- تحولت كرة القدم إلى صناعة عالمية تساهم في التنوع الاقتصادي، خاصة في دول الخليج التي تسعى لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الطاقة، مما جعلها جاذبة للصناديق الاستثمارية الخليجية. - تعتمد صناعة كرة القدم على قاعدة جماهيرية ضخمة وتوسع قنوات الإيرادات مثل حقوق البث والرعايات، حيث تتحول الأندية الكبرى إلى منصات ترفيهية وإعلامية متكاملة. - تلعب البنوك والمؤسسات المالية دوراً متزايداً في تمويل صناعة كرة القدم في الخليج، مع توقع زيادة الطلب على خدمات التمويل والاستشارات الرياضية استعداداً لاستضافة السعودية لكأس العالم 2034.

قالت رئيسة قسم الاستشارات لما بعد الاستثمار في مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات العالمية لدى "يو بي إس UBS" ماريانا مامو، إن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة، بل تحولت إلى صناعة تساهم في التنوع الاقتصادي خاصة لدول الخليج التي تستهدف تحقيق ذلك في اقتصاداتها التي تعتمد على الطاقة بشكل رئيس.

وأضافت في حوار مع "العربي الجديد" أن تقرير مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات العالمية في بنك "يو بي إس" لعام 2026، بعنوان "تطور كرة القدم: من لعبة إلى صناعة عالمية"، كشف مساهمة التغييرات الهيكلية في طرق اللعب، والابتكارات التكنولوجية، والتحولات الاقتصادية، في إعادة تعريف القيمة التجارية والاستثمارية لهذه الرياضة عالمياً، مشيراً إلى أن مرونة الإيرادات وتنوعها في قطاع الرياضة باتت تحظى باهتمام متزايد من الصناديق المؤسسية والخاصة وصناديق الثروة السيادية التي تسعى لإدماج هذه الأصول النادرة في محافظها الاستثمارية، ولا سيما الصناديق الخليجية منها.

وفي السطور القادمة نص الحوار مع ماريانا مامو:

* تحولت كرة القدم خلال العقدين الأخيرين إلى صناعة عالمية تتجاوز حدود الرياضة، فما هي أبرز العوامل التي جعلتها اليوم قطاعاً اقتصادياً جاذباً للمؤسسات الاستثمارية الكبرى وليس فقط للمستثمرين الأفراد؟

** تتمثل أبرز عوامل قوة صناعة كرة القدم في قاعدتها الجماهيرية العالمية الضخمة، وندرة الأصول النخبوية، واستمرار الطلب على المحتوى المباشر، وتوسع قنوات تحقيق الإيرادات، وارتفاع مستوى الاحترافية في إدارة الأندية، وباعتبارها الرياضة الأكثر شعبية والتي يتابعها نحو 5 مليارات شخص تتمتع كرة القدم بقدرة استثنائية على جذب الجماهير على نطاق يصعب على معظم قطاعات الترفيه الأخرى الوصول إليه.

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ويجري اليوم تحقيق إيرادات ضخمة من هذا الاهتمام الجماهيري وذلك عبر حقوق البث والرعايات والمبيعات التجارية والإيرادات المحققة خلال أيام المباراة، واستخدام الملاعب، وتبادل اللاعبين، والمنصات الرقمية، وأساليب التفاعل مع المشجعين القائمة على تحليل البيانات. أما بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين فلا تكمن الجاذبية في مصدر دخل واحد، بل في مزيج من الأصول النادرة، والطلب الجماهيري الدائم، وقيمة العلامة التجارية، وتنوع الإيرادات، وارتفاع مستويات الانضباط التشغيلي.

* حقق أكبر 20 نادياً في العالم إيرادات قياسية خلال الموسم الماضي، في رأيكم ما هي أهم محركات نمو أرباح شركات كرة القدم حالياً؟ وهل لا تزال حقوق البث المصدر الرئيسي للإيرادات، أم أن هناك مصادر جديدة بدأت تقود هذا النمو؟

** لا تزال حقوق البث تمثل ركيزة أساسية في اقتصاد كرة القدم، ولكنها لم تعد المحرك الوحيد للنمو. فاليوم، يأتي الجزء الأكبر من النمو من الأنشطة التجارية المتنوعة مثل الرعايات والمبيعات وتجارب الضيافة المتميزة خلال المباراة. كما يتم تحقيق إيرادات من خلال الجماهير الدولية، والتفاعل الرقمي، والاستفادة من الملاعب خارج أيام المباريات.

