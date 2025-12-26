مؤسسة النفط الليبية: ميزانية 2025 صفر باستثناء الرواتب والمحروقات

كشفت مصادر مسؤولة في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لـ"العربي الجديد" أن المؤسسة لم تتسلّم أي مخصصات مالية ضمن ميزانية عام 2025، مؤكدة أن ميزانيتها التشغيلية لهذا العام "صفر" من بنود الإنفاق العام، باستثناء الرواتب ودعم المحروقات. وأوضحت المصادر أن ما خُصِّص يقتصر على بند الرواتب بقيمة 3.27 مليارات دينار ليبي صُرفت حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، إضافة إلى الباب الرابع المتعلق بدعم المحروقات بقيمة 18.7 مليار دينار، مشيرة إلى أن غياب التمويل يقيّد خطط رفع الإنتاج (الدولار= 5.43 دنانير).

وأضافت أن المؤسسة تحتاج إلى توفير تمويل عاجل لرفع الإنتاج النفطي إلى معدلاته الطبيعية عند نحو 1.5 مليون برميل يومياً، في وقت تنتج فيه ليبيا حالياً قرابة 1.3 مليون برميل يومياً رغم التحديات التشغيلية. في هذا الصدد، قال الخبير النفطي محمد الشحاتي إن صناعة النفط تُعد قطاعاً ذا طبيعة مزدوجة، تجمع بين البعد الأمني والطابع التجاري، ما يفرض الالتزام الصارم بالشفافية في التشغيل، إلى جانب توفير رؤوس أموال كبيرة لضمان استمراريتها وتطورها.

وأوضح الشحاتي لـ"العربي الجديد" أن العمل في هذا القطاع يقوم على محورين رئيسيين: أولهما رفع معدلات الإنتاج، بينما يركز الثاني على تعزيز معايير البيئة والسلامة، مشدداً على أن زيادة الإنتاج تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، من دون إغفال الالتزام بالمعايير البيئية وإجراءات السلامة، باعتبارهما شرطاً أساسياً لتطوير القطاع بصورة متوازنة ومستدامة.

في المقابل، انتقد خبير النفط حسين الصديق، ما وصفه بضعف الأثر الإنتاجي للإنفاق السابق، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط صرفت خلال السنوات الماضية ميزانيات تُقدّر بنحو 55 مليار دينار ليبي (ما يعادل 10 مليارات دولار) من دون تحقيق زيادة ملموسة في مستويات الإنتاج. وطالب الخبير بالكشف عن كيفية صرف هذه الأموال وأوجه إنفاقها، مؤكداً أن من المفترض أن يُوجَّه أي اقتراض أو تمويل إلى مشاريع ترفع الطاقة الإنتاجية مباشرةً. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن قطاع النفط، بوصفه أكبر مورد مالي للدولة، لا يمكن فصله عن قضايا الحاكمية والرقابة.

وحذر الصديق من أن استمرار غياب الشفافية قد يفتح المجال أمام مظاهر فساد تُضعف كفاءة القطاع وتحدّ من قدرته على دعم الاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل، قال البنك الدولي إن التعافي القوي الذي شهده الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع النفط، حيث ارتفع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2024، بعد فترة من الاضطرابات.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس زيادة الاستثمارات، واستمرار أعمال الصيانة في منشآت الإنتاج، إلى جانب تحسن نسبي في الأوضاع الأمنية. وتوقع البنك أن ينمو قطاع النفط بنسبة 17.4% خلال عام 2025. وأكد أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب إصلاحات مؤسسية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة القطاع، وتدعم استدامة الإنتاج على المدى المتوسط الطويل، في ظل استمرار التحديات الهيكلية والسياسية التي تحيط بصناعة النفط في ليبيا.

بدوره، قال المحلل الاقتصادي طارق الصرماني لـ"العربي الجديد" إن ارتفاع الإنتاج يعكس قدرة القطاع على التعافي رغم الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان استدامة هذا النمو من خلال تحسين حوكمة الموارد النفطية، وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التطوير والصيانة، مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات. وأضاف أن أي زيادة في الإنتاج يجب أن ترافقها إصلاحات مؤسسية تُعزز الكفاءة التشغيلية وتحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات العامة.

وفي سياق متصل، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أخيراً، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، لبحث مؤشرات أداء قطاع النفط والغاز ومتابعة الإيرادات المحققة خلال العام الجاري، بحسب بيان رسمي. وقال سليمان إن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل أكثر من 21.26 مليار دولار خلال العام الحالي، إضافة إلى 71.2 مليون يورو حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025، رغم تراجع متوسط سعر برميل النفط بنحو 11.69 دولاراً مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن أرقام ديسمبر تبقى أولية لعدم اكتمال الشهر المالي.

وجدد سليمان التزام المؤسسة بتوريد الإيرادات إلى الخزانة العامة وفق الضوابط القانونية، فيما ناقش الجانبان خطة لزيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل، إضافة إلى تطوير حقول الغاز لتقليص الاعتماد على حصص الشركاء الأجانب وتأمين الوقود لمحطات الكهرباء.

وفي موازاة ذلك، قال وزير النفط المكلف، خليفة عبد الصادق، إن ليبيا تحتاج إلى استثمارات تراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لرفع إنتاجها إلى 1.6 مليون برميل يومياً، متوقعاً إطلاق جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأشار إلى أن النفط يشكل أكثر من 95% من الناتج الاقتصادي، وأن بلوغ مليوني برميل يومياً بحلول 2030 يتطلب استثمارات في إعادة تطوير الحقول الناضجة وتشغيل الاكتشافات غير المطورة واستغلال الاحتياطيات الهامشية. وتحقق ليبيا حالياً متوسط إنتاج يقارب 1.375 مليون برميل من النفط يومياً ونحو 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وفق بيانات مؤسسة النفط.