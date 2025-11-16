ماستركارد تكشف معاملات احتيالية بـ50 مليار دولار خلال 3 سنوات

كشفت ماستركارد لبطاقات الدفع الإلكتروني، عن اعتراضها معاملات احتيالية بقيمة 50 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، محذرة من أن على المتسوقين الحذر من البرامج الضارة أو "المواقع المزيفة التي تأمل سرقة معلومات بطاقتهم الائتمانية دون قصد". ونصحت أليسا عبد الله، نائب رئيس الأمن في ماستركارد، قائلة: "تأكدوا من أن تسوقكم في العطلات آمن حتى تتمكنوا من التركيز على ما هو أهم".

وأظهر مسح حديث أجرته شركة ماستركارد ونشرته وكالة أسوشييتد برس، اليوم الأحد، أن حوالى نصف المشاركين مستعدون للمخاطرة بالتعامل مع رسائل تبدو احتيالية عند التسوق مقابل احتمال الحصول على تخفيضات كبيرة في موسم تسوق عيد الميلاد ورأس السنة. وبحسب المسح قال 41% من المشاركين فيه إنهم "أكثر حذراً في التعامل مع رسائل الإنترنت وإعلاناتها في هذا الوقت من العام"، إلا أن حوالى نصفهم أقروا بأنهم "سيتجاهلون علامات التحذير الأمنية" إذا رأوا "خصماً كبيراً" أو "هدية مثالية يصعب العثور عليها" في الرسالة التي تصلهم.

واكتشف الكثيرون منهم تعرضهم للاحتيال بالفعل عندما تجاهلوا علامات التحذير في العروض الاحتيالية، حيث استمروا في الشراء رغم الإشارات التحذيرية. وقال ما يقرب من واحد من كل خمسة ممن شملهم استطلاع ماستركارد، إنهم طلبوا سلعاً من هذه العروض، لكنها لم تصل إليهم قَطّ، فيما قال 16% منهم إنهم تسلموا سلعاً مقلدة، رغم أنهم اشتروا سلعاً أصلية ودفعوا ثمنها.

والأسوأ من ذلك، أن هذه العروض قد تكون حيلاً لخداع الناس ودفعهم إلى الكشف عن معلوماتهم الشخصية والمالية، لسرقتها وليس مجرد بيع سلع مقلدة للضحايا. وذكرت ماستركارد أن "رموز الاستجابة السريعة والإعلانات المبهرة بأسعار منخفضة مغرية ليست دائماً هدايا"، محذرةً من أن هذه الصفحات قد "توقعهم في مشاكل".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اعتقال 18 مشتبهاً فيهم من ثلاث عصابات إجرامية بتهمة "إساءة استخدام بيانات بطاقات الائتمان لأكثر من 4.3 ملايين مستخدم في 193 دولة". في الوقت نفسه تقريباً، نشرت شركة كراود سترايك لأمن الإنترنت تقريراً يشير إلى أن الأوروبيين معرضون لأشكال مختلفة من الجرائم الإلكترونية، حيث يمثلون ما يقرب من ربع الضحايا في بعض الفئات.

وتشير تقارير أمنية حديثة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2025، وعن مؤسسة "داتادوم" المتخصصة في أمن التجارة الإلكترونية (تقرير مارس/ آذار 2025)، إلى أن محاولات الاحتيال تزداد بما يصل إلى 30 ضعفاً في فترات الذروة، مثل "الجمعة السوداء"، وأن نحو 65% من المتاجر الإلكترونية حول العالم ما زالت تفتقر إلى أنظمة حماية متقدمة ضد الهجمات الآلية.

وتظهر بيانات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أن المستهلكين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار خلال عام 2024 نتيجة الاحتيال بمختلف أنواعه، بزيادة تجاوزت 25% عن العام السابق، فيما احتل الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت المرتبة الثانية بعد انتحال الهوية من حيث عدد البلاغات. وأمس السبت، وجهت شركة فودافون لشبكات المحمول تحذيرات على نطاق واسع لحماية مستخدمي الهاتف المحمول في ألمانيا من أن يقعوا ضحايا للمحتالين. وقالت الشركة إنه عُرضَت رسالة "احذر: احتيال محتمل!" عبر الهواتف المحمولة في ألمانيا في حوالى 41 مليون مكالمة بين نهاية إبريل/ نيسان ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي المتوسط يكون هناك نحو 210 آلاف تحذير يومياً. وارتفع عدد التحذيرات اليومية بصورة طفيفة أخيراً. وتهدف التحذيرات إلى ضمان أن يتحلى من يتلقون المكالمات بالحذر ولا يكشفون عن بيانات شخصية أو يسلمون أموالاً. وحذرت الشركة أيضاً من مكالمات الاحتيال. ويتعلق الأمر بالأرقام الأجنبية بشكل رئيسي. وبحسب المعلومات المتوفرة، وصل معدل قبول المكالمات البالغ عددها 41 مليون التي أُصدِرَت تحذيرات بشأنها 12% فقط.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)