ماسك يطالب "أوبن إيه آي" ومايكروسوفت بـ134 مليار دولار تعويضات

كشفت أوراق دعوى قضائية رفعها الملياردير الأميركي إيلون ماسك على شبكة "أوبن إيه آي"، صاحبة تطبيق تشات جي بي تي، وشركة مايكروسوفت، عن مطالبته الشركتين بتعويضات تتراوح بين 70 ملياراً و134 مليار دولار. وتستند أوراق الدعوى، حسب ما أفادت به رويترز، إلى مزاعم لماسك بأن "أوبن إيه آي" خدعته عندما تخلت عن مبادرة إطلاقها منظمة غير ربحية ودخلت في شراكة مع عملاق البرمجيات مايكروسوفت، ما يجعله في وضع يمكنه من التعويض عن جهوده في دعم المبادرة على هذا الأساس.

وقال ماسك في الملف المقدّم إلى محكمة اتحادية قبيل نظره ضدّ الشركتين إن "أوبن إيه آي" حققت ما بين 65.5 مليار دولار و109.4 مليارات دولار من مساهمات الملياردير عندما كان من المؤسسين المشاركين للشركة بين عامي 2015 و2018، بينما حققت "مايكروسوفت" ما بين 13.3 مليار دولار و25.1 مليار دولار.

ولم ترد "أوبن إيه آي" ولا "مايكروسوفت" ولا محامو ماسك فوراً على طلبات التعليق من رويترز يوم السبت. وكانت "أوبن إيه آي" قد وصفت الدعوى بأنها "بلا أساس" وجزء من حملة "مضايقة" يقودها ماسك، في حين قال محامٍ عن "مايكروسوفت" إنه لا يوجد دليل على أن الشركة "ساعدت أو حرّضت" أوبن إيه آي. وطعنت الشركتان في مطالبات ماسك المتعلقة بالتعويضات في ملف منفصل قُدم يوم الجمعة.

ويزعم ماسك، الذي غادر "أوبن إيه آي" في عام 2018 ويقود حالياً شركة xAI المنافسة التي تطور روبوت الدردشة "غروك"، أن مشغّل "تشات جي بي تي" انتهك مهمته التأسيسية عبر إعادة هيكلة بارزة حولته إلى كيان ربحي.

وقضى قاضٍ في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا هذا الشهر بأن تنظر هيئة محلفين في القضية، على أن تبدأ المحاكمة المتوقعة في إبريل/نيسان المقبل. ويذكر ملف ماسك أنه ساهم بنحو 38 مليون دولار، أي ما يعادل 60% من التمويل التأسيسي الأولي لـ"أوبن إيه آي"، وساعد في استقطاب الموظفين، وربط المؤسسين بشبكة من الجهات المؤثرة، ومنح المشروع مصداقية في مراحله الأولى. وجاء في الإفادة: "كما أن المستثمر المبكر في شركة ناشئة قد يحقق مكاسب تفوق استثماره الأولي بأضعاف كبيرة، فإن المكاسب غير المشروعة التي حققتها أوبن إيه آي ومايكروسوفت والتي يحق للسيد ماسك الآن المطالبة باستردادها تفوق بكثير مساهماته الأولية".

وأضاف الملف أن احتساب مساهمات ماسك في "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" أُجري من قبل شاهد خبير هو الاقتصادي المالي سي. بول وازان. وقد يسعى ماسك إلى الحصول على تعويضات عقابية وعقوبات أخرى، بما في ذلك أمر قضائي محتمل، إذا خلصت هيئة المحلفين إلى مسؤولية أي من الشركتين، من دون أن يوضح الملف طبيعة الأمر القضائي المحتمل.

وفي ملفهما الخاص، طلبت "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" من القاضي تقييد ما يمكن لخبير ماسك عرضه على هيئة المحلفين، معتبرتين أن تحليله يجب استبعاده لأنه "مختلق"، و"غير قابل للتحقق"، و"غير مسبوق"، ويسعى إلى نقل "غير معقول" لمليارات الدولارات من مؤسسة غير ربحية إلى متبرع سابق أصبح منافساً. كما طعنت الشركتان على نطاق أوسع في أرقام التعويضات التي قدمها ماسك، قائلتين إن منهجية الخبير غير موثوقة وقد تضلل هيئة المحلفين.

وغادر ماسك مجلس إدارة "أوبن إيه آي" في عام 2018، وأطلق شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2023، وبدأ معركة قضائية في عام 2024 مع سام ألتمان بشأن خطط الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتحويل الشركة إلى كيان ربحي. أما بالنسبة لمايكروسوفت، فيشير ماسك إلى أن الشركة العملاقة أصبحت تمارس سيطرة فعلية على "أوبن إيه آي" من خلال التمويل والبنية التحتية السحابية واتفاقيات الترخيص، ما حوّل الشركة، بحسب رأيه، إلى أداة تجارية مغلقة بدلاً من أن تكون منصة مفتوحة وآمنة.

(رويترز، العربي الجديد)