مؤشرات 2025 ترسم صورة قاتمة لاقتصاد غزة

- تدهور اقتصادي حاد: أظهرت غرفة تجارة وصناعة غزة صورة قاتمة للاقتصاد في 2025، مع انهيار سلاسل الإمداد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بسبب الحصار والعدوان المستمر. - نقص في المواد الخام: رغم دخول 58,634 شاحنة، بقيت الإمدادات دون الحد الأدنى، حيث استحوذت المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية على النسبة الأكبر، مما عمّق الشلل الاقتصادي وأعاق إعادة الإعمار. - أزمة سيولة نقدية: تفاقمت أزمة السيولة، مما قيّد قدرة المواطنين على الشراء، وزاد الاعتماد على الديون والمقايضة، مما أدى إلى تآكل سبل العيش واعتماد الأسر على المساعدات الإنسانية.

كشفت غرفة تجارة وصناعة غزة، في قراءة حديثة للمؤشرات الاقتصادية لعام 2025، عن صورة بالغة القتامة للاقتصاد والحياة المعيشية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار وتقييد حركة البضائع والمساعدات، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في سلاسل الإمداد، وتراجع حاد في القدرة الشرائية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال عام 2025 بلغ 58,634 شاحنة، توزعت بين 47,912 شاحنة للقطاع الخاص و10,722 شاحنة للمساعدات الإنسانية. وأكدت الغرفة أن هذه الكميات، رغم ضخامتها العددية، بقيت دون الحد الأدنى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل التدمير الواسع للبنية التحتية وارتفاع معدلات النزوح. وتصدر معبر كرم أبو سالم حركة الدخول بنسبة 66% من إجمالي الشاحنات، يليه زيكيم بنسبة 24%، ثم كيسوفيم بنسبة 9%.

مواد خام محدودة

وبيّنت البيانات أن غالبية الشاحنات الواردة خُصصت للمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، في حين ظلت الشاحنات التجارية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام محدودة للغاية، ما عمّق حالة الشلل في النشاط الاقتصادي. واستحوذت الطرود الغذائية على 20,905 شاحنات (44%) من إجمالي الواردات، تلتها المواد الغذائية المختلفة بـ10,073 شاحنة (21%)، إضافة إلى 3,661 شاحنة دقيق (8%)، و2,292 شاحنة مواد نظافة (5%)، و5,914 شاحنة مواد إيواء (12%). وفي المقابل، لم تتجاوز الإمدادات الطبية 4,041 شاحنة (8%)، والوقود 1,010 شاحنات (2%)، بينما بقيت شحنات الزراعة والثروة الحيوانية دون 1%.

ووفق التقرير، فإن هذا التوزيع غير المتوازن، إلى جانب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء، عطّل أي إمكانية حقيقية لإعادة الإعمار أو حتى الترميم الجزئي. كما أن جزءًا من الشاحنات لم يصل إلى وجهته النهائية بسبب الاعتداءات وتضرر الطرق وانعدام الأمن ونقص الوقود، ما أدى إلى تكدس السلع أو تلفها. ونتيجة لذلك، سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال معظم أشهر عام 2025، مع تقلبات حادة في أسعار المواد الغذائية، بفعل نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل والمخاطر.

وفي موازاة أزمة السلع، حذرت غرفة تجارة غزة من تفاقم أزمة السيولة النقدية، حيث واجه المواطنون صعوبة متزايدة في الحصول على النقد، ما قيّد قدرتهم على الشراء حتى عند توفر بعض السلع، وأدى إلى توسع الاعتماد على الديون والمقايضة والشراء الآجل. وخلص التقرير إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تآكل سبل العيش وتراجع حاد في الأمن الغذائي، في وقت باتت فيه غالبية الأسر في قطاع غزة تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية وسيلة أساسية للبقاء.