مؤشرات على ركود قطاع الإسكان في لندن

شهدت شركة فوكستونز غروب العقارية انخفاضاً حاداً في الإيرادات من تقديم المشورة بشأن مبيعات المنازل، وهو أحدث مؤشر على التراجع الذي يشهده سوق الإسكان في لندن.

وأعلنت شركة الوساطة العقارية عن إيرادات مبيعات بلغت 23.5 مليون جنيه إسترليني (31.4 مليون دولار) في النصف الأول من العام، بانخفاض قدره 13% مقارنةً بالعام السابق. وتقوم الشركة بخفض التكاليف تحسباً لما تعتبره "أحد أدنى معدلات حجم المعاملات العقارية في لندن على الإطلاق"، وفقاً لما صرّح به الرئيس التنفيذي غاي جيتنز.

أدى ارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة إلى تفاقم آثار الزيادات الضريبية المتتالية على قدرة المشترين على شراء العقارات. وقد تضررت سوق الشقق في لندن بشدة، لا سيما تلك التي تأثرت بارتفاع رسوم الخدمات ومخاوف السلامة في أعقاب حريق برج غرينفيل عام 2017، بحسب "بلومبيرغ".

وقال جيتنز: "نحث الحكومة الجديدة على إعطاء الأولوية لإصلاح ضريبة الدمغة، والتي لا تزال تشكل أكبر عائق أمام الانتقال إلى منزل جديد بالنسبة للمشترين لأول مرة الذين يحاولون الصعود إلى السلم، وللأسر المتنامية، ولأولئك الذين يتطلعون إلى تقليص حجم منازلهم". مع ذلك، اتجهت فوكستونز منذ عدة سنوات نحو تقديم الاستشارات في مجال الإيجارات والرهون العقارية، وهما مصدران للدخل أقل تأثراً بتقلبات سوق الإسكان.

وانخفضت إيرادات المجموعة الإجمالية بنسبة 3% فقط، حيث حقق قطاع التأجير أداءً مستقراً إلى حد كبير، بينما ارتفعت رسوم الاستشارات المتعلقة بالرهون العقارية، مما عوض إلى حد كبير انخفاض المبيعات. ويشرح موقع ليدرز رومان غروب للخدمات العقارية على موقعه الإلكتروني أزمة الإسكان الميسور التكلفة في لندن، حيث بلغ عدد الأسر على قوائم الانتظار في إحدى بلديات لندن 336,366 أسرة ( بحسب إحصاءات مجالس لندن)، بينما يصل عدد المسجلين في قوائم الإسكان في عموم إنكلترا إلى 1.34 مليون أسرة وفق وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي من إبريل 2024 إلى مارس 2025 ).

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ومع ذلك، ووفقاً لتقرير مراقبة السكن الميسور الصادر عن مجلس لندن لعام 2025، لم تُضِف لندن سوى 7,674 وحدة سكنية ميسورة التكلفة في الفترة 2023-2024، مقابل حاجة سنوية مُقدَّرة تبلغ 42,841 وحدة. ويشير تقرير حالة العمل لعامي 2025/2026 الصادر عن اتحاد بناة الإسكان إلى أن حوالي 8500 وحدة سكنية كان من المقرر تسليمها خلال اثني عشر شهراً لم تكن متعاقدة مع مزود معتمد، وأن حوالي 900 منزل مكتمل لم تُبَع للسبب نفسه، وأن أكثر من 700 موقع قد تأخر أو توقف العمل بها خلال السنوات الثلاث الماضية لعدم وجود مشترٍ لهذه الوحدات.

ويطالب صناع السياسات شركات التطوير العقاري بتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة، أو توفيرها بأشكال أكثر ملاءمةً من حيث التكلفة. في الوقت نفسه، أصبحت الآليات اللازمة لتحقيق ذلك أكثر هشاشة. يواجه مقدمو الخدمات المسجلون ضغوطاً مالية، ولا تزال تكاليف البناء مرتفعة، والاقتراض أكثر تكلفة، وتزايدت اللوائح التنظيمية، ولا تسمح أسعار العقارات في العديد من المناطق بهامش كبير للخطأ.

ونشرت مجلة "موني ويك" تقريراً تحت عنوان "هل انتهى ازدهار سوق العقارات في لندن؟" قالت فيه إن أسعار المنازل في العاصمة تتعثر، لا سيما خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث انخفضت بنسبة 2% من 564,530 جنيهاً إسترلينياً إلى 552,655 جنيهاً في السنة المنتهية في أبريل 2026، وفقاً لسجل الأراضي.

ولفتت إلى أن سوق الإسكان في لندن عانى في السنوات الأخيرة لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف رسوم الدمغة التي أدت إلى تضييق القدرة على تحمل التكاليف. وتشير أحدث توقعات شركة نايت فرانك لأسعار المنازل لعام 2026 إلى نمو في أسعار المنازل بنسبة 1% فقط في لندن الكبرى، وهو أقل بكثير من معدل التضخم الحالي، على أن تبقى الأسعار في أغلى المناطق البريدية في لندن ثابتة أو تنخفض بنسبة تصل إلى 2% هذا العام.