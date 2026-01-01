ماذا ينتظر 1.1 تريليون دولار قيمة محفظة "بيركشاير" بعد تقاعد بافيت؟

- تولى غريغ آبل قيادة "بيركشاير هاثاواي" بعد تقاعد وارن بافيت، ويترقب المستثمرون كيفية تأثيره على الشركة، خاصة مع امتلاكها لأصول ضخمة. - الأسواق تراقب كيفية تخصيص السيولة المتدفقة من أعمال الشركة، وما إذا كان آبل سيعرض رؤيته لبيركشاير في الرسالة السنوية للمساهمين، خاصة مع استثمارها في "ألفابت". - يظل وارن بافيت مصدر إلهام بنصائحه الاستثمارية وأخلاقياته الصارمة، مشدداً على أهمية النظام الرأسمالي الأميركي ونصائحه للشباب في اختيار شريك الحياة.

مع بداية العالم الجديد تتطلع أنظار المستثمرين في وول ستريت إلى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "بيركشاير هاثاواي" العملاقة التي ظل على رأسها ولستة عقود واحد من ألمع المستثمرين بالعالم وهو وارن بافيت، الذي أعلن عن تقاعده من موقع القيادة مع نهاية العام، رغم بقائه في منصب رئيس مجلس الإدارة.

الرئيس الجديد للعملاق المالي هو غريغ آبل، أحد تلاميذ بافيت، الذي يوصف في عالم الأسواق بأنه متحفظ وقليل الظهور، على عكس الأسطورة بافيت، البالغ من العمر 95 عاما، والذي كان محط أنظار ومتابعة الملايين من هواة الاستثمار، وللدرجة التي كانت تجعل الآلاف يتابعون كلمته السنوية في فبراير/شباط من كل عام في إحدى ساحات مدينته أوماها، بولاية نبراسكا الأميركية.

ورغم تعهد بافيت بالصمت ليسمح لخلفه بالوقت اللازم لتنفيذ سياساته وبداية عهد جديد في "بيركشاير هاثاواي"، فإن الأسواق لا بد أن تقارن بين المستثمر الذي حول الشركة من مصنع نسيح متعثر في ولاية نيو إنغلاند إلى عملاق مالي بقيمة 1.1 تريليون دولار، يشمل قطاعات السكك الحديدية والمرافق العامة وأعمال التأمين.

تمتلك الشركة أكثر من 350 مليار دولار نقداً وسندات خزانة قصيرة الأجل، إضافة إلى 283 مليار دولار في أسهم متداولة علناً. كما سيدقق المستثمرون في كيفية تخصيص آبل لما يقارب 900 مليون دولار من السيولة التي تتدفق أسبوعياً من أعمال الشركة.

لدى المستثمرين أسئلة أكثر من الإجابات وهم ينتظرون ليروا كيف سيبدأ آبل، الذي عمل طويلاً ضمن قيادات بيركشاير، في ترك بصمته. وهم حريصون على معرفة ما إذا كان سيلتزم بفلسفة الاستثمار القيمي التي انتهجها بافيت، والتي تعني في السنوات الأخيرة أن بيركشاير تجاوزت عدداً من الصفقات الكبرى وتجنبت الكثير من استثمارات التكنولوجيا البراقة.

وقد أشار آبل، وهو كندي تدرج في صفوف قسم المرافق العامة في بيركشاير، إلى أن فلسفة الاستثمار في الشركة لن تتغير عندما يتولى القيادة.

وقد اعتاد المستثمرون في فبراير/ شباط أن يدققوا في رسالة بافيت السنوية إلى المساهمين. لكنه أعلن أنه لن يكتب الرسالة المقبلة، وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان آبل سيستخدم الرسالة السنوية لعرض رؤيته لبيركشاير.

ويركز المستثمرون بشكل خاص على ما إذا كان آبل قد شارك في استثمار بيركشاير البالغ 4.3 مليارات دولار في شركة "ألفابت" المالكة لغوغل في أواخر عام 2025، أم أن بافيت هو من وافق على الصفقة. وإذا كان آبل محركاً رئيسياً لهذا الاستثمار، فقد يرى المستثمرون في ذلك إشارة إلى أن بيركشاير منفتحة على القيام برهانات كبيرة على شركات تكنولوجيا سريعة النمو.

نصائح مستثمر عبقري

لكن رحيل بافيت عن رئاسة بيركشاير لن يعني اختفاءه بصفة ملهم للمستثمرين الطامحين، فقد أكسبته نصائحه بشأن الاستثمار والحياة ملايين المتابعين الذين كانوا يقرأونها ويستمعون إليها بشغف.

ومن أشهر الاقتباسات التي قالها "كن خائفاً عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعاً عندما يكون الآخرون خائفين"، حيث تلخص هذه العبارة نهجه الاستثماري القائم على شراء الأسهم والشركات التي خرجت عن دائرة الاهتمام عندما تُباع بأقل من قيمتها الحقيقية كما يقدّرها.

كما حثّ المستثمرين على الالتزام بالقطاعات التي يفهمونها وتقع ضمن "دائرة كفاءتهم"، وقدم هذه القاعدة الكلاسيكية: "القاعدة رقم 1: لا تخسر المال أبداً. القاعدة رقم 2: لا تنسَ أبداً القاعدة رقم 1".

وتقول وكالة أسوشييتدبرس في تقرير لها إن بافيت حرص أثناء مسيرته على رأس "بيركشاير" على تطبيق معايير أخلاقية على كل من يعمل لديه، وكان يطبق قاعدة أوردها في إحدى رسائله تقول "إذا خسرتم مالاً للشركة فسأكون متفهماً؛ أما إذا خسرتم ذرة واحدة من سمعة الشركة فسأكون بلا رحمة".

وقد ظل بافيت ثابتاً في إيمانه بالنظام الرأسمالي الأميركي، وكتب في عام 2021: "لم تكن هناك حاضنة أطلقت الإمكانات البشرية مثل أميركا. وعلى الرغم من بعض الانقطاعات الشديدة، كان التقدم الاقتصادي لبلادنا مذهلاً".

أوضح بافيت للمستثمرين أن كثيراً من الشركات قد تحقق أداءً جيداً عندما تكون الأوقات مواتية وينمو الاقتصاد، لكن الأزمات تكشف دائماً عما إذا كانت الشركات تتخذ قرارات سليمة.

كان بافيت ينصح الشباب دائماً بمحاولة مخالطة أشخاص يشعرون بأنهم أفضل منهم، لأن ذلك سيساعدهم على تحسين حياتهم، وقال إن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على اختيار شريك الحياة، الذي قد يكون أهم قرار في الحياة.