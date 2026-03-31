ماذا لو أنهى ترامب الحرب من دون فتح هرمز أمام السفن التجارية؟

- تتزايد التوترات حول مضيق هرمز مع سعي إيران لفرض ضرائب على السفن، مما يؤثر على سوق الطاقة العالمي ويزيد من توقعات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء بسبب توقف تجارة الأسمدة. - أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداداً لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، داعياً الدول الأخرى لتحمل مسؤولية تأمين المضيق وانتقد بعض الدول الأوروبية لعدم تعاونها. - تسعى الولايات المتحدة لإضعاف البحرية الإيرانية والضغط دبلوماسياً على طهران، مع تمديد مهلة فتح المضيق لعشرة أيام، وقد تضغط واشنطن على حلفائها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

تتزايد المؤشرات إلى اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب ورفع المسؤولية عن إدارته في إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية. ماذا لو تحقق هذا السيناريو فعلياً؟ عملياً وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أمس الاثنين على "خطة إدارة مضيق هرمز"، المشروع الآن في مرحلة "الصياغة النهائية" ليتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت الكلي، تليه موافقة مجلس صيانة الدستور ليصبح قانوناً نافذاً. وتفرض الخطة فرض ضرائب على السفن التجارية مقابل خدمات "الأمن والملاحة"، وتمنع السفن التابعة للدول التي تشارك في العقوبات ضد إيران من العبور إلا بدفع "تعويضات".

وبدأت إيران بالفعل بطلب مبالغ تصل إلى مليوني دولار عن كل سفينة تمر بمضيق هرمز لضمان "العبور الآمن". علماً أن الرسوم ليست موحدة، وتشير "بلومبيرغ" إلى أن السفن التابعة لدول "غير معادية" قد تدفع رسوماً أقل، بينما تفرض مبالغ طائلة أو يُمنع عبور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل.

هذه الرسوم ستزيد من حدة الضغوطات على سوق الطاقة العالمي، وقد وصفت وكالة الطاقة الدولية الوضع اليوم الثلاثاء بـ"أكبر صدمة إمدادات في التاريخ"، مع توقف 20 مليون برميل يومياً من النفط (25% من التجارة العالمية المحمولة بحراً). وتوقفت 20% من إمدادات الغاز المسال (LNG) عالمياً، معظمها قادم من قطر والإمارات، بينما اضطرت دول الخليج لخفض إنتاجها بمقدار 11 مليون برميل يومياً لامتلاء خزانات التخزين وعدم القدرة على التصدير.

ويمتد التأثير إلى الأمن الغذائي، حيث يشير تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن 30% من تجارة اليوريا (الأسمدة) عالمياً تمر عبر هرمز. توقفها يعني ارتفاعاً في أسعار الغذاء العالمية بنسبة 18-20% بشكل دائم. وقد توقع البنك المركزي الأوروبي أن استمرار تعطل المضيق سيضيف 0.8 نقطة مئوية لنسب التضخم العالمية بشكل فوري.

وقد ارتفعت كلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة (VLCC) من 120 ألف دولار إلى 420 ألف دولار يومياً. وحتى لو أعلن ترامب "النصر" أو "السلام"، فإن شركات التأمين لن تغطي السفن ما لم يتم تفكيك الألغام الإيرانية ورفع التهديد الصاروخي تماماً، وهو ما قد يستغرق شهوراً.

فقد بدأت بوادر اتجاه ترامب نحو إنهاء الحرب من دون فتح مضيق هرمز تظهر بعدما قلل في تصريحات سابقة من أهمية المضيق بالنسبة للولايات المتحدة، وقال إن إغلاقه مشكلة تخص دولاً أخرى لحلها، فيما النفط الأميركي لا يمر عبر هرمز. ولمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الاثنين إلى احتمال أن يدعو ترامب القادة العرب إلى تغطية تكاليف الحرب في إيران. واليوم الثلاثاء، حث ترامب الدول التي لم تساعد في الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران على شراء النفط الأميركي أو الذهاب إلى مضيق هرمز و"أخذه" من هناك.