وتتحول الأندية الكبرى إلى منصات ترفيهية وإعلامية متكاملة، خاصة أن استهلاك المحتوى لم يعد يقتصر على متابعة المباراة عبر التلفزيون لمدة 90 دقيقة فقط. وتؤكد بيانات تقرير "أندية كرة القدم الأكثر ربحية في عام 2026" الصادر عن ديلويت هذا التوجه، حيث حققت الأندية العشرون الأكبر، إيرادات بلغت 12.4 مليار يورو خلال موسم 2024/2025، فيما وصلت الإيرادات التجارية إلى 5.3 مليارات يورو، متجاوزة إيرادات البث التلفزيوني البالغة 4.7 مليارات يورو، وإيرادات أيام المباريات البالغة 2.4 مليار يورو. ويشير ذلك إلى أن النمو بات مدفوعاً بشكل متزايد بتوسع العلامات التجارية، وزيادة إنتاجية الملاعب، والاستفادة من بيانات المشجعين، في حين تظل حقوق البث التلفزيوني عنصراً أساسياً في منظومة كرة القدم.

* شهد القطاع الرياضي دخولاً متزايداً للبنوك والمؤسسات المالية عبر القروض، والتمويل المهيكل، وتمويل الملاعب، والاستحواذات، فكيف ترون تطور دور البنوك في تمويل صناعة كرة القدم خلال السنوات المقبلة؟ ولا سيما بنوك دول الخليج؟

** من المرجح أن تلعب البنوك والمؤسسات المالية دوراً أكبر خلال السنوات المقبلة مع تزايد تعقيد أصول كرة القدم وارتفاع احتياجاتها الرأسمالية. أما بالنسبة للمؤسسات المالية الخليجية، فمن المرجح أن يزداد حضورها في هذا المجال، في ظل توجه المنطقة إلى الاستثمار في الرياضة بوصفها جزءاً من استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد.

ومع سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير كرة القدم المحلية وخصخصتها، يمكن للبنوك أن تلعب دوراً مهماً في تقديم الاستشارات والتمويل. ففي السعودية تحديداً، من المتوقع أن يسهم الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 في زيادة الطلب على خدمات التمويل والاستشارات المتعلقة بالملاعب والنقل ومرافق الإقامة والبنية التحتية الخاصة بالحدث.

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* تتحول الأندية تباعاً إلى أصول استثمارية ذات تدفقات نقدية متنوعة، فما المعايير التي تجعل نادياً لكرة القدم فرصة استثمارية ناجحة من منظور المستثمر المؤسسي في دولة من دول الخليج بتقديركم؟

** من منظور المستثمرين، ينبغي أن يجمع الاستثمار الناجح في كرة القدم بين الحضور الرياضي القوي والقدرة على تحقيق عوائد استثمارية مستدامة. وتشمل أبرز المعايير وجود قاعدة جماهيرية واسعة ومتفاعلة، وقيمة قوية للعلامة التجارية تتجاوز حدود السوق المحلية، وتنوع مصادر الإيرادات، إلى جانب القدرة على ضبط التكاليف.

وتستطيع الأندية ذات الشعبية العالمية تحقيق إيرادات ضخمة بهوامش ربح عالية من الرعايات التجارية، والمبيعات، والمنصات الرقمية، وكذلك الجماهير، ما يساعدها على الحد من التأثير المالي لأي تراجع في النتائج الرياضية خلال موسم معين. كما يبحث المستثمرون عن عوامل أخرى مهمة مثل الحوكمة وتوافر البنية التحتية الحديثة للملاعب أو إمكانية تطويرها، وكفاءة أكاديميات اللاعبين، إلى جانب إمكانات تحقيق الربح من المنصات الرقمية.

وبالنسبة للمستثمرين في منطقة الخليج، قد تأتي القيمة الاستراتيجية عبر توافق الاستثمار مع أهداف السياحة أو الترفيه أو التنمية الوطنية، فضلاً عن تعزيز الحضور العالمي، وبناء شراكات استراتيجية مع قطاعات الإعلام والضيافة.

