ماكرون تحت المجهر... طلب لجنة تحقيق برلمانية في تبعية فرنسا لأميركا

أعلن نواب الحزب اليساري المعارض "فرنسا الأبية" أنهم سيتقدمون بطلب فتح لجنة تحقيق برلمانية بشأن ما وصفوه بـ"التبعيات الاقتصادية" لفرنسا تجاه الولايات المتحدة، وفق ما صرّح به منسق الحزب والنائب مانويل بومبار اليوم الأحد لإذاعة أوروبا 1.

وأشار بومبار إلى أن الفكرة ليست سجالاً سياسياً عابراً، بل محاولة لتشريح مسار طويل من القرارات التي يرى أنها راكمت الاعتماد على واشنطن على مدى سنوات. وفي هذا السياق، يركز طلبه على نقطتين متلازمتين: تحديد المسؤوليات عن خيارات عززت التبعية، ثم اقتراح أدوات عملية تسمح بتخفيفها شيئاً فشيئاً، وصولاً إلى قطع سلاسل الاعتماد.

وقال إن منطق السيادة، وفق طرحه، لا يكتمل ما لم تُترجم "الاستقلالية إلى وقائع اقتصادية وصناعية ورقمية"، لا سيما حين يتعلق الأمر بقطاعات يعتبرها حساسة أو استراتيجية، لأن "هشاشتها تجعل فرنسا أقل قدرة على الدفاع عن مصالحها عندما ترتفع الضغوط الخارجية".

انتقاد بيع شركات حساسة

واعتبر بومبار أنه "من المخزي أن تسمح فرنسا ببيع الشركة الفرنسية التي تُصنّع أنظمة تبريد وتعمل مناولةً في قطاع الدفاع "إل إم بي آيروسبيس" (LMB Aerospace) إلى الشركة الأميركية في مجال مكونات الطيران والدفاع "لوار" الأميركية، وهي صفقة أثارت جدلاً سياسياً في باريس باعتبار أن الشركة تعمل ضمن سلاسل إمداد مرتبطة بصناعات دفاعية.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن الصفقة تؤكد عودة الشركة إلى مظلة أميركية، مع الإشارة إلى أن عملية الاستحواذ أُنجزت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 وبقيمة جرى تداولها في العلن.

ملف "إكزايون"

وفي الملف الثاني، انتقد بومبار مشروع بيع الفرع التابع لمجموعة كهرباء فرنسا في الأنشطة الرقمية والحوسبة "إكزايون" (Exaion) إلى طرف أميركي، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن باريس كانت بصدد البت ضمن إطار رقابة الاستثمارات الأجنبية في صفقة تتعلق ببيع حصة أغلبية من "إكزايون" إلى الشركة الأميركية التي تنشط في تعدين بيتكوين والأصول الرقمية "مارا" (MARA)، وهو ما غذّى الاعتراضات باعتبار ذلك يمس "السيادة الرقمية" وبنية قدرات حوسبة تُعد حساسة.

عمى أطلسي

ووصف بومبار مواقف بعض صناع القرار في باريس بأنها تقع ضمن "شكل من العمى الأطلسي"، معتبراً أن تضخم الاعتماد على واشنطن يضع فرنسا وأوروبا في مأزق عندما ينتهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة "إمبريالية شديدة القسوة"، مستشهداً بما يرتبط بتهديدات أو ضغوط تطاول غرينلاند.

ومن زاوية بومبار، فإن المشكلة لا تقف عند حدود التوتر الدبلوماسي، بل تتصل مباشرة بما إذا كانت فرنسا تمتلك "هوامش قرار" مستقلة عندما تُختبر مصالحها، أو أنها تُستدرج إلى التنازل لأن مفاتيح حيوية من اقتصادها باتت مرتبطة بشركات أو خيارات أو شراكات خارجية.

اتهام مباشر لماكرون وفون ديرلاين

وهاجم بومبار قرارات رئيسه إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين معتبراً أنها منحت ترامب "إذناً بالضغط والتهديد لأنه يرى أن الطرف المقابل يتراجع في كل مرة".

وربط بومبار بين "التبعية الاقتصادية ونتائجها السياسية"، وأشار إلى أنه كلما زادت نقاط الضعف في القطاعات الاستراتيجية، تقلصت القدرة على الرفض، وارتفعت كلفة المواجهة، وتحول الاستقلال إلى شعار لا يسنده ميزان مصالح واقعي.