يبلغ 19 مليار دولار كندي بين عامي 2023 و2027.

يمثل استثمار مايكروسوفت الضخم في الهند نقطة تحول استراتيجية في خريطة المنافسة العالمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد الهندي على أن يصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار الرقمي. فمع تسارع الاستثمارات من عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وغوغل، تسعى نيودلهي إلى ترسيخ موقعها منصةً رئيسية للحوسبة السحابية وتطوير القدرات البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي. هذا التحول لا يقتصر على تعزيز الاقتصاد المحلي فحسب، بل يعيد رسم موازين القوى التكنولوجية في آسيا، في وقت تتنافس فيه الدول الكبرى على قيادة الثورة الرقمية المقبلة.

أمازون تعلن عن استثمارات إضافية بقيمة 35 مليار دولار في الهند بحلول 2030

في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة أمازون العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء أنها ستضاعف استثماراتها تقريبا في الهند، في مسعى لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البلد الأكثر سكانا في العالم. وأعلنت عدة شركات عالمية عن استثمارات كبيرة هذا العام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعد خامس أكبر قوة اقتصادية ويتوقع بأن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون شخص.

وأفادت الشركة الأميركية في بيان بأن "أمازون أعلنت عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في جميع أعمالها التجارية في الهند حتى العام 2030، تضاف إلى نحو 40 مليار دولار استثمرتها في البلاد حتى الآن". وأضافت أن "هذا الاستثمار سيركّز على توسيع الأعمال التجارية وعلى ثلاثة أسس إستراتيجية: الرقمنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات وخلق فرص العمل". وذكرت أمازون بأنها استثمرت في بنى تحتية رقمية ومادية، بما في ذلك شبكات نقل ومراكز بيانات وبنى تحتية لعمليات الدفع الرقمية وتطوير التكنولوجيا. وأضاف بيان الشركة أن "الاستثمار سيخلق مليون وظيفة ويرفع الصادرات التراكمية إلى 80 مليار دولار ويوصل مميّزات الذكاء الاصطناعي إلى 15 مليون عمل تجاري صغير". وقال المسؤول الكبير في أمازون أميت أغاروال "نتطلع إلى مواصلة القيام بدور المحرّك للنمو في الهند".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)