* في المقابل، ما أبرز المخاطر التي ينبغي أن ينتبه إليها المستثمرون عند ضخ رؤوس الأموال في الأندية أو المشاريع الرياضية، خاصة في ظل تقلب النتائج الرياضية والتغيرات التنظيمية؟

** ينطوي الاستثمار في كرة القدم على مجموعة من المخاطر التي لا تتوافر بالضرورة في فئات الأصول التقليدية، فالأداء الرياضي بطبيعته متقلب، وقد تؤدي النتائج السلبية إلى تراجع عوائد الجوائز المالية والبث التلفزيوني، وجاذبية الرعايات، وقيمة اللاعبين، كما يمثل خطر الاستبعاد أحد أبرز التحديات في كرة القدم الأوروبية، لما له من تأثير مباشر على الإيرادات وثقة المستثمرين. كما تعد المخاطر التنظيمية مثل قواعد الاستدامة المالية، وقيود الملكية، وإدارة الدوري، وأهلية المشاركة في المسابقات، والعقوبات المحتملة مهمة أيضاً.

فضلاً عن ضرورة نظر المستثمرين إلى عوامل أخرى، مثل ارتفاع أجور اللاعبين، وتقلبات سوق التبادلات، ومحدودية السيولة، ومخاطر السمعة، وردات فعل الجماهير، وضغوط حقوق البث، وتحدي تحويل الاهتمام العالمي إلى تدفق نقدي مستدام. ولهذا السبب، تبقى عمليات التقييم والاختيار الدقيق عوامل أساسية لنجاح الاستثمار، وبالتالي ينبغي التركيز على الأصول المناسبة، وأطر الحوكمة الملائمة، ومدى توافق الاستثمار مع الأهداف الاستراتيجية، بدلاً من التعامل مع كرة القدم بوصفها فرصة استثمارية موحدة. وفي منطقة الخليج، يشير هذا أيضاً إلى نهج أكثر انتقائية، حيث يتم توظيف رأس المال في المجالات التي تحقق قيمة استراتيجية وتجارية مستدامة.

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* شهدت دول الخليج خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في الاستثمار في الأندية والبطولات والبنية التحتية الرياضية. كيف تقيمون هذا التوسع؟ وهل يعكس توجهاً اقتصادياً طويل الأجل، أم أنه لا يزال في مرحلة بناء السوق؟

** يبدو أن توسع منطقة الخليج في كرة القدم يتجاوز كونه توجهاً مؤقتاً أو قصير الأمد، بالرغم من أن السوق لا يزال في مرحلة التطور والنمو. فالمنطق الاستراتيجي وراء هذه الاستثمارات واضح، حيث تسهم الرياضة في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز السياحة وزيادة الانتشار العالمي، وتحفيز مشاركة الشباب، وتطوير قطاعي الإعلام والترفيهية.

وتشير استضافة قطر لكأس العالم 2022، ورؤية السعودية 2030، والبنية التحتية الرياضية المتقدمة في الإمارات، إلى جانب استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، إلى وجود توجه سياسي طويل الأمد، وليس مجرد استثمارات منفردة. وستتمحور المرحلة المقبلة حول تحويل هذه الطموحات إلى قيمة اقتصادية مستدامة عبر تطوير الدوريات المحلية، وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب وترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتوجيه الاستثمارات بكفاءة. ورغم أن المنطقة تمتلك فرصاً واعدة لتحقيق ذلك، سيبقى استمرار الاحترافية عاملاً حاسماً في تحويل الطموحات الرياضية إلى عوائد اقتصادية مستدامة.

* إلى أي مدى يمكن أن يسهم الاقتصاد الرياضي في دعم خطط التنويع الاقتصادي في دول الخليج؟ وما القطاعات التي تتوقعون أن تكون الأكثر استفادة، سواء في السياحة أو الضيافة أو الترفيه أو العقارات أو الإعلام؟

** يمكن للاقتصاد الرياضي أن يساهم بشكلٍ فعال في دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في منطقة الخليج، كونه يعزز النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية. فالفعاليات الكبرى والاستثمارات في كرة القدم تخلق طلباً متزايداً على قطاعات السياحة والضيافة والطيران والمأكولات والمشروبات والتجزئة.

كما تسهم الرياضة في دعم قطاعات الإعلام والترفيه من خلال حقوق البث المباشر، ومنصات البث الرقمي، وإنتاج المحتوى، والرعايات، والتفاعل الرقمي مع الجماهير. وإلى جانب الفعاليات الرياضية، تبرز فرص واسعة في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتطوير العمراني، من خلال الملاعب ومراكز التدريب والمشاريع متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية الرياضية. كما يُمكن لقطاعات الصحة والعافية والتعليم والتكنولوجيا أن تستفيد من خلال الأكاديميات الرياضية ومنصات المشجعين ونماذج الأعمال القائمة على المشاركة.