خصّ ترامب بريطانيا وفرنسا بالذكر باعتبارهما غير متعاونتين في الحرب التي استمرت شهراً كاملاً والتي أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، وشهدت منع إيران فعلياً حركة ناقلات النفط عبر المضيق.

قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة التي رفضت التدخل في إضعاف إيران، لدي اقتراح لكم: أولاً، اشتروا من الولايات المتحدة، لدينا الكثير، وثانياً، تحلّوا ببعض الشجاعة المؤجلة، واذهبوا إلى المضيق، واحصلوا عليه. سيتعين عليكم البدء في تعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا موجودين من أجلنا".

وتابع "انتهى الجزء الأصعب. اذهب واحصل على نفطك بنفسك!"، كما انتقد فرنسا لعدم سماحها للطائرات التي تحمل إمدادات عسكرية إلى إسرائيل بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية. كما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في إحاطة صحافية، اليوم الثلاثاء، إن المزيد من السفن تتدفق عبر مضيق هرمز. وتابع متحدثاً للصحافيين: "هناك دول حول العالم ينبغي أن تكون مستعدة أيضاً للتدخل في هذا الممر المائي الحيوي".

يأتي ذلك فيما أغلقت طهران إلى حد كبير ممر هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز رداً على الهجمات الأميركية الإسرائيلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأظهرت بيانات من خدمة تتبع الأسعار "GasBuddy" أن متوسط ​​سعر التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة تجاوز أربعة دولارات للغالون لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات يوم الاثنين، في ظل استمرار الحرب الإيرانية.

وتكبدت دول الخليج خسائر ضخمة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، من حيث وقف صادرات النفط والغاز بسبب إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى توقف إنتاج الطاقة وتضرر المرافق التي يحتاج بعضها إلى سنوات من الصيانة لتعود إلى إنتاجها الكامل، إضافة إلى الخسائر التي طاولت الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات منذ بدء الحرب، التي يتخللها قصف إيراني مباشر على دول الخليج للضغط على الثنائي لوقف الحرب.

وتؤكد هذه التصريحات ما نقلته وول ستريت جورنال اليوم الثلاثاء عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما يرجح أن يوسع قبضة طهران المحكمة على الممر المائي ويؤجل عملية إعادة فتحه إلى وقت لاحق.

ويتم نقل حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية عبر المضيق، وفي عام 2024، كانت كمية 84% من النفط الخام و83% من الغاز الطبيعي المسال التي تم شحنها عبر المضيق متجهة إلى الأسواق الآسيوية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي الأيام الأخيرة، خلص ترامب ومساعدوه إلى أن مهمة فتح المضيق ستؤدي إلى تصعيد الصراع لما بعد المدة الزمنية التي حددها من أربعة إلى ستة أسابيع، وقرر أن على الولايات المتحدة تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في إضعاف البحرية الإيرانية ومخزونها الصاروخي، وخفض حدة الأعمال العدائية الحالية، مع الضغط دبلوماسياً على طهران لاستئناف حرية التجارة. وفي حال فشل ذلك، ستضغط واشنطن على حلفائها في أوروبا والخليج لأخذ زمام المبادرة في إعادة فتح المضيق، وفقاً لما أفاد به المسؤولون، وقالوا إن هناك أيضاً خيارات عسكرية يمكن للرئيس أن يقرر بشأنها، لكنها ليست من أولوياته المباشرة.

ويأتي كل ذلك بعدما أعلن ترامب، يوم الخميس الماضي، تمديد مهلة فتح إيران لمضيق هرمز لمدة عشرة أيام حتى السادس من إبريل/ نيسان بعدما قال إن المحادثات "تسير على نحو جيد للغاية"، وصرح في منشور على منصته "تروث سوشال" قائلاً: "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطات الطاقة لمدة عشرة أيام حتى يوم الاثنين السادس من إبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة". وفي وقت لاحق، قال ترامب لقناة فوكس نيوز: "لقد منحتهم مهلة عشرة أيام، وطلبوا سبعة أيام فقط".