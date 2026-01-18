ماكرون يعتزم تفعيل "آلية مكافحة الإكراه" لمواجهة رسوم ترامب

- يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتفعيل "آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه" ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية، بينما يدعو رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إلى الحوار لتجنب التصعيد. - يعبر رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور، عن حذر تجاه اتخاذ إجراءات انتقامية، مشددًا على ضرورة التفكير لتجنب حرب تجارية. يعمل وزير الخارجية الفرنسي على تنسيق رد أوروبي موحد. - أصدرت الدول الأوروبية المتضررة بيانًا مشتركًا يؤكد أن الرسوم الجمركية تهدد العلاقات عبر الأطلسي. من المتوقع اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة الردود المحتملة.

في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ثماني دول أعضاء فيه بسبب مواقفها من ملف غرينلاند، ومطامع الويلات المتحدة الأميركية في ضمها، طفت للسطح بعض الخلافات بين القادة الأوروبيين في طريقة الرد، ما يوحي بأن التوصل إلى رد موحّد مثلما توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره ترامب يبدو صعباً في ظل تباين وجهات النظر.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن مصدر مقرب من ماكرون أن الأخير ومن خلال تواصله الذي امتد "طوال اليوم مع نظرائه الأوروبيين" اليوم الأحد، فإنه يعتزم طلب "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه" في حال تنفيذ ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على ثماني دول أوروبية جميعها أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب ما أسماه ترامب تعطيل ضم الولايات المتحدة لجزيرة غرينلاند، وتتيح هذه الآلية التي يتطلب تفعيلها غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية أو منع استثمارات معينة.

وأوضح مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي أن التهديدات التجارية الأميركية "تثير تساؤلات حول مدى صحة الاتفاقية" المتعلقة بالرسوم الجمركية والمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي. لكن يبدو أن إقتراح ماكرون قد لا يلقى الإجماع، فرئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن لمّح اليوم الأحد في مقابلة مع هيئة البث والإذاعة الأيرلندية أن هذه الآلية مستبعدة في الوقت الرهن، وقال "من الواضح أنه لا بدّ من إجراء حوار لمنع حدوث ذلك، نحن لم ندخل في التفاصيل بعد، وأعتقد أن استخدام أداة مكافحة الإكراه سابق لأوانه بعض الشيء اليوم، ولكن بالطبع قد يجري طرحه على الطاولة"، وأضاف مارتن "لقد ازدادت الوتيرة هنا على نحوٍ كبير جداً، وبسرعة كبيرة جداً. لا شكّ في أن أوروبا سترد بالطبع في حالة فرض هذه الرسوم الجمركية، وسيؤدي ذلك إلى وضع خطير للغاية على الصعيد العالمي".

وفي نفس السياق، قال يوناس غار ستور، رئيس وزراء النرويج، إحدى الدول الأوروبية الثماني التي هدّدها ترامب بالرسوم الجمركية إنّ أوسلو لا تعتزم "في الوقت الراهن" اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الواردات الأميركية، وأضاف في تصريح أدلى به للتلفزيون الرسمي النرويجي "أعتقد أنه ينبغي التفكير ملياً لتجنّب اندلاع حرب تجارية قد تتحوّل إلى دوامة مدمّرة. لا مصلحة لأحد في ذلك". ورداً على سؤال بشأن إمكان اتخاذ تدابير مضادة بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية عدة تعارض مساعيه لضم إقليم غرينلاند الدنماركي، قال ستور "كلا، هذا الأمر ليس موضع بحث في الوقت الراهن".

وقالت أوساط لوكالة فرانس برس إنّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "منخرط بالكامل لتنسيق رد أوروبي في مواجهة التهديدات الجمركية الجديدة غير المقبولة" التي أطلقها ترامب. وأجرى بارو أمس السبت اتصالات بنظيرَيه البريطاني والألماني، وبمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، "وسيكون على تواصل بحلول مساء اليوم (الأحد) مع جميع وزراء الدول المعنية بهذه الرسوم".

وأمس السبت، أعلن ترامب عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من ثماني دول أوروبية وهي الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، بدءاً من الأول من فبراير/شباط إلى حين التوصل إلى اتفاق للشراء الكامل لغرينلاند.

وأعلنت ألمانيا والدول الأوروبية المهددة في بيان مشترك لها أنّ "التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي وينطوي على مخاطر تصعيد"، وأضافت هذه الدول في بيانها أنه سيجري الرد على نحوٍ منسّق، مردفة: "نحن مصمّمون على الحفاظ على سيادتنا".

ومن المنتظر أن يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 مساء اليوم في بروكسل في اجتماع طارئ بدعوة من قبرص التي تتولى الرئاسة لمناقشة خطوة ترامب وطريقة الرد عليها، من خلال بلورة رد موحد رغم أن ثمة دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لم يستهدفها الرئيس الأميركي، وخصوصاً إيطاليا.