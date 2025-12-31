ماذا يعني تراجع الفائدة العقارية الأميركية إلى أدنى مستوى في 2025؟

- شهدت أسعار الفائدة على القروض العقارية في الولايات المتحدة انخفاضاً في عام 2025، مما أدى إلى انتعاش سوق الإسكان وزيادة الطلب على المنازل، رغم استمرار مشكلة القدرة على تحمل التكاليف بسبب ارتفاع أسعار المنازل. - يتوقع أن يتفوق نمو الأجور على ارتفاع الأسعار، مما قد يتيح لشريحة أوسع من الأميركيين تحقيق حلم التملك، رغم تردد البائعين في طرح منازلهم بسبب أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً. - يبقى تماسك سوق العمل عاملاً حاسماً، حيث يحذر الخبراء من تأثيرات تسريحات العمال المدفوعة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي على تعافي سوق الإسكان.

سجّلت أسعار الفائدة على القروض العقارية في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها خلال عام 2025، في تطور من شأنه أن يضخ زخماً جديداً في سوق الإسكان، الذي عانى ركوداً واضحاً على مدار معظم العام المنصرم. وبحسب بيانات صادرة عن فريدي ماك (Freddie Mac)، تراجع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية الثابتة لأجل 30 عاماً إلى 6.15% هذا الأسبوع، مقارنة بنحو 7% في يناير/كانون الثاني 2025. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في المؤسسة سام خاطر وصفه هذا التراجع بأنه "إشارة مشجعة لمشتري المنازل المحتملين مع دخول العام الجديد".

وتسود حالة من التفاؤل الحذر بين مراقبي القطاع، إذ تشير التوقعات إلى أن أسعار المنازل ستصبح أقل كلفة من حيث القيمة الحقيقية، مع ترجيح أن يتفوق نمو الأجور على وتيرة ارتفاع الأسعار، ما قد يقرّب حلم التملك من شريحة أوسع من الأميركيين، حتى في حال لم تشهد أسعار الفائدة مزيداً من الانخفاض الكبير. ويبدو أن الطلب الكامن لدى المشترين بدأ بالتحرك بالفعل، إذ ارتفع مؤشر عقود شراء المنازل القائمة لأربعة أشهر متتالية، ليبلغ في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى مستوى له منذ مطلع عام 2023، وفق ما أعلنته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين هذا الأسبوع.

وقال كبير الاقتصاديين في موقع "ريلتور" (Realtor.com)، جويل بيرنر إن هذه التطورات ساعدت السوق "على اكتساب بعض الزخم خلال الفترة التي تُعد تقليدياً الأبطأ في العام"، بحسب بلومبيرغ، مضيفاً أنه "في حال استمر هذا الاتجاه مع دخول موسم الذروة في 2026، فقد نشهد أرقام مبيعات أقوى بكثير مقارنة بمعظم فترات 2025". ومع ذلك، لا خلاف على أن مشكلة القدرة على تحمل التكاليف أبقت عدداً كبيراً من المشترين المحتملين خارج السوق خلال العام الجاري، إذ لا تزال المساكن باهظة الثمن بالنسبة لكثيرين. فرغم انحسار موجة الارتفاع الحاد في الأسعار التي شهدها السوق خلال فترة الجائحة، فإن الأسعار لا تزال تسجل زيادات، لا سيما في المناطق التي تعاني نقصاً في المعروض.

في المقابل، أحجم كثير من البائعين المحتملين عن طرح منازلهم في السوق، في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً، ما يقلل الحافز للتخلي عن القروض منخفضة الكلفة التي حصلوا عليها قبل سنوات. وخلال الأشهر الأخيرة، سحب بعضهم عروض البيع انتظاراً لتوقيت أكثر ملاءمة. وبحسب تقرير أوردته بلومبيرغ الأربعاء، فحتى إذا شهد السوق انتعاشاً خلال العام المقبل، فسيكون ذلك انطلاقاً من قاعدة منخفضة جداً، إذ اقتربت مبيعات المنازل القائمة من أدنى مستوياتها في نحو 30 عاماً خلال أعوام 2023 و2024 و2025. وتشير توقعات جمعتها بلومبيرغ في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه حتى مع تسجيل نمو بنسبة 6.3% في 2026، ستظل المبيعات بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة.

أما السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً، فترتكز على تماسك سوق العمل، الذي يبقى عاملاً غير مضمون. ويحذر كبير الاقتصاديين في "موديز" (Moody’s Analytics) مارك زاندي من أن موجة تسريحات محتملة مدفوعة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي قد تضرب العمال الأصغر سناً على وجه الخصوص، ما قد يقوض أي تعافٍ مرتقب في سوق الإسكان. وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة نفسها، لا يُتوقع حدوث تحركات كبيرة في المستقبل القريب، إذ لمّح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفّض سعر الفائدة المرجعي ثلاث مرات خلال 2025، إلى إمكانية تنفيذ خفض واحد أو خفضين فقط خلال عام 2026.