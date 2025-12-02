ماكرون يزور الصين: سعي أوروبي لموازنة العلاقات التجارية

- يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى الصين لتحقيق توازن بين التهديدات الاقتصادية والأمنية والاعتماد على الاقتصاد الصيني، مع تجنب تصعيد التوترات التجارية. - تواجه أوروبا تحديات بسبب قيود الصين على تصدير المعادن النادرة، مما يدفع الشركات الأوروبية للبحث عن موردين جدد، وتطالب بروكسل بإحراز تقدم في النفاذ إلى السوق الصينية. - تتصاعد التوترات التجارية بين الصين وأوروبا بسبب الصادرات الصينية الرخيصة، ويسعى الاتحاد الأوروبي لآلية جديدة للأمن الاقتصادي، بينما تدعم فرنسا رفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين.

يسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين هذا الأسبوع في رابع زيارة رسمية له، مع سعي أوروبا إلى تحقيق التوازن بين التهديدات الاقتصادية والأمنية من بكين والاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال فترة تشهد اضطرابات تجارية عالمية. ويقول محللون إن ماكرون سعى في السابق إلى إظهار جبهة أوروبية متماسكة في التعامل مع الصين، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم استفزاز بكين.

ويتوقع أن يطرح ماكرون القضايا الاقتصادية والتجارية، مع تولي فرنسا رئاسة مجموعة السبع العام المقبل. وترأس كندا حالياً المجموعة التي لا تضم الصين. وقال نواه باركين، المحلل المتخصص في الشأن الصيني لدى مجموعة روديوم لوكالة رويترز: "يتعيّن عليه (ماكرون) أن يوضح لقيادة الصين أن أوروبا سترد على التهديدات الاقتصادية والأمنية المتزايدة من جانب بكين، مع تجنّب تصعيد التوتر إلى حد اندلاع حرب تجارية شاملة وانهيار دبلوماسي". وأضاف: "ليس من السهل توصيل هذه الرسالة".

وفرضت بكين قيوداً على تصدير المعادن النادرة في إبريل/ نيسان الماضي، وسط نزاع تجاري مع الولايات المتحدة. وتعد الصين أكبر منتج للمعادن النادرة في العالم، وهي معادن مطلوبة بشدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والدفاع. وهو ما دفع عدداً من الشركات الأوروبية إلى الاتجاه بشكل متزايد للبحث عن موردين جدد خارج الصين للحد من آثار القيود التي فرضتها بكين على الصادرات.

تدفق الصادرات الصينية

سيبدأ ماكرون رحلته بزيارة قصر المدينة المحرمة في بكين غداً الأربعاء، وسيلتقي الرئيس شي جين بينغ يوم الخميس، في العاصمة الصينية قبل أن يجتمعا مرة أخرى يوم الجمعة خلال زيارة لمدينة تشنغدو في إقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد. وتأتي زيارته بعد رحلة شابتها توترات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين في يوليو/ تموز، عندما قالت إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين تمر "بنقطة انعطاف"، مؤكّدة الحاجة إلى إعادة توازن يقوم على الإنصاف والمعاملة بالمثل.

وطلبت بروكسل بعد الاجتماع "إحراز تقدّم ملموس في قضايا النفاذ إلى السوق الصينية، ووقف إجراءات الدفاع التجاري الانتقامية ضد الصادرات الأوروبية، ونبّهت إلى الأثر السلبي لقيود التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات الدائمة ودعت إلى رفعها، بالتوازي مع اتفاق على بيان مشترك بشأن المناخ. في المقابل، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "القرار الاستراتيجي الصحيح"، وحثّ على التعامل السليم مع الخلافات والاحتكاكات وتغليب الاستقرار واليقين في العلاقات، مع تأكيد مطالبته باحترام مسار الصين ومصالحها الأساسية.

كذلك سيزور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرز الصين مطلع العام المقبل. وتصاعد التوتر التجاري بين الصين وأوروبا مع تدفق الصادرات الصينية الرخيصة، ولا سيما في قطاع الصلب، إلى قطاعات واسعة من الصناعة الأوروبية. ويسود القلق في أوروبا إزاء التفوق التكنولوجي المتزايد للصين في قطاع السيارات الكهربائية وهيمنتها على معالجة العناصر الأرضية النادرة، وهو ما قد يهدد إمدادات قطاعات صناعية أوروبية حيوية.

وحذّر تقرير صادر عن مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار (مركز أبحاث وسياسيات مستقل، يتخذ من واشنطن مقراً له) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 موجّه إلى المفوضية الأوروبية من التهديد المتزايد الذي تمثّله الصين للصناعة الأوروبية. ومع زيادة الضغوط على التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن، تغتنم بكين الفرصة لتقديم نفسها شريكاً تجارياً على أمل تهدئة المخاوف الأوروبية بشأن دعم الصين لروسيا ونموذجها الصناعي المدعوم من الدولة.

وقال مستشارون لماكرون قبل الزيارة إنه سيضغط من أجل إعادة التوازن لديناميكيات التجارة بحيث تعزز الصين الاستهلاك المحلي، وعبّروا عن أملهم في "تقاسم المكاسب من الابتكار"، بحيث تحصل أوروبا على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الصينية. وبلغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين مستوىً قياسياً قُدِّر بـ305.8 مليارات يورو في عام 2024.

وسعياً للتصدي للقلق المتزايد بشأن التجارة مع الصين، من المتوقع أن يكشف الاتحاد الأوروبي عن آلية جديدة للأمن الاقتصادي قد تتيح للتكتل استخدام أدواته التجارية بشكل أكثر تشدداً في مواجهة بكين. ودعمت فرنسا مسعى المفوضية الأوروبية لرفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين. وقالت مصادر في قطاع الطيران إنه على الرغم من افتتاح إيرباص أخيراً خط تجميع جديداً في الصين، فإنها لن تتمكن على الأرجح من إبرام طلبية منتظرة منذ فترة طويلة تصل إلى 500 طائرة خلال زيارة ماكرون. وتمنح مثل هذه الصفقات بكين نفوذاً في مواجهة واشنطن، التي تضغط من أجل التزامات جديدة لشراء طائرات من بوينغ.

(رويترز، العربي الجديد)