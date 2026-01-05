مئات السياح عالقون في سقطرى بسبب توقف الرحلات اضطرارياً

- مئات السياح عالقون في جزيرة سقطرى اليمنية بعد توقف الرحلات الجوية بسبب تصاعد المواجهات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، مما أدى إلى فرض قيود واسعة على الجزيرة. - أكثر من 400 سائح أجنبي، بينهم 60 روسياً، عالقون في الجزيرة، مع توقف الرحلات منذ إعلان حالة الطوارئ في 30 ديسمبر، ودعوات لإبعاد المطار عن الصراع السياسي. - السفارات الأجنبية تتواصل مع الحكومتين السعودية واليمنية لإجلاء السياح، بينما دعت السفارة الأميركية مواطنيها لمراجعة تحذير السفر لليمن.

علق مئات السياح في جزيرة سقطرى اليمنية، بعدما توقفت الرحلات الجوية، أغلبهم ممن اختاروا قضاء احتفالات رأس السنة بها، قبل أن تنقطع بهم السبل ولا يجدون طريقاً للعودة لديارهم.

وجرى توقيف الرحلات من وإلى جزيرة سقطرى بعد فرض قيود واسعة عليها في اليمن، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب تصاعد المواجهات بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والحكومة اليمنية.

وقال وكيل محافظة سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة، يحيى بن عفرار، لوكالة فرانس برس: "لدينا أكثر من 400 سائح أجنبي"، مشيراً إلى أن الرحلات متوقفة. ودعا إلى "إعادة جدولة الرحلات الداخلية والخارجية".

وأكّد مسؤول حكومي محلي آخر لـ"فرانس برس" أن "416 أجنبياً من جنسيات مختلفة، بينهم أكثر من 60 روسياً" عالقون في الجزيرة، موضحاً أن الرحلات الخارجية والداخلية توقفت منذ إعلان حالة الطوارئ في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع، أن مطار سقطرى كان يستقبل "ثلاث رحلات خارجية من أبوظبي أسبوعياً على متنها سياح أجانب"، داعياً إلى "إبعاده عن الصراع السياسي".

ومن جهته، قدّم عامل في وكالة للسفر بسقطرى أرقاماً مشابهة للسياح العالقين، مضيفاً أن معظمهم من الروس. في وقت أفادت دبلوماسية غربية لوكالة فرانس برس أن "عشرات السياح الذين ذهبوا إلى الجزيرة للاحتفال برأس السنة علقوا هناك بعد إلغاء رحلات عودتهم". وأضافت الدبلوماسية التي اشترطت عدم كشف هويتها: "الناس عالقون في الجزيرة، ويتواصلون الآن مع سفاراتهم طلباً للمساعدة في إجلائهم، وتواصلت السفارات المعنية مع الحكومتين السعودية واليمنية سعياً إلى إجلائهم".

وقال دبلوماسي غربي آخر لـ"فرانس برس" إن "من بين السياح العالقين بريطانيين وفرنسيين وأميركيين". وكانت السفارة الأميركية في اليمن قد دعت، أمس الأحد، مواطنيها إلى "مراجعة التحذير من السفر ذي المستوى الرابع الذي يُوصي بعدم السفر إلى اليمن، بما في ذلك سقطرى".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية ماتشي فيفيور، في منشور على منصة إكس، وجود سياح بولنديين من بين العالقين، مضيفاً أن "شركة طيران الإمارات علّقت الرحلات حتى يوم الثلاثاء".