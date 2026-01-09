مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الأردن من الغاز

- يسعى الأردن لتعزيز أمنه الطاقي عبر التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المملكة، مع التركيز على حقل الريشة، بهدف تقليل كلفة استيراد الطاقة واستقطاب الاستثمارات. - يخطط الأردن لرفع إنتاج الغاز تدريجيًا ليصل إلى نصف مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول 2034، مع دعم القطاع الصناعي وتوليد الكهرباء من خلال استثمار الموارد المحلية. - يناقش مجلس النواب مشروع قانون الغاز لتنظيم القطاع، مع التركيز على الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية، مما يشجع على الاستثمار ببيئة تنظيمية مرنة.

في ظل سعي الأردن إلى تعزيز أمنه الطاقي وتخفيف كلفة استيراد الطاقة التي ترهق الاقتصاد والمالية العامة، تتجه الأنظار إلى نتائج عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق شرق المملكة. ومع تصاعد المؤشرات الإيجابية حول إمكانية الوصول إلى كميات تجارية مجدية، تبرز آمال رسمية وبرلمانية بإحداث تحوّل نوعي في قطاع الطاقة، مدعومًا بخطط حكومية وتشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم القطاع واستقطاب الاستثمارات.

في هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموه، لـ"العربي الجديد"، إن هناك مؤشرات إيجابية لزيادة كميات الغاز الطبيعي المستخرج من مناطق شرق الأردن وبكميات تجارية ذات جدوى اقتصادية، بانتظار الانتهاء قريبًا من عمليات الاستكشاف الجارية في أكثر من منطقة.

وأوضح قموه أن استخراج الغاز بكميات تجارية تغطي احتياجات الأردن، بل وتزيد عليها، من شأنه تخفيف أعباء الطاقة عن الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لا سيما أن المملكة تستورد كامل احتياجاتها من النفط والغاز والمشتقات النفطية من الخارج، وفق الأسعار العالمية، وأشار إلى أن عمليات التنقيب عن الغاز في الأردن بدأت منذ سنوات طويلة ونفذتها شركات عالمية، إلا أن المعطيات الحالية، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تبدو أكثر تفاؤلًا.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة قد صرّح في وقت سابق بوجود خطط طموحة لرفع الإنتاج تدريجيًا من الحقول المكتشفة، وصولًا إلى نصف مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2034، في إطار استراتيجية وطنية تركّز على استثمار الموارد المحلية وتوسيع نطاق التنقيب.

وأضاف الخرابشة أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها تكثيف جهود التنقيب عن الغاز والنفط والثروات الطبيعية، مع تركيز خاص على حقل الريشة، الذي يشهد منذ أعوام خطط تطوير متسارعة تشمل حفر آبار جديدة وتوسيع البنية التحتية المساندة، وأكد أن الحكومة تستهدف استثمار الكميات المحتملة من الغاز خلال السنوات الأربع المقبلة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز توليد الكهرباء.

وبيّن أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن تسعة محاور استراتيجية لقطاع الطاقة، من أبرزها توسيع أعمال التنقيب عن الموارد الوطنية، واستقطاب شركات عالمية لتطوير الحقول المكتشفة مثل السرحان وحمزة، إلى جانب الاستمرار في تطوير حقل الريشة، كونه الحقل الغازي المنتج الوحيد في الأردن، وأوضح أن إنتاج الحقل حاليًا يتجاوز 75 مليون قدم مكعبة يوميًا، يُوجَّه نحو 20 مليون قدم مكعبة منها لتغذية محطة كهرباء الريشة. وتستهدف وزارة الطاقة رفع إنتاج الحقل إلى 78 مليون قدم مكعبة يوميًا بنهاية عام 2025، ثم إلى 418 مليون قدم مكعبة في عام 2030، وصولًا إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2034.

وفي السياق ذاته، شرعت لجنة الطاقة في مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون الغاز. وقال رئيس اللجنة، النائب أيمن أبو هنية، إن مشروع القانون يشكّل إطارًا تشريعيًا عصريًا ومتكاملًا لتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في الأردن، استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في قطاع الطاقة، سواء من حيث أمن التزوّد، أو التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة، أو تعزيز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

وأوضح أبو هنية أن مشروع القانون يتميز بمرونة تشريعية واضحة، إذ يشمل أنواعًا متعددة من الغاز، من بينها الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، بما ينسجم مع التحولات العالمية في مجال الطاقة المستدامة، ويتيح للأردن مواكبة التطورات التقنية والاستثمارية في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن مشروع القانون يغطي بصورة شاملة أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق، وتوفر وضوحًا تشريعيًا في تنظيم مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وأشار إلى أن القانون المقترح يمكّن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجّع على الاستثمار في قطاع الغاز من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسّرة تشمل جميع مراحل المشاريع، ما من شأنه تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي وتوسيع شبكات النقل والتوزيع والتخزين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد أبو هنية أن مشروع القانون يضع آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات الاستثمار وبيع الغاز ضمن بيئة شفافة قائمة على العدالة والتنافسية، بما يحافظ على التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمرين. كما يعزّز المشروع دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوصفها منظمًا مستقلًا يتمتع بالصلاحيات الكاملة للإشراف والرقابة، بما يحمي حقوق المستثمرين، ويضمن التوازن في السوق، ويعزّز مبادئ الحوكمة والشفافية.