ومن المرجح أن تتحقق أكبر المكاسب الاقتصادية عندما يتم إدماج الرياضة ضمن منظومة اقتصادية أوسع، تخلق نشاطاً مستداماً، وتوفر فرصاً للقطاع الخاص، وتسهم في تطوير القدرات المحلية.

* تشير تقديراتكم إلى أن كأس العالم 2026 قد يضيف نحو 41 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي. كيف ستتوزع هذه المكاسب بين القطاعات المختلفة؟ وهل يمكن لدول الخليج، رغم عدم استضافتها البطولة، أن تستفيد اقتصادياً من هذا الحدث العالمي؟

** يستند تقدير رقم 41 مليار دولار إلى دراسة للأثر الاقتصادي الاجتماعي أعدتها مؤسسة "Open Economics" بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومنظمة التجارة العالمية، وتعزو الجزء الأكبر من هذه العوائد إلى خلق فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الإنفاق على السفر والسياحة، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية المرتبطة باستضافة البطولة في الدول المستضيفة وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولذلك، من المتوقع أن تتركز الفوائد الاقتصادية المباشرة في الدول والمدن المستضيفة، ولا سيما في قطاعات السياحة والضيافة والنقل والأغذية والمشروبات والتجزئة والأمن والإعلام وإدارة الفعاليات.

أما دول الخليج، فمن غير المرجح أن تحقق المكاسب المباشرة نفسها التي ستحققها الأسواق المضيفة، ولكنها قد تستفيد بصورة غير مباشرة من مستويات المشاهدة والتفاعل الجماهيري العالمية التي ترافق البطولة. وهذا بدوره يخلق فرصاً لشركات الطيران والإعلام والمعلنين والجهات الراعية ومقدمي خدمات الضيافة ومنظمي الرحلات السياحية وتجار التجزئة والمنصات الرقمية من خلال زيادة قاعدة العملاء، وتعزيز انتشار العلامة التجارية، وخلق مصادر إيرادات جديدة.

* في ظل النمو المتسارع للاستثمارات الرياضية حول العالم، كيف تتوقعون مستقبل تطور هذه الصناعة خلال السنوات العشر المقبلة وحصة دول الخليج فيها؟ وهل ترون أنها ستصبح إحدى فئات الأصول الاستثمارية الرئيسية في المحافظ الاستثمارية العالمية؟

** خلال العقد القادم، من المتوقع أن تصبح صناعة الرياضة أكثر عالمية واعتماداً على البيانات، وأكثر ارتباطاً بالإعلام والاستثمارات المؤسسية. ومن المرجح أن يأتي النمو من عدة محاور تشمل الابتكار الإعلامي، والسياحة الرياضية، ورؤوس الأموال الخاصة، والتكنولوجيا، والبيانات، وتفاعل الجماهير، ونمو الرياضات النسائية والتوسع في الأسواق الناشئة.

وتتمتع دول الخليج بمكانية مميزة تؤهلها إلى لعب دور بارز في هذا النمو بفضل قدراتها الاستثمارية، وطموحاتها في استضافة الفعاليات العالمية، واستثماراتها المتواصلة في البنية التحتية، إلى جانب استراتيجياتها الرامية إلى التنويع الاقتصادي.

في الوقت نفسه، ينبغي التعامل بحذر مع فكرة اعتبار الرياضة فئة أصول رئيسية في محفظة الاستثمار العالمية النموذجية. فرغم أنها تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين، لا تزال قطاعاً متخصصاً وعالي المخاطر نسبياً. كما تختلف العوائد بشكل كبير تبعاً للدوري الرياضي، والموقع الجغرافي، ونموذج الحوكمة، وهيكل الإيرادات، والنتائج الرياضية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون القدرة على تحمل المخاطر والخبرة اللازمة، يمكن أن تمثل الرياضة فرصة استثمارية واعدة، خاصة في الأسواق الخاصة، والأصول الحقيقية، والإعلام والترفيه. ولكن ينبغي التعامل معها بانتقائية، بدلاً من اعتبارها فئة استثمارية واسعة النطاق مشابهة لفئات الأصول التقليدية.