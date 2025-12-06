ماسك يستعد لطرح سبايس إكس في البورصة بتقييم 800 مليار دولار

- تستعد شركة سبايس إكس لطرح أسهمها بتقييم يتراوح بين 750 و800 مليار دولار، مع خطط لطرح عام أولي في أواخر العام المقبل لجمع 40 مليار دولار، متجاوزًا طرح أرامكو السعودية في 2019. - توسعت الشركة في خدمات الإنترنت عبر "ستارلينك" والاتصالات المحمولة، وأبرمت صفقات مع "إيكوستار" لتعزيز الاتصال في المناطق النائية، مع خطط لإرسال مركبات "ستار شيب" إلى القمر والمريخ. - تضاعفت إيرادات سبايس إكس في قطاع الأسلحة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو مبيعاتها بنسبة 50% لتصل إلى 13.3 مليار دولار في 2025، مع عقود مربحة مع جهات حكومية وتجارية.

تستعد شركة سبايس إكس "SpaceX" الرائدة في مجال الفضاء والمملوكة للثريّ الأميركي إيلون ماسك، لطرح أسهم بناء على تقييم إجمالي لأصولها بقيمة 800 مليار دولار، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عدّة، وهو أعلى تقييم في العالم لشركة غير مدرجة في البورصة. ويوازي هذا التقييم ضعف ما كان عليه في آخر عملية بيع أسهم قبل خمسة أشهر فقط.

وسيسهم نجاح هذه العملية وفقاً لوكالة فرانس برس اليوم السبت، في زيادة ثروة مالك الشركة إيلون ماسك الذي أصبح في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أول رجل في العالم تبلغ ثروته 500 مليار دولار، بحسب موقع فوربس. وتقول وسائل إعلام إنه ما زال يملك نحو 42 % من رأسمال الشركة. وقال مصدر مطلع لوكالة بلومبيرغ مساء الجمعة، إن سبايس إكس قد تُقدم على طرح عام أولي في أواخر العام المُقبل.

وأضاف المصدر أن التفاصيل، التي ناقشها مجلس إدارة سبايس إكس يوم الخميس في مركزها في ولاية تكساس، قد تتغير بناء على اهتمام البائعين والمشترين من داخل الشركة أو عوامل أخرى. وصرح مصدر آخر أن سعر السهم قيد المناقشة أعلى من 400 دولار، مما يُقدر قيمة سبايس إكس بما يراوح بين 750 و800 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم الأخير زيادة كبيرة عن سعر 212 دولاراً للسهم الذي سجل في يوليو/تموز الماضي، عندما جمعت الشركة الأموال وباعت الأسهم بتقييم 400 مليار دولار.

و أدى خبر تقييم سبايس إكس إلى ارتفاع أسهم شركة إيكو ستار "EchoStar Corp" وهي شركة تلفزيونية فضائية ولاسلكية، بنسبة تصل إلى 18%. وفي الشهر الماضي، وافقت إيكوستار على بيع تراخيص الطيف إلى سبيس إكس مقابل 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاق سابق لبيع حوالي 17 مليار دولار من الطيف اللاسلكي إلى شركة ماسك. وو سّعت "سبيس إكس" نشاطها في تزويد خدمات الإنترنت المنزلي عبر "ستارلينك"، ودخلت قطاع الهواتف المحمولة من خلال شراكة مع "تي موبايل" في الولايات المتحدة. لكن حقوق الطيف الجديدة ستحسن بشكل كبير قدرتها على الاتصال بالهواتف المحمولة في المناطق النائية التي لا تصلها أبراج الهواتف.

وذكرت صحيفة ذا إنفورميشن "The Information"، نقلًا عن أشخاص مطلعين على المناقشات الجمعة، أن سبيس إكس أبلغت المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية أنها تهدف إلى طرح عام أولي للشركة بأكملها في النصف الثاني من العام المقبل. ووفقاً لبلومبيرغ، فإن طرح 5% من أسهم سبايس إكس في البورصة يعني جمع 40 مليار دولار، وهو أكبر طرح أولي، متجاوزاً بكثير طرح أرامكو السعودية البالغ 29 مليار دولار في عام 2019. باعت الشركة 1.5% فقط من أسهمها في ذلك الطرح، وهي حصة أصغر بكثير مما تتيحه غالبية الشركات المدرجة.

وأسس إيلون ماسك شركة سبايس إكس في العام 2002، وفرضت نفسها فاعلاً أساسياً في قطاع الفضاء، ولا سيما مع صواريخها "فالكون 9" التي أطلقت حتى الآن مهمات عدة إلى الفضاء، سواء لوضع أقمار اصطناعية في مدار الأرض أو لنقل معدات للرواد المقيمين في محطة الفضاء الدولية. وتنوي سبايس إكس إرسال مركباتها ستار شيب " Starship " إلى القمر والمريخ خلال العامين المقبلين. كما تعد سبايس إكس رائدة في توفير خدمات الإنترنت من مدار أرضي منخفض عبر ستارلينك، وهو نظام يضم أكثر من 9000 قمر صناعي، ويتفوق بفارق كبير على منافسيه، بما في ذلك أمازون ليو التابعة لشركة أمازون.

وظهرت شركة سبايس إكس الأميركية لأول مرة ضمن قائمة أفضل 100 شركة مصنعة للأسلحة في تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الاثنين الماضي، بعدما تضاعفت إيراداتها في قطاع الأسلحة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 1.8 مليار دولار. ووفقاً لموقع ياهو فاينانس "yahoo finance"، فمن المتوقع أن تنمو مبيعات الشركة إجمالاً وليس من الأسلحة فقط، بأكثر من 50% لتصل إلى 13.3 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو أرباحها بنسبة 50% لتصل إلى 4.5 مليارات دولار.

وسبق أن حصلت سبايس إكس على عقود مربحة مع جهات حكومية وتجارية، بما في ذلك عقود بقيمة 733.5 مليون دولار لمهام فضائية للأمن القومي في إطار برنامج إطلاق الفضاء للأمن القومي (NSSL) المرحلة 3 المسار1. كما فازت سبايس إكس بعقد بمليارات الدولارات في عام 2021 مع وكالة ناسا للمساعدة في بناء مركبة فضائية لاستكشاف القمر البشري على المدى الطويل في إطار برنامج أرتميس. قد تساعد هذه العقود على ضمان إيرادات ثابتة واستمرار التعاون مع جهات موثوقة.