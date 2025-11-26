ماسايوشي سون... مؤسس سوفت بنك الذي غيّر وجه الاستثمار في التكنولوجيا

- وُلد ماسايوشي سون في اليابان لعائلة كورية وواجه تحديات اجتماعية، مما دفعه للنجاح وانتقل إلى الولايات المتحدة لدراسة الاقتصاد وعلوم الحاسوب، حيث بدأ مسيرته الريادية. - أسس شركة سوفت بنك في 1981، التي تطورت إلى عملاق عالمي في التكنولوجيا والاستثمار، واستثمر في شركات مثل ياهو وعلي بابا، وأطلق صندوق الرؤية بقيمة 100 مليار دولار رغم التحديات. - يُعتبر سون شخصية استثنائية تجمع بين الجرأة والرؤية المستقبلية، ويراهن على التكنولوجيا لتغيير العالم، مؤكدًا على أهميتها في تشكيل المستقبل من خلال مشاريع في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

تراجعت ثروة مؤسس مجموعة "سوفت بنك"، ماسايوشي سون، بنحو خمسة مليارات دولار خلال الأسابيع الماضية، لتنخفض إلى 49.3 مليار دولار بحسب تقديرات فوربس، ما جعله يتراجع إلى المرتبة 32 عالميًا بعد أن كان ثالث أغنى شخص في آسيا في مطلع الشهر. ومع ذلك، يظل سون واحدًا من أكثر الشخصيات تأثيرًا في المشهدين الاقتصادي والتكنولوجي العالميين، بفضل مسيرته الحافلة بالجرأة، والمجازفات، والتحولات الكبرى التي شكّلت ملامح صناعة التكنولوجيا الحديثة.

البدايات الصعبة والهوية المزدوجة

وُلد ماسايوشي سون في 11 أغسطس/آب 1957 بمدينة توسو بمحافظة ساغا اليابانية، لأسرة كورية من المقيمين في اليابان (زاينيتشي كوري). كان والده يعمل في تربية الدواجن قبل أن يتحوّل إلى صناعة الساكي بشكل غير قانوني، ما وفر للأسرة أول مظاهر الثراء في البلدة، أما جده سون جونغ كيونغ فانتقل إلى اليابان خلال فترة الاحتلال الياباني وعمل فيها عامل منجم. واجه سون منذ صغره تمييزًا اجتماعيًا بسبب أصوله الكورية، ومرّ بتجارب قاسية دفعته للتفكير في الانتحار، قبل أن يتحوّل هذا الألم إلى دافع للنجاح، استخدم في المدرسة اسمًا يابانيًا لإخفاء هويته، لكنه قرر لاحقًا استعادة لقبه الكوري الأصلي "سون" رمزًا لهويته ورفضه للإقصاء.

لقاء غيّر المصير

كان اللقاء الحاسم في حياة سون مع رجل الأعمال الشهير دين فوجيتا، مؤسس "ماكدونالدز اليابان". وبعد محاولات عديدة للقائه، نجح سون أخيرًا بالحصول على 15 دقيقة فقط معه في طوكيو. خلال هذه الدقائق، نصحه فوجيتا بتعلم الإنكليزية وعلوم الحاسوب والدراسة في الولايات المتحدة. استجاب سون لهذه النصيحة القيّمة واتخذ قرارًا مصيريًا بترك المدرسة الثانوية في اليابان، ثم سافر إلى أوكلاند، كاليفورنيا، وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره. وبدأ مسيرته التعليمية بدراسة اللغة الإنكليزية في كلية Holy Names والتحق لاحقًا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي؛ إذ تخصص في دراسة الاقتصاد وتخرج فيها عام 1980.

بداية الطريق الريادي في أميركا

لم تكن سنوات الدراسة بالنسبة لسون أكاديمية فقط، بل شكلت نقطة انطلاقه في عالم الأعمال وهي فترة لم تكن مخصصة للدراسة الأكاديمية فحسب. وبمساعدة بعض أساتذته الأكاديميين تمكن من اختراع مترجم إلكتروني مبتكر، وأظهرت براعته التجارية المبكرة عندما نجح ببيعه لاحقًا لشركة شارب العملاقة مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 1.7 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك عزز رأسماله الأولي في تلك المرحلة من خلال مشاريع تجارية أخرى، حيث ربح 1.5 مليون دولار إضافية من نشاط تجاري بسيط ولكنه مدروس، متمثلًا في استيراد أجهزة ألعاب الفيديو المستعملة. ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد، بل أسس شركة ألعاب فيديو تحمل اسم Unison World، وتمكن من بيعها لاحقًا محققًا ربحًا صافيًا يقدر بمليوني دولار.

