ماسك يدمج أعماله في الفضاء والذكاء الاصطناعي بصفقة قياسية

- استحوذت سبايس إكس على شركة إكس إيه آي لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي مع الفضاء، مما يمنحها زخماً في سباق التكنولوجيا. - تسعى سبايس إكس لإطلاق 42000 قمر صناعي من ستارلينك لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة الشمسية، مما يعزز كفاءة التكلفة والطاقة. - شراء إكس إيه آي يعد أكبر صفقة اندماج، مدعومة باستثمارات تسلا، وتسعى سبايس إكس لجمع 50 مليار دولار بقيمة سوقية 1.5 تريليون دولار.

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن شركة سبايس إكس استحوذت على شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، "إكس إيه آي" في صفقة قياسية توحد طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء من خلال دمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع الشركة المصنعة لروبوت الدردشة غروك وشركة الاتصالات الفضائية ستارلينك، وشركته لوسائل التواصل الاجتماعي إكس.

والصفقة، التي أوردتها وكالة رويترز لأول مرة، الأسبوع الماضي، من أكثر عمليات الاندماج طموحاً في قطاع التكنولوجيا حتى الآن، إذ تجمع بين متعاقد في مجال الفضاء والدفاع ومطور ذكاء اصطناعي سريع النمو تتحدد تكاليفه إلى حد بعيد بالرقائق ومراكز البيانات والطاقة. وستعطي هذه الخطة، زخماً جديداً لجهود شركة سبايس إكس لإطلاق مراكز بيانات في المدار حول الأرض في وقت يكافح فيه ماسك من أجل التفوق في سباق الذكاء الاصطناعي المتصاعد بسرعة ضد عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"ميتا" و"أوبن إيه آي" و"أمازون" و"أنثروبيك".

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إنّ قيمة الصفقة تقدر سبايس إكس بتريليون دولار و"إكس إيه آي" بمبلغ 250 مليار دولار، وقال ماسك إنّ "هذا لا يمثل فقط الفصل التالي، بل الكتاب التالي في مهمة سبايس إكس وإكس إيه آي: التوسع... لفهم الكون!". وتهيمن "سبايس إكس" على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية بفضل صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام، كما أنها تمتلك شبكة أقمار صناعية من خلال "ستارلينك".

وأظهرت وثيقة مقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، نشرت السبت، أنّ "سبايس إكس" تسعى إلى إطلاق مليون قمر صناعي حول الأرض وتستغل الطاقة الشمسية لتزويد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بالطاقة. ومراكز البيانات هي العمود الفقري المادي للذكاء الاصطناعي وتتطلب حجماً هائلاً من الطاقة. وذكرت الوثيقة المقدمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية "من خلال الاستفادة المباشرة من الطاقة الشمسية شبه الثابتة بتكاليف تشغيل وصيانة قليلة، ستحقق هذه الأقمار الصناعية تحولاً في كفاءة التكلفة والطاقة مع تقليل التأثير البيئي المرتبط بمراكز البيانات الأرضية بشكل كبير".

ورغم أنه من غير المرجح أن تطلق "سبايس إكس" مليون قمر صناعي في الفضاء، إذ يوجد حالياً 15000 قمر صناعي فقط، فإن مشغلي الأقمار الصناعية يطلبون أحياناً الموافقة على عدد أقمار صناعية أكبر مما يعتزمون نشره للحصول على مرونة في التصميم. وتسعى "سبايس إكس" إلى الحصول على الموافقة على 42000 قمر صناعي من أقمار ستارلينك قبل أن تبدأ في نشر النظام، وتضم الشبكة المتنامية حالياً نحو 9500 قمر صناعي في الفضاء.

وتأتي هذه الخطوة مدعومة باستثمارات سابقة من شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي ضخت الأربعاء الماضي، ملياري دولار في "إكس إيه آي" لضمان الوصول الحصري لتقنيات الذكاء الاصطناعي اللازمة لتطوير الروبوت أوبتيموس وأنظمة القيادة الذاتية، وسط توقعات بأن تساهم شبكة ستارلينك في توفير البنية التحتية لنقل البيانات الفورية لمراكز الحوسبة الفضائية الجديدة. وتسعى "سبايس إكس" إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار بقيمة سوقية تبلغ 1,5 تريليون دولار، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وسيكون هذا الاكتتاب العام الأكبر في التاريخ، متجاوزاً بكثير مبلغ 29 مليار دولار الذي جمعته شركة أرامكو السعودية في عام 2019.

ماسك حقق أكبر صفقة اندماج

كما يشكل شراء "سبايس إكس" لشركة إكس إيه آي رقماً قياسياً جديداً لأكبر صفقة اندماج واستحواذ في العالم، وهو لقب احتفظت به شركة فودافون لأكثر من 25 عاماً عندما اشترت شركة مانسمان الألمانية في صفقة استحواذ قيمتها 203 مليارات دولار في عام 2000، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. ويأتي هذا الاندماج في الوقت الذي تخطط فيه شركة الفضاء لإجراء طرح عام ضخم هذا العام قد تصل قيمته إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار.

(رويترز، العربي الجديد)