- وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 1.5 مليار دينار كويتي مع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، لدعم استراتيجية زيادة الإنتاج النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول 2035. - أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشافات جديدة في عملياتها البحرية، مثل حقل الغاز الطبيعي "جزة"، مما يعزز جهود الكويت لزيادة إنتاجها النفطي. - تواجه الكويت تحديات في تنويع مصادر إيراداتها، حيث تعتمد بشكل كبير على النفط، مع سعر تعادل نفطي يبلغ 90 دولاراً للبرميل، مما يستدعي تنويع الاقتصاد.

ذكرت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وقعا اتفاقية تمويل مشترك لصالحها بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دينار (نحو 4.9 مليارات دولار)، وذلك بصفتهما المفوضين الرئيسيين لترتيب وإدارة إصدار تسهيلات مصرفية للمؤسسة. وذكرت المؤسسة في بيان أن التمويل مقسم إلى شريحتين رئيسيتين، قرض تقليدي بقيمة 825 مليون دينار، وتمويل إسلامي بقيمة 675 مليون دينار.

وأضافت وفقا لوكالة رويترز أن " هذا التمويل يعد الأكبر من نوعه على مستوى الصفقات المقومة بالدينار الكويتي". وتعمل مؤسسة البترول الكويتية على استراتيجية تهدف إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035. وبلغ إنتاج النفط الكويتي 2.55 مليون برميل يوميا في أكتوبر /تشرين الأول وفقا لتقرير سوق النفط الصادر عن أوبك لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، في البيان، أن القرض سيساهم في تمويل هذه الاستراتيجية، وهو جزء من جهود المؤسسة لتنويع مصادر تمويلها. وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الكويت الوطني شريحة ابتدائية بقيمة 330 مليون دينار للمؤسسة مع خيار إضافة 165 مليون دينار أخرى، ما يجعله أكبر الممولين ضمن الشريحة التقليدية التي تشمل أيضا تمويلات من البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان والبنك التجاري الكويتي وبنك الخليج.

وبالنسبة لشريحة التمويل الإسلامي، بلغت مساهمة بيت التمويل الكويتي 405 ملايين دينار، موزعة على شريحة ابتدائية بقيمة 270 مليون دينار وشريحة إضافية اختيارية بقيمة 135 مليون دينار، ليكون بذلك أكبر الممولين في هذه الشريحة التي تشمل أيضا بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك وربة. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية أيضا إلى جمع التمويل عن طريق تأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط التابعة لها، على غرار ما قامت به عدة شركات في منطقة الخليج وجمعت من خلالها مليارات الدولارات.

و قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الشهر الماضي، إن الكويت تسير في الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجيتها الهادفة للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام في عام 2035، لا سيما بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة.

ومنذ يوليو/ تموز 2024، أعلنت شركة نفط الكويت، التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، عن ثلاثة اكتشافات نفطية وغازية في عملياتها البحرية التي بدأتها منذ نحو ثلاث سنوات في مسعى لتعزيز جهود الدولة الصحراوية لزيادة الإنتاج. وأعلنت شركة نفط الكويت في 13 أكتوبر /تشرين الأول اكتشاف حقل بحري جديد للغاز الطبيعي، باسم (جزة)، بطاقة إنتاجية ستتجاوز 29 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز، وأكثر من خمسة آلاف برميل يوميا من المكثفات.

وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت الشركة اكتشافا تقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة و600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب في حقل الجليعة البحري بالمياه الإقليمية، وهو الكشف الثاني من نوعه. وكان الكشف الأول في 2024 في حقل النوخذة البحري شرق جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ.

وتمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدماً بطيئاً في تنويع مصادر إيراداتها. ويبلغ سعر التعادل النفطي في الكويت نحو 90 دولاراً للبرميل، ما يعني أن أي انخفاض عن الرقم يعني عجزاً في الموازنة، كما أن أي انخفاض عن رقم 68 دولاراً للبرميل يعني زيادة عجز الموازنة عن الرقم المتوقع. وبلغت أسعار النفط من خام برنت اليوم 63.92 دولاراً للبرميل