تأسيس سوفت بنك… من موزّع برمجيات إلى عملاق عالمي

في عام 1981، أسس سون شركة سوفت بنك، التي بدأت بصفة موزّعة للبرمجيات ومجلة تقنية متخصصة. ومع مرور الوقت، توسعت الشركة لتصبح إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا والاستثمار في العالم، ويمتلك سون اليوم 34.2% من أسهمها (حتى ديسمبر/كانون الأول 2022). قاد سون خلال الثمانينيات والتسعينيات توسعًا سريعًا في مجالات البرمجيات والاتصالات، وكان من أوائل المستثمرين الذين آمنوا بالإنترنت. ففي عام 1995 اشترى حصة في ياهو، وأسّس لاحقًا خدمة الإنترنت فائق السرعة Yahoo! BB في اليابان عام 2001. لكن التحول الحقيقي في مسيرته جاء عام 1999 عندما استثمر 20 مليون دولار فقط في شركة علي بابا الصينية. ومع طرح الشركة للاكتتاب العام عام 2014، بلغت قيمة هذا الاستثمار نحو 75 مليار دولار، في واحدة من أنجح الصفقات في تاريخ الاستثمار التكنولوجي.

وحوّل سون شركته تدريجيًا إلى مجموعة استثمارية عالمية تحت اسم SoftBank Group Corp، لتصبح لاعبًا رئيسيًا في أسواق التكنولوجيا المتقدمة. غير أن جرأته الاستثمارية كانت سيفًا ذا حدين؛ إذ تكبّد خسائر هائلة في بعض الأحيان، أبرزها خسارة أكثر من 59 مليار دولار خلال فقاعة الإنترنت عام 2000، وهو ما جعله يُلقّب حينها بـ"أكبر خاسر في التاريخ"، قبل أن يستعيد مكانته لاحقًا. وفي عام 2017، أطلق سون صندوق الرؤية (Vision Fund) بقيمة 100 مليار دولار، لاستثمارها في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات المستقبلية. لكن الصندوق واجه صعوبات كبيرة لاحقًا وسجل خسائر تجاوزت 3.5 تريليونات ين عام 2022 بسبب تراجع تقييم الشركات الناشئة ضمن محفظته.

لم يقتصر طموح سون على التكنولوجيا الرقمية. ففي عام 2018، أعلن عن مشروع ضخم للطاقة الشمسية في السعودية ضمن رؤية 2030 بقدرة 200 جيغاوات، كما تعهّد بتمويل مشاريع للطاقة المتجددة في الهند بحلول 2027، ما يبرز دوره في مجال الطاقة النظيفة. وحتى مايو/أيار 2025 يحتل ماسايوشي سون المرتبة 65 في قائمة فوربس لأثرياء العالم. وفي يناير/كانون الثاني 2025، تولى رئاسة مشروع Stargate الأميركي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في خطوة تؤكد مواصلته الرهان على الثورة التكنولوجية المقبلة. كما أدرج ضمن قائمة TIME 100 AI لعام 2024 تقديرًا لتأثيره العالمي في هذا المجال.

شخصية استثنائية بين المخاطرة والرؤية

تحوُّلُ شركته من شركة اتصالات إلى شركة لإدارة الاستثمارات تحت اسم "سوفت بنك غروب كورب" جعله أحد أبرز المستثمرين في الأسهم حول العالم. وأدت أساليبه الجريئة في الاستثمار إلى نتائج متباينة، بما في ذلك خسائر كبيرة في صندوقي الرؤية الأول والثاني. وفي عام 2013 صنفته مجلة فوربس بالمرتبة 45 ضمن قائمة أقوى الشخصيات في العالم. وفي عام 2017 حصل على جائزة "رائد الأعمال للعام" في حفل Asian Awards، وهو ما يؤكد مكانته العالمية بوصفه قائد أعمال مؤثرًا. حافظ سون لسنوات طويلة على لقب أكبر خاسر في التاريخ. إذ خسر أكثر من 59 مليار دولار خلال أزمة فقاعة الإنترنت عام 2000 عندما انهارت أسهم سوفت بنك. ورغم أن هذا الرقم تجاوزه لاحقًا إيلون ماسك، إلا أنه يظل دليلًا على طبيعة المخاطرة العالية في استثماراته.

ويجمع ماسايوشي سون بين روح المغامر وحسّ الرؤية البعيدة. فهو يراهن على المستقبل حتى في أكثر لحظات السوق اضطرابًا، مؤمنًا بأن التكنولوجيا قادرة على إعادة تشكيل العالم. ورغم التراجع الأخير في ثروته، فإن إرثه في عالم الأعمال يظل ثابتًا: رجل حوّل الأحلام الرقمية إلى واقع، وفتح الباب أمام جيل جديد من المستثمرين ليخوضوا مغامرتهم في رسم ملامح اقتصاد الذكاء الاصطناعي. على مدار أكثر من أربعة عقود، بنى ماسايوشي سون إرثًا يتجاوز الأرقام والمليارات. فقد جمع بين الشجاعة المفرطة والإيمان العميق بالمستقبل، مؤمنًا بأن التكنولوجيا ليست مجرد صناعة بل أداة لتغيير العالم. ورغم التراجع الأخير في ثروته، يبقى سون في نظر كثيرين عرّاب الاستثمار التكنولوجي، ورمزًا للرؤية التي تسبق زمنها، في عالم يتشكل اليوم على الخط الفاصل بين الذكاء الاصطناعي ورأس المال المغامر.